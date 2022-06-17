«Он профи, а у нас — работяги да пожарные». Как футболист ЦСКА сыграл в чемпионате области

Многие знают, что Иван Обляков – обычный парень из деревни. Он родился в 130 километрах от Петербурга и в детстве гонял на тренировки в школу «Смена» вместе с отцом. Вындин Остров до сих пор остаётся важным местом для парня. И каждый отпуск он возвращается в родные места – помогает родителям по хозяйству и играет с местными на площадке напротив дома.

В этот раз Иван также приехал в родное село. И даже поучаствовал в официальном матче чемпионата Волховского района Ленинградской области. И это не первый случай. Обычно он помогал команде «Фортуна» из Вындиного Острова. Но в этом сезоне она не участвует в чемпионате, поэтому Обляков сыграл за «Ладогу» – это небольшой город рядом с его деревней. Он вышел на поле в игре с командой «Труд» (Паша), известной по крупному англоязычному сообществу в одной из соцсетей. Забил гол и отдал две передачи – команда Облякова выиграла 5:0.

А играл он на фоне такого антуража:

Обляков играет во время отпуска Фото: vk.com/fctrud_pasha

Обляков на поле Фото: vk.com/fctrud_pasha

«У Ивана в «Ладоге» друзья. Видимо, они его и подтянули в команду. У нас возможны несколько дозаявок. Практика обычная: команды, у которых есть возможность привлекать игроков из более сильных чемпионатов, этим пользуются – в основном из чемпионата Ленинградской области, Петербурга. Но вот и из РПЛ игрок. Спортивно это или нет – судить вам. Мнения по этому поводу у всех разные», – рассказал «Чемпионату» пресс-атташе ФК «Труд» Эйно Венеляйнен.

«Это была разовая акция, удачно совпало с его отпуском, – сказал руководитель ФК «Ладога» Дмитрий Шулепин. – Конечно, было бы здорово ещё увидеть Ивана в нашей команде. Они же почти все друг друга с детства знают, поэтому игра прошла душевно. К уважению к его профессиональным успехам добавилась и большая ответственность на поле, нельзя было проиграть. К слову, у нас была самая массовая явка на игру, все хотели получить бесценный опыт игры с футболистом уровня РПЛ. Иван – хороший парень, без звёздной болезни. Да и то, что в отпуске он находит время приехать к родным и друзьям, о многом говорит. Конечно, новость о его участии в игре просочилась в ряды соперников заранее, поэтому добавила ажиотажа среди местных болельщиков и игроков соперника».

Забавно, что оценки уровня игры Облякова за любителей разошлись – у команды, за которую он играл, сплошной восторг, а вот соперники не увидели чего-то выдающегося.

«На фоне остальных Обляков выглядел предпочтительнее, в первую очередь бросались в глаза физическая готовность и более быстрое принятие решений, обработка мяча, дриблинг. Но это и понятно: он же профессиональный футболист, а у нас играют работяги да пожарные, – продолжил пресс-атташе ФК «Труд». – Насчёт командного взаимодействия: Обляков на фоне остальных сильно не выделялся, одеяло на себя не тащил, не жадничал, работал на команду, отрабатывал в защите наравне со всеми.

Но если смотреть широко на поле, не разглядывая в лорнет отдельных игроков, то особого переворота на поле Иван не совершил. Это мы были очень слабы в этот раз. В прошлом туре мы едва одолели аутсайдера, чуть не проиграв. Если бы мы были на пике формы, индивидуальные качества Ивана несильно бы повлияли на игру. Не могу сказать, что его как-то жалели. На его фланге изначально расположены игроки не очень жёсткие и контактные».

Фото: vk.com/fctrud_pasha

Также, как говорит Венеляйнен, приезд игрока на матч не вызвал большого ажиотажа среди их болельщиков. Да и игроков команды.

«После матча все разошлись по своим раздевалкам. Особого общения не было. В целом внешне он кажется довольно скромным, простым парнем. Ажиотажа у наших ребят не вызвал. На трибуне тоже – несмотря на наш северно-деревенский менталитет, народ сдержанный. Думаю не ошибусь, если скажу, что мало кто у нас в Паше́ следит за играми ЦСКА, и Иван мало кому известен. Единственное, что когда кто-то из распорядителей матча предложил не стесняться и фотографироваться со звездой, то народ сделал это. Скорее, ажиотаж наблюдался у его многочисленной свиты», – сказал пресс-атташе «Труда».

ЦСКА постепенно выходит из отпуска, и Обляков уже с командой. Но как же здорово, что футболист по-прежнему может приезжать в родные места и устраивать зарубы на локальном уровне.