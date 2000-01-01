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«Дайте ему премию Пушкаша!» Видео попадания в ворота, которое собрало 9 млн просмотров!
«Дайте ему премию Пушкаша!» Видео попадания в ворота, которое собрало 9 млн просмотров!
Болельщик запустил бумажный самолётик с трибуны — и точно в ворота. Видео, от которого невозможно оторваться. Только в «Твиттере» у него больше 9 млн просмотров! ►►
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Дело было во время матча Англия — Германия на «Альянц-Арене»
Дело было во время матча Англия — Германия на «Альянц-Арене»
Болельщики развлекались, запуская бумажные самолётики. Однако все они едва пролетали пару метров. Тогда болельщик по имени Макс собрал свой. Смотрите, что было дальше — в видео на следующем слайде.
Автор видео — @mxx_04_ / YouTube-канал ViralHog ►►
«Дайте ему премию Пушкаша!» Видео гола, которое собрало 9 млн просмотров!
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