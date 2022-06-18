Стартовали с победы над Россией и выиграли ЧМ. Где сейчас герои Бразилии-1994

28 лет назад сборная Бразилии в четвёртый раз выиграла чемпионат мира. Турнир впервые в истории проходил на территории США, в нём принимали участие 24 команды (через четыре года их будет уже 32). Бразильцы стартовали с победы над сборной России и прошли весь путь без поражений. Южноамериканская команда вернула себе титул чемпионов мира спустя 24 года. Вспоминаем героев той легендарной сборной.

Вратарь: Клаудио Таффарел, 56 лет

К турниру в США 28-летний вратарь собрал неплохую коллекцию наград на международном уровне. В резюме Таффарела были победы на молодёжном чемпионате Южной Америки, молодёжном чемпионате мира (турнир проходил в СССР) и Кубке Америки. На мундиале в Штатах голкипер отыграл все семь матчей и пропустил всего три мяча (дважды его огорчили голландцы). В финале дело дошло до серии пенальти, где Таффарел отразил всего один удар из пяти, но этого оказалось достаточно для победы. Барези и Баджо просто не попали в створ.

Через год Бразилия с Таффарелом в воротах остановится в шаге от победы на Копа Америка. В финальном матче голкипер не отразит ни одного удара в серии пенальти, и трофей уедет в Уругвай. Бразильцы вернут себе звание лучшей команды континента в 1997-м, а ещё через год дойдут до финала чемпионата мира, где их приговорит Зидан. Этот матч — последний для Таффарела в свитере национальной команды. Впрочем, вратарь продолжил клубную карьеру и в конце XX века добился значимых успехов вместе с «Галатасараем». За три года он дважды победил в чемпионате Турции и столько же раз — в Кубке страны. А в 2000 году завоевал вместе с клубом Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В первом случае турки обыграли в финале «Арсенал» Венгера (Таффарела признали лучшим игроком матча), во втором — прибили «Реал» Висенте дель Боске.

Таффарел завершил карьеру в 2003 году. Бывший тренер сборной Бразилии Карлос Альберто Паррейра предложил ему организовать прощальный матч, но вратарь ответил отказом, заявив, что его не интересуют такие почести. После завершения карьеры Таффарел поработал тренером вратарей и менеджером «Галатасарая», дважды исполнял обязанности главного тренера. С 2014 года трудится тренером вратарей в сборной Бразилии, с 2021-го — занимает аналогичный пост в «Ливерпуле». У Таффарела 17 детей, 15 из них — приёмные.

Таффарел на ЧМ-1994 Таффарел сейчас

Защитник: Жоржиньо, 57 лет

Жоржиньо приехал на ЧМ-1994 футболистом топ-команды. «Бавария» — второй и последний клуб Европы, за который играл бразилец (до этого выступал в «Байере»). В 1994 году Жоржиньо завоевал чемпионский титул в Бундеслиге, а затем ярко проявил себя на чемпионате мира. По итогам мундиаля организаторы включили его в символическую сборную. В полуфинале со Швецией (1:0) защитник выдал роскошный пас на Ромарио, а тот оформил победный гол. К сожалению, заключительный матч на турнире сложился для Жоржиньо не лучшим образом — травма и замена на 21-й минуте.

Через год защитник покинет «Баварию» и уедет в Японию, а последние годы карьеры проведёт на родине. Заключительные матчи за сборную Жоржиньо отыграл ещё в 1995-м. После окончания карьеры занялся тренерской деятельностью. Сменил более десятка бразильских клубов, поработал в Японии и ОАЭ. В 2006 году вошёл в тренерский штаб сборной Бразилии, а после дисквалификации Дунги руководил командой в двух товарищеских матчах. Сейчас работает на родине с клубом «Атлетико Гоияниенсе».

Жоржиньо на ЧМ-1994 Жоржиньо сейчас

Защитник: Рикардо Роша, 59 лет

31-летний защитник занял второе место в списке самых опытных игроков Бразилии на ЧМ-1994. Старше него был лишь резервный вратарь Ринальди (35 лет). Мундиаль в США лично для Роши сложился крайне неудачно. Он отыграл всего 69 минут в стартовом матче с Россией (2:0), после чего получил травму и выбыл до конца турнира. Рикардо почти всю карьеру провёл на родине, хотя в его резюме есть такие клубы, как лиссабонский «Спортинг» и мадридский «Реал». В 1993 году завоевал Кубок Испании, и это единственный клубный трофей игрока за пределами Южной Америки.

После победного чемпионата мира карьера Роши в составе «селесао» пошла на спад. Он сыграл всего 13 минут в товарняке со Словакией (5:0), и это был его последний матч за сборную. Рикардо больше не получал приглашения в команду, хотя выступал в именитых бразильских клубах. Завершил карьеру в 1998 году, пробовал себя в роли тренера на родине, но этот опыт нельзя назвать удачным. Впоследствии занял пост президента в компании спортивного менеджмента. Сын Роши Рикардиньо тоже играл в футбол, но серьёзных успехов не добился. Выступал в Бразилии, а в 2013 его потянуло на экзотику, и он оказался на Мальте, где завершил карьеру.

Роша на ЧМ-1994 Роша сейчас

Защитник: Алдаир, 56 лет

Защитника не вызывали в сборную с 1990 по 1994 год. Мундиаль в США он начал в запасе и в первом же матче с Россией заменил травмированного Рошу. После этого Алдаир прочно занял место в стартовом составе сборной. Играл за национальную команду до 2000 года и добавил к золоту ЧМ-1994 серебро следующего мундиаля, золото Копа Америки и Кубка конфедераций, бронзу Олимпиады-1996.

Отыграл 13 лет в составе «Ромы», провёл более 400 матчей, был капитаном команды. Перед этим доходил до финала Кубка европейских чемпионов (раньше так называлась Лига чемпионов) вместе с «Бенфикой». В Италии завоевал скудетто, Кубок и Суперкубок страны. «Рома» даже вывела из обращения 6-й номер, под которым выступал Алдаир. Впрочем, позже его взял Кевин Стротман — это произошло после личного одобрения бразильца. Алдаира включили в Зал славы «Ромы», а болельщики дали ему прозвище Плуто из-за схожести с персонажем диснеевских мультфильмов. Бразилец завершил карьеру в 2009-м, за год этого стал чемпионом Сан-Марино. Уйдя из большого футбола, Алдаир всерьёз занялся футволеем (смесь пляжного футбола и волейбола) и завоевал серебро на чемпионате мира. В сезоне-2015/2016 был одним из сотрудников итальянского клуба «Кьети», выступавшего в Серии D.

Алдаир на ЧМ-1994 Алдаир сейчас

Защитник: Кафу, 52 года

Великий защитник носился по правой бровке в финалах трёх чемпионатов мира подряд. Впрочем, на турнире в США Кафу не был даже игроком основы. Он провёл в запасе четыре матча из семи, а наибольшее игровое время получил в финале. Заменил на 21-й минуте травмированного Жоржиньо и потом получил золотую медаль. В те времена Кафу выступал на родине и был далёк от статуса мировой звезды. Лишь в 1997 году он переедет в «Рому», где превратится в одного из лучших фланговых защитников планеты. И добавит к этому победы в чемпионате и Суперкубке Италии.

На ЧМ-2002 Кафу приедет в роли капитана сборной и первым поднимет над головой кубок за победу в турнире. 36-летнему защитнику найдётся место и в составе команды на чемпионате мира в Германии, но больше за сборную он не сыграет. Опытный футболист завершит карьеру в форме «Милана», а перед этим впервые в карьере победит в Лиге чемпионов. Сейчас Кафу — посол предстоящего чемпионата мира в Катаре. А три года назад он пережил страшную трагедию — смерть младшего сына.

Кафу на ЧМ-1994 Кафу сейчас

Защитник: Леонардо, 52 года

В 1994 году Леонардо выиграл конкуренцию в сборной у Роберто Карлоса, которого в итоге «прокатили» мимо чемпионата мира. Леонардо отлично проявил себя в группе, но в первом же матче плей-офф серьёзно подвёл команду. Сломал скулу американцу Табу Рамосу и получил бан на четыре матча. По этой причине бразилец на турнире больше не сыграл. После мундиаля Леонардо уехал в Японию, а потом в его карьере были «ПСЖ» и «Милан». Именно во Франции южноамериканца переквалифицировали из защитника в игрока средней линии. По окончании карьеры Леонардо работал и тренером, и менеджером. В 2011 году «Интер» под его руководством выиграл Кубок Италии. Сейчас Леонардо занимает пост спортивного директора «ПСЖ», откуда его, по слухам, скоро уволят.

Леонардо на ЧМ-1994 Леонардо сейчас

Полузащитник: Дунга, 58 лет

Стал капитаном сборной по ходу турнира в США после того, как Раи утратил доверие тренерского штаба. Дунга показал не только лидерские качества, но и надёжную игру. Карьеру в сборной завершил после ЧМ-1998 (там он тоже носил капитанскую повязку, но остался без золота). В 90-е Дунга выступал в Италии («Фиорентина», «Пескара») и Германии («Штутгарт»), но лучше всего с точки зрения трофеев у него получилось в Японии. Два чемпионства и титул самого ценного футболиста Джей-лиги — неплохая коллекция за три года!

По окончании карьеры Дунга в два захода тренировал сборную Бразилии. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки — 2007 и Кубок конфедераций — 2009, но на ЧМ-2010 уступила в четвертьфинале. Вторая попытка оказалась менее успешной — сборная дважды неудачно выступила на Кубке Америки, что привело к увольнению тренера в 2016-м.

Дунга на ЧМ-1994 Дунга сейчас

Полузащитник: Мауро Силва, 54 года

Сыграл всего на одном чемпионате мира, но уехал из США с золотой медалью. Силва — ключевой футболист той сборной Бразилии, вместе с Дунгой они разрушали атаки соперников в центре поля. Мауро ещё в 1992 году уехал в Испанию, подписав контракт с «Депортиво». Там он играл 13 лет — вплоть до завершения карьеры. Провёл более 400 матчей, выиграл Примеру, два Кубка Испании и три Суперкубка страны. В 2004-м «Депортиво» с капитаном Силвой дошёл до полуфинала ЛЧ. В плей-офф испанский клуб прихлопнул «Милан» после поражения 1:4 в первом матче. Сейчас Силва живёт на родине, работает в сфере недвижимости и выступает телеэкспертом.

Силва на ЧМ-1994 Силва сейчас

Полузащитник: Мазиньо, 56 лет

Как и Силва, сыграл только на одном мундиале. Более того, после турнира в США Мазиньо за сборную больше не выступал. В 90-е помотался по Италии («Лечче», «Фиорентина») и Испании («Валенсия», «Сельта», «Эльче»). В клубе из Виго поиграл вместе с россиянами — Карпиным и Мостовым. Завершил карьеру в 2001-м, а через восемь лет попробовал себя в роли тренера. Возглавил греческий «Арис», но продержался там всего 10 месяцев.

Сыновья Мазиньо пошли по стопам отца. Тьяго Алькантара дважды побеждал в ЛЧ в составе «Барселоны» и «Баварии», а сейчас играет за «Ливерпуль». Рафинья — победитель Олимпиады-2016, права на него принадлежат «ПСЖ».

Мазиньо на ЧМ-1994 Мазиньо сейчас

Полузащитник: Раи, 57 лет

За год до триумфального чемпионата младший брат знаменитого Сократеса перешёл в «ПСЖ». К тому моменту он знатно пошумел в «Сан-Паулу» — по две победы в Кубке Либертадорес и Межконтинентальном кубке. Пятилетка в Париже тоже вышла успешной — Раи выиграл чемпионат Франции, трижды победил в Кубке страны, дважды — в Кубке лиги и один раз — в Кубке обладателей кубков. Кроме того, его дважды признавали лучшим футболистом чемпионата Франции. Но это было после мундиаля в США, а на сам турнир бразилец ехал в статусе капитана сборной. В первом же матче реализовал пенальти в ворота сборной России, но утратил доверие тренеров после группового этапа. Раи потерял не только капитанскую повязку, но и место в основном составе. Отыграл всего 54 минуты в плей-офф, а весь финал просидел в запасе. После этого Раи, по сути простился со сборной. После завершения карьеры переквалифицировался в общественного деятеля и вошёл в число участников двух благотворительных организаций. С 2017-го по 2021-й занимал административный пост в «Сан-Паулу». Награждён орденом Почётного легиона за особые заслуги во Франции.

Раи на ЧМ-1994 Раи сейчас

Нападающий: Бебето, 58 лет

Участник трёх чемпионатов мира. В 1990-м Бебето отыграл всего семь минут, но спустя четыре года регулярно выходил в стартовом составе. Забил три мяча, а в четвертьфинале с Нидерландами (3:2) отпраздновал гол жестом, который затем обрёл популярность. За три дня до игры жена Бебето родила мальчика. Забив мяч, футболист подбежал к боковой линии, сложил руки и сымитировал качание ребёнка. К празднованию присоединились Ромарио и Мазиньо. Большую часть карьеры Бебето провёл на родине, хотя за рубежом тоже поиграл. Четыре года в «Депортиво», краткосрочные периоды в «Севилье», Мексике, Японии и Саудовской Аравии. После окончания карьеры пробовал себя в роли тренера — вышло очень неудачно. Бебето возглавил бразильский клуб «Америка», но продержался там всего два месяца. С 2010 года занялся политической деятельностью и попал в конгресс Рио. Был послом ЧМ-2014 и Олимпиады-2016, которые проходили в Бразилии.

Бебето на ЧМ-1994 Бебето сейчас

Нападающий: Ромарио, 56 лет

Своенравный нападающий едва не пролетел мимо чемпионата мира. В ходе отбора Ромарио публично раскритиковал главного тренера и пропустил несколько игр. Футболиста вернули в состав на решающий матч с Уругваем, и он сделал дубль, а команда получила путёвку на турнир в США. Естественно, после такого Ромарио включили в заявку на мундиаль. Там он забил пять мячей, получил золотую медаль, звание лучшего футболиста турнира и лучшего игрока года по версии ФИФА.

На ЧМ-1998 Ромарио уже не сыграет — помешает травма, полученная перед турниром. За свою карьеру Коротышка завоюет множество трофеев и титулов. Чемпион сразу нескольких стран, футболист года в Южной Америке, Бразилии и Нидерландах, лучший бомбардир во всевозможных турнирах. После завершения карьеры Ромарио ушёл в политику. В 2010 году его избрали в Национальный конгресс Бразилии, а ещё через семь лет экс-футболист получил пост сенатора от штата Рио-де-Жанейро. Важный человек!

Ромарио на ЧМ-1994 Ромарио сейчас

Нападающий: Роналдо, 45 лет

Самый юный футболист в составе сборной Бразилии образца 1994 года. Паррейра взял феномена на мундиаль, но ни разу не выпустил на поле. Тем не менее Роналдо повторил достижение Пеле, став вторым в истории игроком, завоевавшим титул чемпиона мира в 17-летнем возрасте. После турнира Зубастик подписал контракт с ПСВ и следующие 14 лет играл исключительно за европейские клубы. В его резюме также значатся «Барселона», «Интер», мадридский «Реал» и «Милан».

В 1998-м Роналдо признали лучшим футболистом чемпионата мира, но его сборная осталась без золота. Через четыре года форвард запомнился не только оригинальной причёской, но и высокой результативностью. Забил восемь мячей (два — в финале) на ЧМ-2002, занял первое место в списке бомбардиров и по итогам года во второй раз в карьере завоевал «Золотой мяч». Кстати, в конце XXI века Роналдо получил тяжелейшую травму колена, что едва не привело к завершению карьеры. Зубастик пропустил полтора года, но всё-таки вернулся на высочайший уровень. У Роналдо огромное количество наград, но в сумме из-за травм он отсутствовал на поле 1324 дня, то есть примерно 3,5 года. Нападающий завершил карьеру на родине в 2011-м, тогда же провёл прощальный матч за сборную.

Сейчас Роналдо ведёт активную деятельность. Руководит маркетинговым агентством, вкладывает средства в киберспорт и владеет сразу двумя клубами. Один из них — «Вальядолид» — недавно вернулся в элитный дивизион испанского футбола. А в 2021-м Роналдо приобрел 90% акций «Крузейро», в котором начинал профессиональную карьеру.

Роналдо на ЧМ-1994 Роналдо сейчас

Тренер: Карлос Альберто Паррейра, 79 лет

Один из самых успешных тренеров, который никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. Паррейра как главный тренер шесть раз (рекордный показатель) приезжал на чемпионат мира с пятью разными командами. Кстати, из сборной Саудовской Аравии его уволили по ходу ЧМ-1998 — после двух матчей в группе.

Паррейра на ЧМ-1994 Паррейра сейчас

В 1970-м входил в штаб Марио Загалло, который привёл сборную Бразилии к победе на чемпионате мира. По словам Паррейры, тогда он и задался целью возглавить национальную команду. Список достижений: чемпион мира, победитель Копа Америка, Кубка конфедераций, Кубка Азии (дважды) и чемпион Турции. Сейчас Паррейра на пенсии, он завершил тренерскую деятельность ещё в 2010 году.