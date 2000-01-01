Облак — в воротах, Холанд и Салах — в атаке. Сборная из неотобравшихся на ЧМ-2022

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Кто из звёзд не отобрался на ЧМ-2022? Собралась целая команда!
Кто из звёзд не отобрался на ЧМ-2022? Собралась целая команда!
В воротах – топ-голкипер Облак, в нападении – Диас, Салах и Холанд.
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Голкипер: Ян Облак (Словения)
Голкипер: Ян Облак (Словения)
Четвёртое место в отборочной группе оставило Словению и Яна Облака без мундиаля. Выше оказались Хорватия, Россия и Словакия.
Центральный защитник: Давид Алаба (Австрия)
Центральный защитник: Давид Алаба (Австрия)
Австрия получила шанс на стыковые матчи благодаря Лиге наций, но не использовала его, проиграв Уэльсу. Лидер защиты «Реала» не сможет выступить в Катаре.
Центральный защитник: Леонардо Бонуччи (Италия)
Центральный защитник: Леонардо Бонуччи (Италия)
В пару к Алабе можно поставить Бонуччи, чья сборная Италии сенсационно пропустит ЧМ-2022 сразу после победы на чемпионате Европы.
Правый защитник: Виктор Линделёф (Швеция)
Правый защитник: Виктор Линделёф (Швеция)
Найти защитника на правый фланг оказалось нелегко, однако туда можно поставить Линделёфа из «МЮ», Виктора иногда ставили на эту позицию. Сборная Швеции в решающем стыковом матче уступила Польше.
Левый защитник: Эндрю Робертсон (Шотландия)
Левый защитник: Эндрю Робертсон (Шотландия)
Шотландии пришлось проходить отбор позже других европейских команд: стыковой матч с Украиной перенесли на июнь, и шотландцы эту встречу проиграли.
Опорный полузащитник: Жоржиньо (Италия)
Опорный полузащитник: Жоржиньо (Италия)
Сборная Италии сенсационно не вышла на ЧМ, проиграв в стыках Северной Македонии. Ещё полгода назад Жоржиньо входил в топ-3 претендентов на «Золотой мяч», но именно его ошибка привела Италию в стыковые матчи, где его сборная проиграла и вылетела.
Атакующий полузащитник: Рияд Марез (Алжир)
Атакующий полузащитник: Рияд Марез (Алжир)
Алжир выиграл отборочную группу, но затем в плей-офф уступил Камеруну в двухматчевом противостоянии.
Атакующий полузащитник: Мартин Эдегор (Норвегия)
Атакующий полузащитник: Мартин Эдегор (Норвегия)
Норвегия имела шансы хотя бы на стыковые матчи и борьбу за выход на ЧМ, но заняла лишь третье место в своей группе после Нидерландов и Турции.
Правый вингер: Мохамед Салах (Египет)
Правый вингер: Мохамед Салах (Египет)
После участия в ЧМ-2018 Египет на следующий турнир не отобрался – лидер «Ливерпуля» Салах не выступит в Катаре. Ему на замену можно было бы выпустить шведа Деяна Кулушевски.
Левый вингер: Луис Диас (Колумбия)
Левый вингер: Луис Диас (Колумбия)
Ещё один топ-игрок «Ливерпуля», который пропустит ЧМ в Катаре: Колумбии не хватило одного очка для попадания в стыковые матчи.
Центрфорвард: Эрлинг Холанд (Норвегия)
Центрфорвард: Эрлинг Холанд (Норвегия)
Холанд вместе с Норвегией пропускает второй крупный турнир подряд: летом 2021-го Эрлинга не было на Евро-2020, зимой 2022-го Холанд не сыграет на ЧМ.
На что претендовал бы такой состав на ЧМ-2022?
На что претендовал бы такой состав на ЧМ-2022?
Облак — в воротах, Холанд и Салах — в атаке. Сборная из неотобравшихся на ЧМ-2022
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