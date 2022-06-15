Бакаев в форме «Спартака» поёт про «Зенит». Что это за видео?!

«Зенит» подтвердил переход Зелимхана Бакаева. Экс-вингер «Спартака», ставший свободным агентом после окончания контракта, заключил с петербургским клубом договор по схеме 3+1. Сам 25-летний игрок сборной России так прокомментировал свой трансфер в интервью для официального сайта сине-бело-голубых:

— Я попал в очень сильную команду с большой историей. Для меня это новый вызов, и я к нему готов. Буду выкладываться на все сто процентов, чтобы все были мной довольны и хорошо приняли. Это решение мы принимали вместе с семьёй и моим агентом. Мы посоветовались и решили, что здесь нам будет лучше всего. Новый клуб – это всегда непросто, это что-то новое. Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня ещё нет этого титула. А вообще хочется выиграть всё! Конкуренция — это хорошо, для меня уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать всё, чтобы быть игроком стартового состава. Пока ни с кем не общался. Такие моменты я держу в секрете, чтобы всё прошло нормально.

Санкт-Петербург – красивый город, очень понравился. Здесь можно спокойно гулять и наслаждаться видами. Мне сказали, что контракт по схеме 3+1, и я согласился, готов к этому. В такие детали я не лезу. Моё дело – просто играть, а дела решают мой отец и агент. Я понимаю, что переход из «Спартака» в «Зенит» – особенный момент, а скоро, наверное, пойму ещё острее. Конечно, будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы здесь меня приняли хорошо. С другой стороны, я надеюсь на то, что люди меня поймут.

Какой будет номер? Семёрка. Это просто номер. Хотя в детстве я хотел его получить – под ним играет мой любимый футболист Криштиану Роналду. Хочу сказать, что буду делать всё, что в моих силах, чтобы достойно представлять «Зенит», радовать вас, чтобы вы благодаря моей самоотдаче и игре приняли меня.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и Зелимхан Бакаев Фото: fc-zenit.ru

По информации «Матч ТВ», зарплата Бакаева в «Зените» составит немногим более € 1 млн в год без учёта бонусов. Тем временем чемпионы России оригинально представили новичка. Пресс-служба петербургского клуба выложила в своём телеграм-канале архивное видео, на котором группа воспитанников академии московского «Спартака» исполняет популярную кричалку сине-бело-голубых: «Оле-ола, «Зенит» моя судьба!» Среди парней в красно-белой форме есть и Зелимхан. После этого в кадре появляется сегодняшний, взрослый Бакаев уже в футболке «Зенита» и показывает стрелку.

История создания этого видео неизвестна. Оно появилось в паблике «ВКонтакте» в апреле 2013 года. Почему юные воспитанники «Спартака» решили вдруг исполнить кричалку принципиального соперника? Может, просто развлекались. А, может, проиграли спор. В любом случае ничего оскорбительного для «Зенита» на этом видео нет, а слова Бакаева оказались пророческими для него. Спустя девять лет он оказался в составе петербургской команды.

Впервые за семь лет игрок «Спартака» переходит в «Зенит». Бакаев повторяет путь Артёма Дзюбы, который летом 2015-го также на правах свободного агента ушёл из московского клуба в петербургский. Дзюба в итоге сыграл за сине-бело-голубых даже больше (249 матчей), чем за красно-белых (166). У Зелимхана задача, кажется, чуть проще: в составе москвичей он провёл только 105 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 29 голевых передач. Дебютировать в «Зените» Бакаев может уже 9 июня в матче за Суперкубок России. Против родного «Спартака».