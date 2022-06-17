Развела «Реал» и запретила суперкар. Как карьерой Мбаппе управляет авторитарная мама

Футбольные агенты славятся способностью по максимуму раскручивать потенциальных работодателей. Особенно скилл выбивать у клубов подъёмные и жирные контракты обостряется и прокачивается, если клиентов представляют родители. В последние годы самым мощным «пылесосом» с безразмерным мешком для денег считался отец Неймара, сначала как следует потрусивший «Барселону», а затем и «ПСЖ».

Только за продление контракта сына с парижанами в 2021 году он получил € 20 млн. Зарплата форварда осталась на прежнем уровне (€ 30 млн после вычета налогов), зато Неймар-старший выбил фантастический бонус за победу в Лиге чемпионов. Сумма не называется, но можно не сомневаться, что речь идёт о нескольких десятках миллионов.

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд Фото: Alex Grimm/Getty Images

Перещеголять такого ловкача очень непросто. В начале мая хорошо постарались агенты Эрлинга Холанда, заработавшие на его трансфере € 50 млн и выбившие для игрока пятилетний контракт с «Манчестер Сити» на € 125 млн. Но им, как и Неймару, далеко до многоходовки, которую провернула команда Килиана Мбаппе во главе с его мамой Файзой Ламари. 25 мая «ПСЖ» объявил о продлении контракта с Донателло, как называют форварда в Париже, до 2025 года. Условия соглашения сделали его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Подписной бонус в € 150 млн, обман «Реала», грамотная юристка

Зарплата Мбаппе по новому контракту составит € 57 млн в год после вычета налогов, а бонусные выплаты могут достигнуть € 300 млн. Половину от этой суммы 23-летний нападающий уже получил в качестве подписного бонуса. Это на € 30 млн меньше предложенного «Реалом» потолка, зато в Париже Килиан получит то, на что никогда бы не пошли в Мадриде. По условиям сделки он получил возможность влиять на трансферную политику клуба, мнение француза будет учитываться при выборе тренера и спортивного директора.

Мбаппе после подписания нового контракта Фото: Antonio Borga/Getty Images

Пока босс «Реала» Флорентино Перес бушевал, а в Италии генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво называл многомиллионную сделку «преступлением против системы футбола», в роскошной квартире в центре Парижа ликовала госпожа Ламари. Мама Килиана осуществила хитроумный план, обеспечивший сына и семью на несколько поколений. Семь лет назад она учредила компанию KEJWF (акроним семейства Мбаппе) для продвижения карьеры сына. K – Килиан, E – Итан (младший сын, играющий в академии «ПСЖ»), J – Жирес Экоко (приёмный брат Мбаппе), W – Уилфрид (отец) и F – Файза (мать). Ещё одна мощная единица команды – юрист Дельфина Верхейдем.

План состоял в раскрутке легенды о трепетном отношении Килиана к «Реалу» как к объекту его детской мечты. На самом деле в детстве француз болел не только за мадридцев, но ещё и за «Милан» с «Челси». Более того, в 13 лет Донателло мог оказаться в академии «Реала», но после просмотра они решили с отцом заключить соглашение с «Монако». Несколько лет назад, когда форварду «ПСЖ» пришло время задуматься о продолжении карьеры, миф стал набирать обороты благодаря комплиментам Мбаппе в адрес «Королевского клуба».

Такую модель поведения для сына Ламари разработала вполне сознательно, чтобы получить максимальный денежный выхлоп в условиях перетягивания канатов двумя топами мирового футбола. «Члены семьи и близкие друзья транслировали мысль о близости перехода Килиана в «Реал», – раскусил детали операции журналист Ромейн Молина. – KEJWF воспользовалась этим обстоятельством с целью получить более щедрое предложение от «ПСЖ», а затем эксплуатировала его в качестве давления на «Реал». Постоянная игра на повышение дала фантастический результат».

Килиан Мбаппе с отцом на церемонии вручения «Золотого мяча» в 2021 году Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Защита имиджевых прав, отказ рекламировать «Колу», ставка на дисциплину

В компании госпожи Ламари существует чёткое распределение обязанностей. Папа футболиста прокачивает мотивацию сына, следит за его психологическим состоянием, а также отвечает за коммуникацию с клубом. Нанятая три года назад юристка Верхейдем работает над продвижением имиджевых прав суперфорварда и добилась заметных успехов и преференций в этом направлении. Сотрудничавшая ранее с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом специалистка настояла, чтобы в новом соглашении с «ПСЖ» игрок не повторил ошибку 2017 года, когда отдал клубу все имиджевые права. Такая же опция есть и в контракте Лионеля Месси.

Дельфина помогла переосмыслить отношение Мбаппе к имиджевым правам и в сборной. Этой весной нападающий отказался от участия в спонсорских мероприятиях «трёхцветных». «Когда игрок дебютирует в сборной Франции, он первым делом подписывает документ об обязанности участвовать в спонсорских мероприятиях вплоть до завершения карьеры. Это сильно раздражает, особенно если у него самого нет соглашения с этими брендами. Любой игрок должен иметь право выбора, какой продукт ему популяризировать. Килиан проповедует здоровый образ жизни и не готов рекламировать, к примеру, Coca Cola, KFC или BetClic», – настаивает Верхейдем.

Юрист KEJWF Дельфина Верхейдем Фото: twitter.com/BlancosCentral

В переговорах с «Реалом» и «ПСЖ» юристке удалось убедить клубы отказаться от имиджевых прав футболиста. Особенно тяжело пришлось с мадридцами, которые обычно работают с игроками в равных долях в этом сегменте, но ради трансфера Килиана «сливочные» пошли даже на эти уступки. Тогда испанцы ещё не знали, что их всего лишь используют в операции «Большой куш».

И всё же основной мегамозг KEJWF – это госпожа Файза. Известная в прошлом гандболистка родилась во Франции в семье переселенцев из Алжира и выступала за африканскую сборную, а также за французский клуб высшего дивизиона «Бонди». «Я ценю в людях дисциплину, ответственность и солидарность. Эти качества я прививаю своим детям», – признаётся Ламари. После окончания спортивной карьеры она выучилась на журналистку, и сегодня это очень помогает ей в работе. Особенно в умении подавать информацию, манипулировать и выдавать резонансные заявления.

Усыновление ребенка из Конго, благотворительность, социальный работник

После продления контракта с «ПСЖ» журналист Фредерик Эрмель написал в «Твиттере»: «В футболе есть те, кто держит слово… а ещё есть Мбаппе». В ответ Файза посоветовала Эрмелю заткнуться. Суровая и принципиальная мама троих детей не только защищает их, но и обладает непререкаемым авторитетом. К примеру, Килиан в прошлом году осуществил очередную мечту и приобрёл автомобиль Ferrari 488 Pista за € 500 тыс. Но Файза запретила кататься, пока сын не получит водительские права. На тренировки футболист ездит с водителем.

Файза Ламари на гандбольной площадке Фото: Из личного архива Файзы Ламари

Мама воспитывает и направляет игрока. С её подачи Килиан в 2020 году открыл благотворительный фонд Inspired by KM. Он организован для объединения детей от девяти до 16 лет, чтобы они смогли быстрее найти себя в жизни. Эти ценности очень близки нападающему и особенно его маме – в 1997-м семья усыновила мальчика из Конго Жиреса Экоко. Старший брат Мбаппе выступал за «Ренн», брал Кубок Франции, а два года назад завершил карьеру из-за травм.

В 2019-м Мбаппе пожертвовал € 30 тыс. на поиски самолёта с разбившимся над Ла-Маншем футболистом «Нанта» Эмилиано Салой. В марте 2020-го Килиан перевёл неназванную крупную сумму фонду Аббата Пьера, который помогает бездомным. Кроме того, Донателло перечисляет нуждающимся все премиальные за матчи в сборной. Всего за карьеру в составе «трёхцветных» Килиан отдал на благотворительность € 1,5 млн. «Моя мама много лет трудилась социальным работником, поэтому для неё помощь бедным не пустой звук», – гордится Килиан.

Файза Ламари – поддержка и опора Килиана Мбаппе Фото: John Berry/Getty Images

Большинство инициатив форварда навеяны влиянием железной леди Ламари, а все мысли Килиана сосредоточены исключительно на прогрессе в футболе. О деньгах он даже не думает – для этого у него есть мощная команда во главе с Файзой. «С самого начала карьеры я постоянно говорил о футболе, титулах, важных матчах… И никогда – о деньгах. Деньги приходят на мой счёт, я лишь иногда туда заглядываю, но особо меня это не волнует», – признался форвард.