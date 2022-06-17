Образцовая реакция. Флорентино Перес как следует ответил на срыв трансфера Мбаппе в «Реал»

Флорентино Перес дал обстоятельное интервью испанской телепрограмме El Chiringuito: отвечал на вопросы про Килиана Мбаппе, не уклонялся от разговоров про Суперлигу и Эрика Холанда, а ещё бил по УЕФА.

Мбаппе сейчас и во время переговоров – два разных человека. Даже его мама расстроилась, узнав о решении остаться в Париже!

«Он мечтал играть в «Реале». Мы хотели подписать его в августе прошлого года, но «ПСЖ» его не отпустил. Он продолжал говорить, что хочет играть в Мадриде, и за 15 дней ситуация резко изменилась», – сказал Перес. По его словам, на Мбаппе давили с двух сторон: с одной стороны было политическое давление, с другой – экономическое. Он почувствовал себя в западне и был вынужден отказаться, так как понял, что это будет самым простым в этой истории.

Килиан Мбаппе Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Нам сообщили, что он изменился, – добавил Перес. – Если это так, не нужно оборачиваться. Он не хотел совместно с нами устраивать спонсорскую акцию, и это меня шокировало. Футбол – коллективный вид спорта, здесь нет особенных. «ПСЖ» же предложил ему стать не только лидером команды, но и место в менеджменте. Именно в этот момент мы поняли, что это не тот Мбаппе, которого мы хотели подписать. Это другой человек, который предал свою мечту.

– Он очень молод, – продолжил Перес. – Мы все подвержены давлению, но, если ребёнку позвонит президент страны (Эммануэль Макрон), конечно, на него это повлияет. Но это же не имеет никакого смысла! Президент хочет, чтобы игрок преуспевал, но он может преуспевать в любой команде. Зидан приехал в Мадрид, Бензема стал здесь большим игроком. Я не знаю, почему это произошло».

Потом Перес ещё раз подчеркнул: Мбаппе изменился. «Они ему предложили больше, они на него давили, и теперь он другой футболист, – продолжил настаивать президент «Реала». – Во Франции, в Катаре они предлагают игрокам вещи, которые сводят их с ума: они предлагают влияние на спортивные аспекты, которые совершенно непропорциональны фигуре футболиста. В Мадриде нет никого, кто стоял бы выше клуба. Мбаппе великолепный футболист, может выиграть больше других, но футбол – коллективный спорт. У нас есть ценности и принципы, которым мы не можем изменить. Килиан мне очень нравится, и он сделал попытку, но давление, которое на него было оказано, заставило его всё изменить. Это нелегко. Думаю, что его мама хотела, чтобы он перешёл в «Реал», потому что это была его мечта детства. Мне сказали, что она была опечалена».

Предварительный контракт подписать было нельзя. Это создало бы ещё большую шумиху

Перес, в принципе, ответил на срыв перехода образцово. Высказался и о возможном заключении предварительного контракта с нападающим. Для подписания предварительного соглашения нужно было уведомить клуб, что ты вступаешь в переговоры с игроком, а это бы создало вокруг него ещё более турбулентную ситуацию. «ПСЖ» бы, по словам Переса, захотел сделать переговоры публичными, что добавило бы на игрока ещё больше давления, с которым и так справляться было непросто. «Мбаппе, который хотел к нам приехать, уже не тот, – опять повторил Перес. – А раз так, то я бы предпочёл, чтобы он остался в «ПСЖ». Мне нужен тот, у которого была мечта».

Килиан Мбаппе в детстве болел за «Реал» Фото: из личного архива Килиана Мбаппе

Переса спросили, возможно ли, что через три года Мбаппе всё же перейдёт в «Реал». Президент ответил поговоркой, которая буквально переводится «через сто лет все будут лысыми», а на деле же значит, что надо жить сегодняшним днём. И добавил: «Тот Мбаппе, что не хочет участвовать в рекламе со своей командой, не мой Мбаппе. Мне это не нужно».

Перес понял, что Мбаппе уже не тот, когда тот отправил ему sms с отказом

Это был ответ на вопрос, как Килиан сообщил о своём решении. «Он прислал мне сообщение, я ему ответил. Я уже тогда понял, что это не тот Мбаппе, которого я хотел. Повторюсь, ни один игрок в истории «Реала» не был выше остальных. И мы не собираемся подвергать наш коллектив риску».

Другие трансферы: Холанд не нужен, трансферных целей нет

Холанда не взяли, потому что в команде и так есть «девять лучших в мире нападающих».

«Мы и не собирались его брать, зачем? Чтобы он сидел на скамейке запасных? – спросил Перес. – Не знаю, что будет через два года. Сейчас у нас есть интерес формировать новую команду, используя молодёжь, которая у нас есть, и некоторых новичков. «Великие игроки не продаются или же стоят очень больших денег. У нас есть Винисиус, Родриго, Вальверде, Милитао… Проблемы с продлением Винисиуса? Он всегда говорит, что никуда не уезжает из Мадрида. Никто не хочет его продавать. Думаю, в будущем он получит «Золотой мяч». Как Бензема в этом году!»

По словам президента «Реала», клуб пока остановил работу на трансферном рынке. «Пока у нас больше нет целей, – объяснил Перес. – В июле и августе нужно будет посмотреть, кто уйдёт. Если вдруг Бензема заболеет, у него должна быть замена. Но не для того, чтобы Карим сидел на скамейке, а на тот случай, если ему вдруг будет нездоровиться».

Карим Бензема Фото: David Ramos/Getty Images

Отдельно сказал про Азара: мол, ему очень не повезло, что он получил эту злосчастную травму, которая до сих пор его беспокоит. «Но мы должны верить в него», – заключил Перес.

И про Левандовского: «Он несвободный игрок, но я думаю, что он очень хорош».

Суперлига — жива. А УЕФА провалил организацию финала Лиги чемпионов

Вы могли уже и забыть про этот проект, а зря: Перес говорит, что идея жива. Дело сейчас находится в суде Люксембурга, который должен решить, является ли УЕФА монополистом и нарушает ли «один из столпов европейского сообщества – закон о конкуренции». «Мы считаем, что имеем право организовывать соревнования между собой в Европе», – добавил Перес. Президент «Реала» и дальше прошёлся по УЕФА: обвинил в провальной организации финала, а ещё и в предвзятости при выборе места финала при переносе.

«Решение о переносе места проведения приняли до ответного матча, то есть после того, как «ПСЖ» обыграл «Реал» 1:0. Некоторые люди понадеялись победить на «Бернабеу» и дойти до финала, – возмутился он. – Такое не должно происходить! Мы спрашиваем УЕФА: какие критерии учитывались при смене места проведения? Почему французское правительство не смогло нас всех защитить? Болельщики пострадали от грабителей, подвергались насилию. Они просили у нас прощения. Почему был выбран именно Париж, если все знали, что там проблемы с безопасностью? Некоторым пришлось ночевать в больнице. Расскажите, почему вы выбрали Париж».