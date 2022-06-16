Столько тренерских перестановок в РПЛ ещё не было. И это всего за полгода!

В Российской Премьер-Лиге резко участились тренерские отставки. Одним только «Локомотивом» за сезон порулили пять специалистов – Николич, Лоськов, Гисдоль, Комппер и Хапов! Интересная ситуация сложилась в «Ростове», где между отставкой и вторым назначением Карпина командой успели поруководить целых три специалиста — Юрий Сёмин, Заур Тедеев и Виталий Кафанов. Только «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Рубин» воздержались от перестановок на тренерском мостике. Рассказываем, какие изменения произошли в штабах клубов РПЛ за шесть месяцев.

«Сочи»

Владимир Федотов –> Вадим Гаранин.

Федотов внёс огромный вклад в успех «Сочи»: сначала втащил команду в топ-5 чемпионата России, а в этом году взял серебряные медали РПЛ, проиграв один матч во второй части сезона. Во многом такого результата «Сочи» удалось достичь благодаря феноменальной концовке, когда был разгромлен «Рубин» (6:0), обыгран ЦСКА (1:0) и разобрано «Динамо» (5:1). Что касается сменщика Федотова, то Гаранин проделал отличную работу в «Енисее», где с января выиграл 11 матчей из 16.

«Динамо»

Сандро Шварц –> Славиша Йоканович (?).

Казалось, что Шварцу и «Динамо» по силам сделать «золотой» дубль – отрыв от «Зенита» был не такой большой, а в Кубке России клубу попались проходимые соперники. Однако смазанная концовка чемпионата, как и удар Фомина с пенальти в добавленное время финала Кубка страны, оставили бело-голубых лишь с бронзовыми медалями РПЛ. Покинув «Динамо», Шварц сразу же возглавил «Герту». Первые разговоры о его приходе в немецкий клуб начались в начале мая. «Динамо» же, по утверждениям «СЭ», возглавит бывший тренер «Шеффилда» Славиша Йоканович.

Мы писали о нём:

«Краснодар»

Виктор Гончаренко –> Даниэль Фарке –> Александр Сторожук.

Увольнение Гончаренко в разгар зимних праздников удивило примерно всех. По информации «Чемпионата», руководство «Краснодара» приняло такое решение, отчаявшись дозвониться до тренера. При Гончаренко «быки» ушли на зимнюю паузу на пятом месте, отставая от второго («Сочи») на два очка. В 17 матчах чемпионата «Краснодар» набрал 28 баллов.

Виктор Гончаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фарке возглавил клуб через неделю после увольнения Гончаренко. Подход немца поразил Галицкого. «Перед переговорами с боссами «Краснодара» Фарке изучил всё про «Краснодар». Он даже перевёл все интервью с Галицким, чтобы быть в курсе всего. Также Фарке представил своё видение развития команды. Галицкий был в восторге», — сообщали наши источники. Однако из-за февральских событий немецкий тренер покинул свой пост, не проведя ни одного официального матча. 1 июля Фарке возглавил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

ЦСКА

Алексей Березуцкий –> Владимир Федотов.

Березуцкий получил первый опыт в качестве главного тренера. Он отработал весь сезон в ЦСКА, но больших высот не достиг. Армейцы остались без трофеев и медалей, хоть и улучшили прошлогодний результат в чемпионате (поднялись на одно место). Руководство столь незначительный прогресс не устроил – ускорить его должен Федотов, в котором были заинтересованы несколько клубов РПЛ.

«Локомотив»

Маркус Гисдоль –> Марвин Комппер –> Заур Хапов.

Немецкий специалист пришёл в «Локомотив» в октябре. При Гисдоле «Локомотив» опозорился в Лиге чемпионов, проиграв три матча из четырёх, и выдал печальную серию из трёх поражений перед зимней паузой. Таким образом, Маркус одержал всего три победы в 12 играх. Комппер, пришедший в штаб Гисдоля аналитиком, провёл три матча у руля «Локомотива»: вылетел из Кубка России, проиграв «Енисею», и обыграл «Химки» (3:2) и «Спартак» (1:0).

Маркус Гисдоль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хапов, работавший тренером вратарей, вместе с «Локомотивом» провёл восемь матчей (три победы, две ничьих, два поражения). Правда, заявляя Хапова де-юре главным тренером, в клубе подчеркнули, что Комппер продолжит готовить команду к матчам. Тренер вратарей будет числиться главным и в новом сезоне, если не случится ничего экстраординарного.

«Ростов»

Виталий Кафанов –> Валерий Карпин.

Карпин вернулся на должность главного тренера «Ростова» в начале марта. Специалист уточнил, что у него была договорённость с клубом о возвращении. «Ростов» воодушевил приход Карпина: при нём команда выиграла шесть матчей, дважды сыграла вничью и трижды проиграла. И это при том, что после 24 февраля «Ростов» лишился шести легионеров.

«Спартак»

Руй Витория –> Паоло Ваноли –> Гильермо Абаскаль.

После завершения первой половины сезона-2021/2022 «Спартак» уволил Руя Виторию и сделал выбор в пользу Паоло Ваноли. Работа португальского специалиста получила неоднозначные оценки: с одной стороны — девятое место в чемпионате (четыре очка от стыков), с другой – выход в 1/8 финала Лиги Европы из «группы смерти», с двумя победами над «Наполи».

Паоло Ваноли после финала Кубка России Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что касается Ваноли, то он сделал то, что должен. Итальянец принёс «Спартаку» первый трофей за пять лет, выбив на пути к Кубку России «Кубань», ЦСКА, «Енисей» и «Динамо». В чемпионате Ваноли не улучшил положение, потеряв очки в восьми матчах из 12. Абаскаль же не успел ещё показать свои умения. Его контракт со «Спартаком» рассчитан на два года.

«Химки»

Игорь Черевченко –> Сергей Юран.

Черевченко уходил и возвращался на пост главного тренера в этом сезоне. Во время его отсутствия «Химки» возглавлял Игорь Ющенко, поднявшийся из молодёжки. Возвращение Черевченко ничего нового команде не дало: клуб не выиграл ни одного матча из четырёх, и в феврале «Химки» принял Юран. 53-летний специалист проиграл только четыре игры из 12, не избежал стыков, но сохранил прописку в РПЛ благодаря победе по сумме двух матчей над «СКА-Хабаровск».

«Уфа»

Алексей Стукалов –> Сергей Томаров (?).

Стукалов продержался в аутсайдере РПЛ больше года. Несмотря на всего три поражения весной, «Уфе» не удалось избежать стыков. Клуб из Башкортостана проиграл «Оренбургу» по сумме двух встреч и отправился в ФНЛ. Обратно «Уфу» будет поднимать другой тренер. По информации «РБ Спорт», Сергей Томаров займёт пост исполняющего обязанности главного тренера «Уфы». Специалист уже работал в структуре клуба старшим тренером, был и. о. в основной команде и руководил молодёжкой.

Алексей Стукалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Арсенал»

Миодраг Божович –> Олег Кононов.

Второй приход Божовича в «Арсенал» оказался менее успешен, чем первый. Черногорский тренер занял с туляками последнее место в РПЛ и вылетел в ФНЛ. Под его руководством «Арсенал» выиграл шесть матчей из 27 и ни одного — во второй части сезона. Вытаскивать команду из первого дивизиона будет Олег Кононов. Для него это тоже второй приход в Тулу. Тогда он проработал пять с половиной месяцев и возглавил «Спартак».

«Нижний Новгород»

Александр Кержаков –> Михаил Галактионов (?).

Удивляет история с Кержаковым. Тренер сохранил команде прописку в РПЛ, заняв 11-е место, но остался без контракта на новый сезон.

Александр Кержаков российский тренер «Некорректно сейчас комментировать действия клуба и тот факт, что команда начала сбор без меня. Мой контракт с «Нижним Новгородом» закончился 1 июня. До первого июня был нормальный рабочий диалог, обсуждали продление моего контракта, планы по формированию команды, сборы. Сейчас никаких разговоров нет. Я готов рассматривать другие предложения. Если поступит от «Нижнего Новгорода», то я, конечно, его рассмотрю. Мы с командой проделали серьёзную работу и провели хороший сезон, выполнили поставленную задачу. Да и мне и моей семье нравится город».

С высокой степенью вероятности главный тренером «Нижнего Новгорода» будет назначен Михаил Галактионов, который сейчас тренирует молодёжную сборную России. Возможно, он станет совмещать должности. Что касается будущего Кержакова, то, если специалист не договорится с «Нижним Новгородом», ему готов сделать предложение «Волгарь».