Первая и последняя эмблема клубов Серии А. Итальянская красота!

Как лошадь попала на логотип «Наполи», в чём величие монограммы «Интера» и историческая трансформация «Ювентуса».

Эмблемы клубов Европы менялись так часто, что первые логотипы уже давно позабыты футбольными болельщиками. Мы вспомнили, как выглядели первые эмблемы команд Серии А – и сравнили их с эмблемами нынешними. В список попали все участники нового розыгрыша итальянской Серии А, а выстроили мы их в соответствии с таблицей завершившегося сезона.

Дочитав материал до конца, вы узнаете, как изменился орёл на эмблеме «Лацио», что за силуэт с трубкой у «Сампдории» и что за рисунок был на первом лого «Монцы».

А после этого посмотрите, какие логотипы были у английских клубов.

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«Милан»

Первая эмблема клуба была простой, но со смыслом: красно-чёрные полосы отражали клубные цвета, а справа вовсе не флаг Англии, а герб города — крест Св. Георгия. Нынешний логотип — это чуть трансформированная эмблема аж из 1920 года. С ним «Милан» играет с 1996 года.

1899 — 1916 С 1996 — сейчас

«Интернационале»

Чёрно-синий миланский клуб подошёл к исторической эмблеме более серьёзно, и она до сих пор выглядит стильно. В 1908 году появилась монограмма IMFC (Internazionale Milano Football Club) — очень стильная и динамичная. Её вписали в окружность из клубных цветов. Впоследствии у «Интера» были разные логотипы, но IMFC была почти всегда.



В 2021 году миланцы провели ребрендинг и создали новую монограмму. Объяснили тем, что так более современно.

1908 — 1928 С 2021 — сейчас

«Наполи»

На первом лого неаполитанцев была лошадь — она считалась и символом клуба. Правда, на лого она была какая-то кривая и не выглядящая спортивно. Плюс несуразные буквы A, C и N (Associazione Calcio Napoli). Из-за всего этого эмблема продержалась лишь год. Зато у баскетбольного «Наполи», к слову, на современном лого изображена как раз лошадь.



Легендарная буква «N» появилась ещё в 1927 году — с тех пор лого просто дорабатывается в деталях.

1926 — 1927 С 2006 — сейчас

«Ювентус»

Самую мощную трансформацию пережил «Ювентус». В 1905 году появилась эмблема, которая сгодилась бы и какой-нибудь династии туринских аристократов. Тут тебе и вензеля, и герб города, и название, и цвета. Даже девиз: Non coronabitur nisi qui legitime certaverit — что-то вроде «Тот не заслуживает корону, кто не играет по правилам». Иронично, учитывая будущие приключения клуба с нарушениями закона.



В 2017 году случился масштабный ребрендинг: «Юве» отказался от всех исторических элементов, едва сохранив форму щита — её образует буква «J». Через три года исчезло и название. Недовольным болельщикам клуб отвечал, что новая эмблема более современна и перспективна с точки зрения маркетинга.

1905 — 1921 С 2020 — сейчас

«Лацио»

Первую эмблему «Лацио» отличает феноменальное внимание к деталям: насколько прорисованы орёл, щит и лента с надписью «S. Podistica Lazio». Затем лишь на трёх логотипах клуба не было орла. Нынешний вариант появился в 1998 году.

1900 — 1914 С 1998 — сейчас

«Рома»

Знаменитая «Капитолийская волчица» (La Lupa Capitolina), бронзовая скульптура мифической волчицы, кормящей Ромула и Рема, появилась уже на первом лого клуба. Плюс аббревиатура «ASR» (Associazione Sportiva Roma).

Всю свою историю «Рома» проходит с лого двух вариантов: круглое и в форме щита. Щит пока лидирует. В современном варианте аббревиатуру заменили на полное название, чтобы усилить ассоциацию «Рома = Рим».

1927 — 1930 С 2016 — сейчас

«Фиорентина»

Долгое время «Фиорентина» носила как эмблему простой и очень красивый символ — геральдическую лилию. Она была на гербе Флоренции. В 1951 году лилии добавили геометрии. И современный дизайн лого сохраняет наследие.

1927 — 1951 С 2003 — сейчас

«Аталанта»

Первый логотип был не самым удачным: отражал цвета и название команды, не более того. А вот в 1963 году появилась эмблема с силуэтом Аталанты аркадской. Именно она изображена на эмблеме клуба сейчас. Замечательная охотница, бегунья и видная невеста, Аталанта предлагала каждому потенциальному кавалеру простое испытание: бежишь впереди, а она позади с копьём. Убежал — женимся, нет — умер.

Её в итоге перехитрил Гиппомен, но об этом лого «Аталанты» умалчивает.

1907 — 1919 С 2003 — сейчас

«Эллас Верона»

Слово «Эллада» (Hellas) на первом лого «Вероны» — это, в принципе, оригинальное название. «Верона» появилась в 1919 году. В 1984 году лого изменилось, там появились силуэты двух мастифов и лестница с четырьмя ступенями. Это символы рода Скала, который правил Вероной с 1260 по 1387 год. Имя Мастиф носил основатель рода.

В 2020 году клуб максимально упростил эмблему.

1903 — 1945 С 2020 — сейчас

«Торино»

Первая эмблема «Торино» была очень классической: форма щита, герб города и монограмма. С течением времени лого менялось, но один элемент сохранялся — бык.

1936 — 1946 С 2016 — сейчас

«Сассуоло»

Герб «Сассуоло» появился довольно поздно, в 2001 году. Уже тогда были вопросы, почему форма и композиция так похожи на «Барселону», но ответ клуба был: это совпадение. С этим лого «Сассуоло» продолжает играть до сих пор, хотя дизайнеры соревнуются в концептах ребрендинга.

2001 — сейчас Сейчас

«Удинезе»

Культ чёрно-белой строгости — в первом лого «Удинезе». Просто вертикальные полосы и аббревиатура ACU (Associazione Calcio Udinese). В 77-м случился ребрендинг, и появилась геометрическая фигура, которую можно увидеть на нынешнем лого.

Эмблема сегодня — это доработанный вариант из 1995-го. Фигуре добавили название клуба и обрамили золотой пальмовой ветвью и датой основания. В 2010-м в соответствии с трендами дизайна «налили» градиент.

1970 — 1977 С 2010 — сейчас

►► Как выглядят первая и последняя эмблемы клубов чемпионата Англии? Смотрите здесь:

«Болонья»

Максимальные ассоциации с городом (цвета, символы) и минимум изменений за всю историю. У «Болоньи» было четыре варианта одной и той же эмблемы.

1946 — 1991 С 2018 — сейчас

«Эмполи»

В «Эмполи» так перемудрили с монограммой на первой эмблеме, что решили добавить расшифровку. Такая композиция, впрочем, сохраняется по сей день.

1923 — 1950 С 2021 — сейчас

«Сампдория»

Первый логотип «Сампдории» — крест Святого Георгия, покровителя Генуи, вписанный в щит клубных цветов. А вот персонаж моряка с трубкой (Бачичча) появился в 1971 году. Он отражал связь клуба с портовым городом. В 1997 году клуб представил эмблему, где совместил все важные детали: Бачиччу, цвета и форму щита.

1946 — 1947 С 1997 — сейчас

«Специя»

Первый логотип был простым и соответствовал прозвищу клуба — «орлята». Это были аббревиатура ASC и силуэт орла. После банкротства и реанимации клуба логотип изменился: аббревиатура осталась, орла убрали.

1923 — 1950 С 2016 — сейчас

«Салернитана»

Один из претендентов на титул худшей эмблемы в истории, первое лого «Салернитаны» было просто страшным: будто ребёнка попросили нарисовать буквы USS (L'Unione Sportiva Salernitana). В 1947 году эмблему обновили (или создали вообще) — и на ней появился морской конёк. Это прозвище команды. В 1986-м его сделали более стремительным, в таком виде он находится и сейчас.

1919 — 1947 С 2000 — сейчас

«Лечче»

Опять-таки простое лого с отсылкой к городу: цвета, название и герб. Нынешняя эмблема — современная адаптация.

1927 — 1981 С 2001 — сейчас

«Кремонезе»

Сложно увидеть, но на первом логотипе изображена рука, которая держит золотой шар. Если постараться, руку можно увидеть и на современной эмблеме. В общем, очень загадочный новичок в Серии А.

1985 — 1997 С 1997 — сейчас

«Монца»

Первой эмблемой клуба натурально был рисунок Железной короны Ломбардии. Эта реликвия хранится в соборе Иоанна Крестителя в Монце, и ей короновались многие императоры. Нынешнее лого отсылает не только к короне, но и историческому персонажу Эсторре Висконти — через меч.

1920 — 1933 С 2015 — сейчас

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