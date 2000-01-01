«Опять, в 47-й раз за день?!» Видео с болельщиком и журналистом собрало 20 млн просмотров!

На всякий случай: PRESS — не только «пресса, журналист», но и глагол «нажимать»

И видео продолжает собирать просмотры. Хотя по лицу журналиста видно, что так шутят с ним явно не впервые. В комментариях писали: «Опять, в 47-й раз за день?!»