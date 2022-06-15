Вау! Оказывается, в России могут адекватно назначать тренеров

У нас в футболе намечается интересная тенденция. Тренеров приглашают в новые клубы за хорошие результаты. Невероятно, правда? О таком даже хочется говорить шёпотом, чтобы не спугнуть.



Владимир Федотов стал вторым с «Сочи», имея седьмой по стоимости состав в лиге. Причём речь не о везении. «Сочи» оказался вторым по многим метрикам – в том числе по ожидаемым очкам (xPoints). То есть команда по делу запрыгнула так высоко. И вот за тренера сейчас боролись «Сочи», «Динамо», ЦСКА и даже «Спартак».

Символично, что Федотов оказался именно в ЦСКА – команде, где раньше делали ставку на своих бывших игроков. Руководство клуба, видимо, не сильно напрягало, что у Олича и Березуцкого не было вообще никакого опыта в качестве главного тренера взрослой команды. Теперь ЦСКА отказался от подхода свой/чужой в пользу успешный/неуспешный.

Владимир Федотов в форме ЦСКА Фото: pfc-cska.com

Всегда хочется понимать логику и видеть назначения тренеров не из-за дружбы клуба с агентом и не из-за успехов тренера в другой роли, а просто из-за уровня специалиста. И тут результат – как базовый показатель профессионализма. Здесь не всегда прямая связь, но она чаще есть, чем её нет. Так и с Федотовым в ЦСКА – у него может и не получиться в Москве, но по состоянию на сегодня больше оснований считать, что это правильное решение для клуба.



А знаете, что самое забавное? Своих берут, надеясь на лояльность. Вроде понятно, чего ждать, а получается, как с тем же Оличем. Сначала Гинер говорит: «Ивица сможет рассчитывать, что руководство клуба окажет ему полную поддержку», а потом Олич уходит со словами: «С первого дня в ЦСКА от меня хотели избавиться». Так что и свой, и чужак могут уйти со скандалом. У своих тут нет никакого преимущества.

Назначение Федотова влечёт за собой появление Гаранина в «Сочи» (вот-вот должны объявить). И это ещё более яркий пример, когда смотрят сугубо на результат. Человек ещё полгода назад был тренером «Твери» из ФНЛ-2 (третья по силе лига). Просто он ставил там крутой футбол, признавался лучшим тренером сезона и получил приглашение в «Енисей» из ФНЛ. Там снова выдал мощную серию побед, а в Кубке России выбил «Локо» и «Рубин».

И всё же решение «Сочи» смелое и даже артхаусное. Другие назначили бы Божовича или Тарханова. За тренеров ведь не принято платить компенсации клубам. Деньги всегда найдётся куда потратить, и проще выбирать среди безработных. Хотя на самом деле ещё большой вопрос, что выгоднее с финансовой точки зрения. Если тренера приходится выкупить, но он занимает высокое место в таблице и развивает футболистов, то получается прибыльнее.

Мы живём в мире, где Сёмина выкидывают из «Локомотива» посреди сезона, когда он идёт на втором месте (объективно хороший результат на тот момент). Из свежих примеров – Кержаков. Уверенно сохранил прописку «Нижнего» в РПЛ? Спасибо, до свидания. И при этом Слуцкого не увольняют, когда это напрашивается. А в «Спартак» берут тренера, который ничего особо не показал в «Базеле» и должен был возглавить молодёжку этого швейцарского клуба.



После историй с Кержаковым и Абаскалем я уже думаю, что погорячился с утверждением о тенденции. Просто хочется верить, что тренд понятных назначений продолжится.