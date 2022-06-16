«Они блефуют». Раскрыты тайные переговоры Погба о будущем в «Манчестер Юнайтед»

Их показали в отрывке из документального фильма о французе. Он уже отказался от двух предложений с повышением зарплаты и раскритиковал клуб.

На Amazon Prime в пятницу выйдет документальный фильм The Pogmentary – в нём рассказывается о Поле Погба: его детстве, первой славе, травмах, поисках, а ещё – об отношениях с «Манчестер Юнайтед». Публикация намечена на 17 июня не просто так: в конце месяца у нападающего заканчивается контракт с клубом, после чего он станет свободным агентом. Возможно, именно в фильме он расскажет, где продолжит свою карьеру. А возможно – это такой рекламный ход, чтобы найти себе клуб.

«Меня зовут Поль Погба, – говорит футболист в трейлере. – Я играю за «Манчестер Юнайтед», один из лучших клубов на планете. Несколько лет назад я выиграл чемпионат мира с Францией. Я хочу быть элитой. Одним из лучших. Сегодня у меня переломный момент в моей карьере. Мне предстоит принять важные решения, которые определят моё будущее, и у меня нет права на ошибку. Я родился готовым. И готов. Упасть. Снова подняться. Биться. И побеждать.

Издания The Athletic и L’equipe получили эксклюзивный доступ к ограниченной версии документалки. Там был интересный фрагмент – разговор Погба со своим уже покойным агентом Мино Райолой о «Юнайтед». Фактически создатели фильма раскрыли детали переговоров – то, что обычно остаётся тайной.



– Поль, ты находишься в очень специфичной ситуации. Ты даже не представляешь. Ты понятия не имеешь, – говорит Райола своему клиенту.



– Сделал ли «Манчестер Юнайтед» второе предложение? — спрашивает Погба.



– Да. Они очень хотят, чтобы ты остался. Но я считаю, что предложение этого не отражает. Я сказал им: «Если вы хотите, чтобы он остался, нужно сделать другое предложение». Я дам им понять, что если они действительно хотят, чтобы ты остался, если они хотят построить проект вокруг тебя, то на этот раз они должны действовать по-другому и выложить деньги на стол.



– Они блефуют. Как вы можете сказать игроку, что он вам очень нужен, и ничего ему не предложить? Никогда такого не видел.

Поль Погба в сборной Франции Фото: Getty Images

С Райолой есть ещё один отрывок. «Что для тебя лучше всего? Что лучше для твоей семьи, для твоей карьеры? Что лучше экономически? Что лучше для твоего бренда? — спрашивает агент у Погба. – Мы должны постараться, чтобы ты чувствовал себя так же хорошо, как в сборной Франции. Ты другой с ними. Ты понимаешь? Ты другой Погба в «Манчестер Юнайтед». Это ненормально. В сборной Франции ты настоящий Погба, Погба «Ювентуса», Погба, которого все любят. Что-то мешает тебе в Манчестере».

В одной из предпоследних сцен Погба говорит, что его цель в том, чтобы показать: «Манчестер Юнайтед» совершил ошибку, затягивая предложение нового контракта. «И показать другим клубам, что «Юнайтед» совершил ошибку, не предложив мне контракт», – добавляет он.

Поль Погба в «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Но, как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» всё же сделал Погба предложение. Даже два, и оба они были больше, чем нынешнее соглашение, по которому футболист получает £ 290 тыс. в неделю. Футболист это, правда, отрицает.

В другом моменте фильма Райола отвергает возможность возвращения Погба в «Ювентус». «Нет, нет, — говорит он. «Ювентус» больше не может позволить себе тебя. Я здесь. Я также встречаюсь с «ПСЖ» и уже провёл две встречи с «Барсой». Рынок как море: вверх, вниз, вверх, вниз».

Но финансовые проблемы «Барселоны» не позволили клубу продолжать переговоры о переходе Погба, «ПСЖ» тоже отступил, когда в команде остался Килиан Мбаппе. И вот сейчас единственным серьёзным вариантом, куда может перейти Поль, остаётся «Ювентус». По информации La Gazzetta dello Sport, Погба уже согласовал условия контракта – € 8 млн в год чистыми и € 2 млн бонусами. Уникальная ситуация: в 2012 году «Юве» взял футболиста бесплатно, а потом продал его «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн; сейчас клуб возвращает француза и снова ничего за него не платит.

В фильме Погба говорит, что именно «Ювентус» научил его быть звездой. И вот он максимально близок к тому, чтобы вернуться в клуб, где он чувствовал себя суперталантливым и великим. Правда, из Англии он уезжает едва ли в таком статусе.