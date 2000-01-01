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Написано «НАЖМИ» — он и нажал. Видео с болельщиком и журналистом собрало 20 млн просмотров!
Написано «НАЖМИ» — он и нажал. Видео с болельщиком и журналистом собрало 20 млн просмотров!
Этот парень «выиграл» интернет. Шутка настолько глупая, что невозможно оторваться от просмотра.
Оригинал видео — @Citizen_baker. ►►
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На всякий случай: PRESS — не только «пресса, журналист», но и глагол «нажимать»
На всякий случай: PRESS — не только «пресса, журналист», но и глагол «нажимать»
И видео продолжает собирать просмотры. Хотя по лицу журналиста видно, что так шутят с ним явно не впервые. В комментариях писали: «Опять, в 47-й раз за день?!»
«Опять, в 47-й раз за день?!» Видео с болельщиком и журналистом собрало 20 млн просмотров!
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