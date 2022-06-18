«Петербург — особенное для меня место». У нового тренера «Спартака» интересный помощник

На прошлой неделе «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера. Вакантный пост занял Гильермо Абаскаль, ранее работавший в «Базеле». Накануне московский клуб сообщил, что в штаб испанца войдут Владимир Слишкович, Карлос Мария Валье Морено и Фернандо Перес Лопес. Испанцы регулярно ездили с Абаскалем по разным клубам, а босниец — нет. Поэтому мы подробнее остановимся на этом специалисте.

Отец ассистента Абаскаля — известный в прошлом игрок. Им восхищался Зидан

Блаж Слишкович — легендарный югославский футболист. Считался на родине одним из самых технически одарённых игроков своего поколения. Первые годы карьеры провёл в Боснии и Хорватии, а затем подписал контракт с «Марселем». Отыграл в этом клубе всего один сезон, но его действия на поле запомнились многим.

Зинедин Зидан, к примеру, включил боснийца в символическую сборную «Марселя» всех времён. Вот что француз говорил о Балканском Марадоне: «Мне нравилось наблюдать за игрой Слишковича. Замечательный футболист, забивавший изумительные мячи. Сейчас Месси и Роналду — кумиры многих детей, а для меня таковыми были Франческоли, Слишкович и Папен».

В конце 80-х — начале 90-х Слишкович ещё поиграл во Франции за «Ланс» и «Ренн», а в Италии — за «Пескару». Карьеру завершил в Боснии, когда ему было 38 лет. Слишкович провёл более 20 матчей за сборную Югославии и при этом пролетел мимо двух крупных турниров. На ЧМ-1982 не поехал из-за травмы, а Евро-1984 пропустил из-за скандального интервью. Журналист югославской газеты якобы неправильно процитировал Блажа, и главный тренер исключил игрока из состава. В 1993 году Слишкович принял участие в трёх неофициальных матчах сборной Боснии и Герцеговины и во всех был капитаном. По окончании игровой карьеры переквалифицировался в тренера. Работал с боснийскими и хорватскими клубами, съездил в Албанию, Румынию, Саудовскую Аравию, Китай. Дважды признавался тренером года в Боснии.

Блаж Слишкович (второй слева) перед товарищеским матчем с «Манчестер Сити» в 2019 году Фото: Kevin Lee/Getty Images

Слишкович играл с Модричем, а потом завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Футбольная карьера Владимира получилась не такой насыщенной, как у отца. Он поиграл на родине, провёл несколько месяцев в одной команде с Лукой Модричем, а потом столкнулся с большими проблемами. Владимир объяснил, по какой причине завершил карьеру: «Я вырос в «Зриньски», там и подписал первый профессиональный контракт в 17 лет. В начале 2000-х к нам в аренду приехал Лука Модрич и ещё несколько ребят из загребского «Динамо». Мы готовились к новому сезону, тренировались два месяца, а потом я уехал в другой боснийский клуб — «Железничар». К сожалению, надолго я там не задержался. Появились серьёзные проблемы со здоровьем — хроническое воспаление правой почки. Я работал над возвращением, но провёл больше времени в кабинетах у врачей, чем на поле. Подписывал контракт на три года, но уже после первого сезона попрощался с командой. Мы расстались без обид, и я продолжил лечение. Не играл почти два года, а затем принял решение о завершении карьеры. Поговорил с отцом, и мы поняли, что нет смысла возвращаться в игру».

У Владимира нет серьёзного тренерского опыта в Европе

Слишкович-младший признавался, что тренерская деятельность интересовала его с первых дней футбольной карьеры. Он внимательно следил за работой отца и подмечал разнообразные нюансы. Владимир поступил в тренерскую школу в Сараево и ещё до её окончания получил работу. Через него прошло пять-шесть групп боснийских футболистов, а потом Слишкович уехал в Саудовскую Аравию. Там он помогал отцу, получившему должность главного тренера в клубе «Аль-Ансар». Затем Владимир поработал в Китае — ему всё нравилось, пока не появился коронавирус. В 2019 году Слишкович получил лицензию УЕФА категории Pro, а перед этим стажировался в «Сент-Этьене».

«Когда ты работаешь — всё хорошо. Стабильный доход, никаких проблем. Минус тренерской работы — ненадёжность. Бывает так, что ты сидишь без дела в течение двух-трёх лет. Очень уважаю всех тренеров. Знаю, что это тяжёлая и напряжённая, а порой и несправедливая работа. Из топ-тренеров я бы выделил Анчелотти. Это первоклассный специалист, который неоднократно доказывал свою состоятельность. Мне нравится его отношение к футболистам. Этот стиль мне по душе», — рассказывал Слишкович.

Владимир Слишкович на стажировке в «Сент-Этьене» Фото: Из личного архива Владимира Слишковича

Босниец живёт в России и высоко отзывается о Санкт-Петербурге

Владимир уже несколько лет живёт в России, а именно в Санкт-Петербурге. Его жена — россиянка, они воспитывают сына. «Я переехал в Россию, когда подрос ребёнок и пришло время искать школу. Всякий раз, как мы приезжали в Петербург, мне там очень нравилось. Особенное, фантастическое место для меня. Я посетил большую часть Европы и скажу, что Санкт-Петербург — один из трёх-четырёх самых красивых городов континента. А работа у меня такая, что неважно, где её ждать — в Боснии или России», — сказал Слишкович в интервью хорватской прессе два месяца назад.

Журналисты интересовались, как босниец живёт в России в столь непростое время. Тренер отметил, что у него нет никаких проблем. «Круг людей, с которыми тесно общаюсь в России, достаточно узок. Я не вмешиваюсь в политику. По правде говоря, не вижу большой разницы между тем, что было в стране два года назад, и тем, что есть сейчас. Цены примерно те же. Я общался с Ловреном и другими легионерами «Зенита». Никто не знает, как долго продлится отстранение России от турниров УЕФА. Такова новая реальность», — отметил Владимир.

Слишкович до приглашения от «Спартака» сидел без тренерской работы. Возможно, Владимир даже рад, что первый официальный матч красно-белых в новом сезоне состоится (если состоится) в Санкт-Петербурге. Как бы там ни было, новый тренерский штаб «Спартака» ждёт много работы, и пока непонятно, справится ли он с ней.