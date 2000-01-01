«Дайте ему премию Пушкаша!» Видео попадания в ворота, которое собрало 9 млн просмотров!
Болельщик запустил бумажный самолётик с трибуны — и точно в ворота. Видео, от которого невозможно оторваться. Только в «Твиттере» у него больше 9 млн просмотров! ►►
Дело было во время матча Англия — Германия на «Альянц-Арене»
Болельщики развлекались, запуская бумажные самолётики. Однако все они едва пролетали пару метров. Тогда болельщик по имени Макс собрал свой. Смотрите, что было дальше — в видео на следующем слайде.
Автор видео — @mxx_04_ / YouTube-канал ViralHog ►►
Автор видео — @mxx_04_ / YouTube-канал ViralHog ►►
«Дайте ему премию Пушкаша!» Видео гола, которое собрало 9 млн просмотров!
Читайте также
Спортсмены, заработавшие больше $ 1 млрд
Под каким номером Холанду играть в «Ман Сити»?
Самые молодые тренеры в истории РПЛ
Самые крупные контракты в АПЛ прямо сейчас
Кто был футболистом года в АПЛ по версии игроков?
Самые талантливые сыновья легенд футбола
Как игроки «Барсы» пострадают от урезания зарплат
Самые дорогие футболисты мира — 2022
Самые яркие пента-трики последнего десятилетия
10 самых ценных футболистов по «гол+пас»
Сколько денег сэкономит «МЮ» на свободных агентах?
Самые дорогие футбольные клубы мира в 2022 году
Месси круче, чем трофей. Вот подтверждение. Видео
Самые скандальные вечеринки спортсменов
Пике и Шакира на грани разрыва из-за измен
Ужасные стрижки футболистов-новичков