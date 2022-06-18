От России 10 лет назад ждали триумфа. Что вы помните о Евро-2012? Тест

Ровно 10 лет назад в Польше и на Украине проходили матчи чемпионата Европы. Сборная России поехала туда с огромным багажом ожиданий от болельщиков: страна ждала, что после успеха в 2008 году команда должна показать что-то на схожем уровне. Это сильно давило на футболистов – Константин Зырянов за пару недель до старта турнира довольно жёстко прошёлся по всем, кто считал Россию одним из фаворитов.

«Откуда они это взяли? – возмущался он в эфире телеканала «Россия 2». – Cборная ничего никому не должна, мы с болельщиков ничего не требуем. Мы выходим играть за честь России. Если мы проиграем, наши имена в первую очередь будут замараны и обосраны».

В первом матче сборная обыграла Чехию с разгромным счётом 4:1, и тогда очень хотелось верить в лучшее. Но давайте вспомним вместе, что происходило потом.



Мы подготовили для вас 12 вопросов о том Евро: там есть и про сборную России, и про других участников турнира. Пишите потом в комментариях, что вам запомнилось о том чемпионате Европы!

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