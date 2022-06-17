Розыгрыш пенальти в стиле «Барселоны»! Как Мамаев и Смолов вошли в историю. Видео

В сезоне-2015/2016 Фёдор Смолов установил рекорд по количеству голов за сезон в чемпионате России и выиграл бомбардирскую гонку (20 мячей). Форвард «Краснодара» опередил Промеса, Халка, Дзюбу, Мусу. Голы Смолова помогли «быкам» занять четвёртое место в чемпионате (годом ранее было третье) и во второй раз в истории клуба сыграть в еврокубках.

Сезон-2016/2017 начался для «Краснодара» с победы над «Томью». «Быки» решили исход матча за 16 минут: в диапазоне с 44-й по 60-ю минуты дубль Смолова и гол Ари приговорили соперника. В матче второго тура с «Тереком» форварды снова забили: россиянин положил два, а бразилец отличился с передачи Павла Мамаева.

За 15 минут до конца встречи «Краснодар» получил право забить третий: Андрей Семёнов придержал руками в штрафной площади Ари, и арбитр матча Владимир Сельдяков указал на «точку». Тут-то и началось самое интересное. Разбег Мамаева, передача влево, удар Смолова – гол!

Таким образом, игроки «Краснодара» повторили оригинальный розыгрыш Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые провернули такой трюк в феврале 2019 года в матче с «Сельтой». Хотя авторство идеи принадлежит не им, а бельгийцам Андре Питерсу и Рику Купенсу. В 1957 году они так разыграли одиннадцатиметровый удар в матче со сборной Исландии. Мнение, что первым попробовал разыграть пенальти был Йохан Круифф в 1982-м, является ошибочным. После бельгийцев на такое решались многие: Джон Ньюман и Майк Требилкок (1964 год, «Плимут» – «Ман Сити»), Георгий Судаков (дважды), Робер Пирес и Тьерри Анри (не получилось).

Ни Смолов, ни Мамаев эпизод с голом не прокомментировали. Партнёр по «Краснодару» Маурисио Перейра розыгрышу пенальти не удивился: «Пенальти Смолова и Мамаева? Ну, это было их решение. Я не знаю. У нас есть список игроков, которые бьют пенальти. Возможно, что на этой неделе они и тренировали подобное, но я не знаю. На самом деле, это не было прямо сюрпризом: я видел, как они делали это раньше».

В конце встречи «Краснодар» забил четвёртый – Вандерсон отправил мяч в ворота с передачи Шарля Каборе. После победы «быки» возглавили турнирную таблицу, но в мае опять финишировали четвёртыми, а Смолов снова стал лучшим бомбардиром (18 мячей).