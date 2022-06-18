Последний осколок сборной СССР. Как сложились судьбы участников Евро-1992

30 лет назад сборная СНГ провела последний матч в истории. Правопреемница команды СССР сыграла 10 матчей (семь товарищеских, три – на Евро-1992), одержав всего три победы. История окончилась бесславно: 18 июня 1992 года команда Бышовца сгорела немотивированным шотландцам (0:3), тем самым обесценила почётные ничьи с чемпионами мира немцами (1:1) и Европы — Нидерландами (0:0). Рассказываем, что стало с 18 игроками сборной СНГ, принявшими участие в матчах Евро-1992.

За сборную СНГ не играли футболисты из Латвии, Литвы и Эстонии. Эти страны не входили в состав Содружества Независимых Государств и имели свои команды. Сборная СНГ выступала на Евро-1992 в Швеции в форме от adidas и под белым флагом и аббревиатурой C.I.S. (Commonwealth of Independent States). Вместо гимна перед матчем исполнялся финал девятой симфонии Бетховена.

Вратарь: Дмитрий Харин, 53 года, ЦСКА

Статистика: 3 матча, 4 пропущенных гола.

Тогда: Харин сыграл все матчи на Евро-1992. Соответственно, его конкурент Станислав Черчесов отсидел все игры в запасе. Экс-вратарь «Челси» пропустил гол на 89-й минуте от Томаса Хёсслера, а в матче с Шотландией не смог отразить пенальти. Перед стартом турнира Харин сыграл шесть товарищеских встреч из семи.

Сейчас: завершив игровую карьеру в Англии, Харин стал тренером. Летом 2019 года он получил должность тренера вратарей в «Хемел Хемпстед Таун».

30 лет назад Сейчас

Защитник: Андрей Чернышов, 54 года, «Спартак»

Статистика: 3 матча.

Тогда: Чернышов провёл все три матча в старте. Кроме того, защитник принял участие в пяти товарищеских играх, в четырёх из которых выводил сборную СНГ с капитанской повязкой. В тот год Чернышов выиграл первое чемпионство России со «Спартаком».

Сейчас: с 2002 года Чернышов тренирует. В его активе бронзовые медали чемпионата Грузии с тбилисским «Динамо» и чемпионство Лиги Калькутты с «Мохаммеданом».В Индии Чернышов практикует с лета 2021 года.

30 лет назад Сейчас

Защитник: Кахабер Цхададзе, 53 года, «Спартак»

Статистика: 1 матч.

Тогда: единственный представитель Грузии в сборной СНГ сыграл на Евро-1992 только с Шотландией. Перед турниром Цхададзе провёл пять товарищеских матчей и забил Англии.

Сейчас: в мае 2021 года возглавил «Динамо» из Тбилиси. Его контракт с грузинским клубом действует до конца года.

30 лет назад сейчас

Защитник: Ахрик Цвейба, 55 лет, «Динамо» (Киев)

Статистика: 2 матча.

Тогда: Цвейба отметился жёлтыми карточками в матчах с Германией и Нидерландами. Защитник имел два гражданства и в 1992 году провёл одну встречу за сборную Украины, а через пять лет сыграл восемь матчей за Россию.

Сейчас: ведёт непубличный образ жизни, поддерживает форму, играя за ветеранов, занимается предпринимательством.

30 лет назад сейчас

Защитник: Олег Кузнецов, 59 лет, «Рейнджерс»

Статистика: 3 матча.

Тогда: сыграл все три матча. Кузнецов провёл две товарищеские игры за сборную СНГ перед Евро-1992.

Сейчас: с 2010 года работает в структуре сборной Украины. С августа 2021-го Кузнецов возглавляет национальную команду Украины до 17 лет.

30 лет назад Сейчас

Защитник: Виктор Онопко, 52 года, «Спартак»

Статистика: 3 матча.

Тогда: перед Евро-1992 Онопко сыграл всего один матч, зато на турнире в старте появился с Нидерландами и Шотландией и вышел на второй тайм с Германией. Особо отличился в матче с чемпионами Европы, выключив из игры легендарного Гуллита.

Сейчас: работает в штабе Валерия Карпина в сборной России и «Ростове».

30 лет назад

Защитник: Андрей Иванов, умер в 42 года, «Спартак»

Статистика: 1 матч.

Тогда: Иванов отбегал на Евро-1992 всего семь минут – вышел на замену в матче с Германией. До турнира он также принял участие в одной встрече: за девять дней до старта Европы появился на поле вместо Цхададзе.

Сейчас: 19 мая 2009 года скоропостижно скончался от пневмонии, вызванной злоупотреблением алкоголем.

Андрей Иванов 30 лет назад Фото: spartak.com

Полузащитник: Игорь Шалимов, 53 года, «Фоджа»

Статистика: 1 матч.

Тогда: перед Евро-1992 сыграл три товарищеских матча, но на турнире получил лишь 83 минуты с Германией.

Сейчас: возглавляет «Урал», с которым занял 12-е место в сезоне-2021/2022.

30 лет назад

Полузащитник: Алексей Михайличенко, 59 лет, «Рейнджерс»

Статистика: 3 матча.

Тогда: был капитаном сборной СНГ на Евро-1992, провёл все три матча от звонка до звонка.

Сейчас: Михайличенко много лет трудится на разных должностях в родном киевском «Динамо». Тренером выиграл два чемпионства, два Кубка и один Суперкубок страны. До мая 2021 года занимал должность спортивного директора клуба.

30 лет назад Сейчас

Полузащитник: Андрей Канчельскис, 53 года, «Манчестер Юнайтед»

Статистика: 3 матча.

Тогда: сыграл все 270 минут на Евро-1992. Перед турниром провёл товарищеские игры с Испанией, Англией и Данией.

Сейчас: с 2018 по 2020 год возглавлял «Навбахор». Сейчас врывается в информационное пространство с яркими комментариями. Среди последнего – реакция на признание Семака лучшим тренером сезона в РПЛ.

30 лет назад Сейчас

Полузащитник: Сергей Алейников, 60 лет, «Лечче»

Статистика: 2 матча.

Тогда: сыграл с Нидерландами и Шотландией, но в обеих играх был заменён во втором тайме. Перед турниром провёл две товарищеские встречи, против Испании вышел с капитанской повязкой. Единственный белорус в заявке сборной СНГ.

Сейчас: в 2014 году возглавлял «Дайнаву», но покинул клуб через три месяца. Давно проживает в Италии, выступает экспертом в СМИ.

30 лет назад

Полузащитник: Игорь Добровольский, 54 года, «Серветт»

Статистика: 3 матча, 1 гол.

Тогда: вызов в сборную СНГ получил перед самым турниром, поэтому успел сыграть один товарищеский матч. На Евро-1992 Добровольский отработал все 270 минут, реализовал пенальти в матче с Германией и получил жёлтую карточку.

Сейчас: работает тренером в Молдавии. В конце 2021 года покинул «Динамо-Авто». Стал чемпионом страны и взял Суперкубок с «Дачией».

30 лет назад

Полузащитник: Дмитрий Кузнецов, 56 лет, «Эспаньол»

Статистика: 3 матча.

Тогда: на стартовый матч Евро-1992 Кузнецов вышел с первых минут, а на игры с Нидерландами и Шотландией — во вторых таймах. Перед турниром полузащитник сыграл пять товарищеских матчей за сборную СНГ.

Сейчас: в апреле 2021 года возглавил «Металлург» из Видного.

30 лет назад Сейчас

Полузащитник: Игорь Корнеев, 54 года, «Эспаньол»

Статистика: 1 матч.

Тогда: Корнеев не вызывался в сборную на товарищеские матчи. На Евро-1992 он провёл одну игру – вышел на замену во втором тайме с Шотландией.

Сейчас: находится без работы. В 2020 году был советником вице-президента «Монако».

30 лет назад

Нападающий: Сергей Юран, 53 года, «Бенфика»

Статистика: 2 матча.

Тогда: дебютировал за сборную СНГ в матче с Англией, на Евро-1992 вышел против Нидерландов и Шотландии.

Сейчас: главный тренер «Химок». Избежал вылета с командой в ФНЛ благодаря победе над «СКА-Хабаровск» по сумме двух матчей.

30 лет назад Сейчас

Нападающий: Сергей Кирьяков, 52 года, «Динамо»

Статистика: 2 матча.

Тогда: Кирьяков сыграл во всех товарищеских матчах сборной СНГ. Забивал Сальвадору, Израилю, Испании и Англии. На Евро-1992 форвард вышел с Нидерландами и Шотландией, но впустую.

Сейчас: возглавляет «Ленинградец».

30 лет назад Сейчас

Нападающий: Владимир Лютый, 60 лет, «Дуйсбург»

Статистика: 1 матч.

Тогда: Лютый сыграл на Евро-1992 в одном матче: провёл первый тайм с Германией.

Сейчас: работает тренером. В ноябре 2021 года покинул немецкий клуб «Ростокер» пятой лиги Германии.

30 лет назад Сейчас

Нападающий: Игорь Колыванов, 54 года, «Фоджа»

Статистика: 2 матча.

Тогда: Колыванов забил Дании в последней товарищеской игре перед Евро-1992, а в матчах с Германией и Нидерландами своих шансов не использовал.

Сейчас: летом 2020 года покинул пост главного тренера «Арарата». С июля будет работать в «Текстильщике».

30 лет назад Сейчас

Главный тренер: Анатолий Бышовец, 76 лет, сборная СНГ

Тогда: возглавил сборную СНГ.

Сейчас: на пенсии, выступает в СМИ с комментариями.

30 лет назад Сейчас

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Станислав Черчесов и Игорь Ледяхов (оба – «Спартак) не провели ни минуты в матчах Евро-1992.