«Дайте ему премию Пушкаша!» Видео гола, которое собрало 9 млн просмотров!

Дело было во время матча Англия — Германия на «Альянц-Арене»

Болельщики развлекались, запуская бумажные самолётики. Однако все они едва пролетали пару метров. Тогда болельщик по имени Макс собрал свой. Смотрите, что было дальше — в видео на следующем слайде.

Автор видео — @mxx_04_ / YouTube-канал ViralHog ►►