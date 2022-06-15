Сборная Украины пропустила шедевральный гол. В защитнике-ноунейме живёт Месси?

В итоге украинцы всё же отыгрались. А ведь матч с Ирландией для них уже пятый за две недели.

Сборная Украины наконец-то сможет отдохнуть от футбола. Команда провела пятый матч за две недели — в четвёртом туре Лиги наций соперником стала Ирландия. Как и неделю назад (тогда победили украинцы), было нелегко.

У сборной Украины состав по сравнению с матчем с Арменией изменился, но не сильно. В ворота вместо Андрея Лунина вышел Дмитрий Ризнык, в поле из главных перемен — отсутствие Виктора Цыганкова с Романом Яремчуком и присутствие Андрея Ярмоленко с Артёмом Довбиком.

На первых минутах инициативнее были ирландцы, но украинцы быстро перевернули ход игры. Кивину Келлехеру пришлось спасать после удара Руслана Малиновского (главное оружие в матче с Арменией), да и с мячом гостям пришлось попрощаться минут на 10. Правда, перехваченная инициатива расслабила украинцев в обороне. Трой Пэрротт чудом не попал по воротам, когда без какого-либо сопротивления бил головой с нескольких метров.

Украина — Ирландия Фото: Getty Images

Моменты хоть и возникали нечасто, но были у обеих команд. Украинцы могли забивать после шедеврального паса Николая Матвиенко на Виталия Миколенко. У второго были и время, и пространство, но он пробил прямо в Келлехера, а при попытке добить уже подстраховали защитники.



В середине первого тайма у Украины возникла неигровая проблема. Малиновскому несколько раз досталось, а последний удар пришёлся в бок. Руслан какое-то время потерпел боль, но всё же попросил замену. Пришлось выпускать вместо него Михаила Мудрика.

После вынужденной замены команды на несколько минут завязли в центре поля, а закончился этот отрезок игры голом Ирландии. Николай Шапаренко нарушил одно из негласных правил футбола и решил отдать пас поперёк поля недалеко от своей штрафной. А потом мы узнали, что в Нэйтане Коллинзе живёт Лионель Месси. Как ещё объяснить, что центральный защитник-ноунейм накрутил нескольких соперников и реализовал момент на уровне элитного нападающего?

В перерыве главный тренер украинцев Александр Петраков явно нашёл нужные слова. Его футболисты вышли заведёнными, и второй тайм начался с их гола. Ярмоленко разобрался с несколькими защитниками, а Довбик закатил в пустые. 1:1.

Второй тайм прошёл в борьбе и с атаками с обеих сторон. Жарко было и в концовке, но до победного гола никто так и не добрался. Хотя болельщикам было весело и без этого — на последних минутах футболистам пришлось бегать в дыму от пиротехники.



Ничья — закономерный результат. Украинцы ожидаемо больше владели мячом (62 процента времени), поскольку в принципе делают это лучше, чем ирландцы. Но в плане остроты команды были абсолютно равны. По ударам — 9:8, в створ — 3:3. Свои главные моменты реализовали и те, и те.

Украина — Ирландия Фото: Getty Images

В стратегическом плане результат Украину должен полностью устраивать. После трёх матчей команда Петракова лидирует в группе B1 и на одно очко опережает Шотландию, матч первого тура с которой был перенесён на сентябрь из-за отборочных матчей ЧМ-2022. Ждём Украину в Лиге А?