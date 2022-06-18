Российским судьям мощно подняли зарплаты! Сколько они теперь будут получать

И много ли это в сравнении с топовыми чемпионатами?

РФС увеличит зарплату арбитров почти в два раза – вот это новости! Разбираемся, что произошло.

Что изменится и как это будет организовано?

Во-первых, это будет сделано за счёт того, что клубы РПЛ будут отчислять на это большее количество средств. Согласно инсайду журналиста Ивана Карпова, речь идёт о дополнительных двух миллионах рублей в год, начиная с сезона-2022/2023.

Во-вторых, судейская реформа будет проходить поэтапно. За три года сумма отчислений возрастёт от трёх до шести миллионов, то есть в год будет добавляться по два миллиона рублей. Итого: клубы приняли предложение по увеличению расхода на судейство с 775,3 млн рублей за четыре сезона до 937,2 млн рублей.

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В-третьих, ожидаемая зарплата главного арбитра в матче РПЛ в среднем вырастет до 188 тысяч рублей за игру (тогда как до 2017 года средний заработок за матч составлял 100 тысяч). Зарплата ассистента – с 47,8 тысяч рублей до 87 тысяч. Туда же добавляются мотивационные выплаты, расходы на медицинское страхование и другое.

В-четвёртых, за матчи «особой сложности» будут платить больше. На такие важные игры, как решающие матчи РПЛ или поздние стадии Кубка России, будут устанавливать двойной коэффициент зарплат. На кубковый финал – тройной коэффициент.

Что будет с VAR?

Об этом также говорили 16 июня на собрании клубов РПЛ, которые поддержали заключение четырёхлетнего контракта с российской компанией Slomo, которая и будет предоставлять VAR.

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Сколько судьи получали раньше? И сколько зарабатывали на матчах еврокубков?

В 2016 году в РПЛ – около 90 тыс. рублей за обслуживание одного матча. В 2019-м, по словам арбитра Александра Егорова, – 115 тыс. При этом средняя месячная зарплата арбитра в России была 44 тыс. рублей.

Про матчи турниров УЕФА стоит сказать отдельно. Там также увеличивали гонорары и сохраняли при этом размеры суточных. В подробностях о зарплатах арбитров элитной группы рассказывал Сергей Карасёв – так как сам входит в эту группу. По его словам, арбитры там могут получать до € 5 тыс. за одну игру. Их помощники – в несколько раз меньше.

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А теперь – в подробностях:

Суточные арбитра составляют € 200. Однако в общей сложности за командировку судья может получить € 600, так как прилетают арбитры заранее (за день до игры), а улетают на следующий день после.

За работу на заключительных этапах еврокубков судьи получают бонусы, а гонорар главного арбитра вырастает от € 5 тыс. до € 6 тыс.

За игры от четвертьфинала до финала ЛЧ главный арбитр из элитной группы получит € 6 тыс., его ассистент – € 1,8 тыс., а резервный – € 900. За обычные игры: € 5 тыс., € 1,5 тыс. и € 750 в той же пропорции.

Для арбитров более низших групп (первой, второй и третьей) свои расценки. Например, за работу на полуфинале ЛЧ главный арбитр первой группы получит € 3,7 тыс., а его ассистент – € 1,1 тыс. Тогда как за обычный еврокубковый матч у арбитра второй группы будет € 1,3 тыс., а у резервного – € 195.

Минимум же получает третья группа: € 1,2 тыс. у главного арбитра, € 360 у ассистента и дополнительного ассистента и € 180 у резервного.

Сколько судьи получают в Европе? И много ли это в сравнении с Россией?

В топ-5 за обслуживание матчей арбитры получают больше, чем в России. В испанской Ла Лиге судьям платят по € 6 тыс. за игру. В Германии, Италии и Франции платят так – € 3,5 тыс., € 3,4 тыс. и 2,7 тыс. соответственно. Однако опираться на европейский опыт арбитрам в России вряд ли получится – из-за большой разницы в зрительском интересе и телевизионном контракте.

Российский арбитр Николай Левников несколько месяцев назад назвал конкретные цифры зарплат в ведущих европейских лигах.

Николай Левников главный инструктор судейского комитета РФС «В Испании нет окладов – у них полупрофессиональное судейство. Но довольно приличные гонорары – порядка 5 тысяч евро за игру + очень серьёзные бонусы по итогам сезона. До 100 тысяч евро. В Германии гонорары – порядка 4,5 тысяч евро за игру. Также есть определённый бонус в конце сезона. Итальянцы получают порядка 3,5–4 тысяч евро за матч. И также имеют ежемесячные поступления на тренировки, оплату зала и так далее».

Что в Англии? Тут разобраться сложнее, потому что у арбитров есть годовой оклад в размере € 43-47 тыс. (зависит от уровня) плюс дополнительные € 1,3 за каждый матч. Благодаря мощному фиксу средняя зарплата получается выше, чем в России и остальной Европе.

Тут же кроется и главное отличие Англии от других стран: в России зарплата арбитра связана с количеством отработанных матчей. Наибольшее количество матчей за сезон – от 18 до 21 игры, обычное – 10-15. Таким образом, несколько лет назад условные Мешков и Лапочкин получили по 2,4 млн рублей за счёт одних лишь матчей РПЛ (не считая бонусов, суточных и других премиальных).

А вот тезисы Левникова про Англию:

1. Судьи в Англии получают годовой оклад – порядка £ 150 тыс. Также есть небольшой бонус за игру и бонус за качественное судейство по итогам сезона. Последнее зависит от оценки инспектора: условно говоря, если оценка высокая – платится 100% бонуса, если чуть ниже – 70%.

Судья на испанском «класико» Фото: David Ramos/Getty Images

2. Этих условий достаточно для того, чтобы человек профессионально занимался именно судейством. Этой ответственной и тяжёлой работой. У английских судей, кстати, не существует возрастного лимита, есть арбитры, которые работают в 50-52 года – и приносят пользу. Сдают тесты, экзамены, получают качественные оценки и с ними продлевают контракт каждый год.

3. Попасть в список элитных рефери не так легко – там очень серьёзный отбор, мощная конкуренция. Потому что профессия арбитра считается престижной, в том числе и в материальном плане.

У арбитров из элитной группы, как мы и писали выше, доходы, что логично, выше. И, например, Карасёв, за год работы в РПЛ, зарабатывая € 20–25 тыс. (около 1,5—2 млн. рублей), может четыре раза отсудить матчи повышенной сложности в Лиге чемпионов и получить ту же сумму.

Российские арбитры — о своих зарплатах

Игорь Федотов – в феврале 2021 года:

«115 тысяч рублей плюс 55 тысяч за VAR. Судья может в одном туре отработать и в поле, и на VAR. То есть получается 170-175 тысяч за тур. Можно отработать четыре тура. Более того, сейчас сказали, что если арбитр не ошибается, то может судить постоянно. Ассистенты получают в два раза меньше.

Раньше ещё можно было работать рефери за воротами в матчах УЕФА. Работая там, я получал € 1,5 тыс. за матч, резервным – € 1 тыс. Всё также зависит от стадии турнира, зарплата варьируется от € 2,5 тыс. до € 5 тыс».

Игорь Федотов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Сергей Карасёв в июне 2021 года говорил, что в РПЛ у всех судей одинаковый гонорар: 100 тысяч рублей за один матч. В ФНЛ – 35–40 тысяч. Также, по словам Карасёва, за один матч плей-офф Лиги чемпионов арбитр получает примерно 400 тысяч рублей.

Актуальные тезисы Николая Левникова (в мае 2022 года, до озвученных изменений):

1. Но на сегодняшний день зарплата арбитров РПЛ – 30 тысяч рублей в месяц + гонорар за матч в размере 115 тысяч рублей.

2. «В 2002 году за матч получали 90 тысяч: тогда доллар стоил 30 рублей, то есть гонорар был в районе 3000 долларов. Нынешние 115 тысяч – это в два раза меньше. То есть в плане материальных условий был сделан шаг назад. Связано это со многими причинами.

Николай Левников Фото: rfs.ru

3. В ФНЛ-1 и ФНЛ-2 нет зарплатных ставок, только бонусы за проведённые матчи. Но важно отметить, что с приходом новых руководителей судьям и инспекторам подняли гонорары – до 30 и 15 тысяч рублей. Это правильно, потому что [прежние бонусы] 5-8 тысяч рублей – не те деньги, которые позволяли бы молодым арбитрам поддерживать свой психологический, физический и методический уровень подготовки и быть при этом самодостаточными по жизни.

Российским судьям было непросто в период пандемии

Это правда – и об этом рассказывал упомянутый сегодня Сергей Карасёв.

Сергей Карасёв российский арбитр «Если РПЛ всё-таки не возобновится, я смогу 2-3-4 месяца минимально обеспечить свою семью за счёт накоплений. Но это я про себя, а ребятам в ФНЛ и ПФЛ, знаю, очень тяжело. Они полгода уже не судят и до старта нового чемпионата, про который тоже пока ничего не ясно, судить не будут. И это огромная проблема, ведь найти сейчас какую-то другую работу тоже непросто».

Что говорят и говорили судьи о повышении зарплат?

Мы собрали избранные цитаты арбитров.

Начинаем с пожизненно отстранённого от судейства Михаила Вилкова, который упоминал зарплаты в индустрии ещё год назад.

1. «Они [зарплаты] не поднимались долгое время. Я сторонник того, что оплату труда нужно поднять прежде всего в низших лигах – ФНЛ, ПФЛ, женские турниры, и, соответственно, поднять по возможности в РПЛ, сделать достойную ежемесячную зарплату».

2. «Если сравнивать с футболистами, тренерами РПЛ, то судьи получают несопоставимо малую зарплату, хотя работу на поле выполняют не меньшую. Арбитр готовится к матчам, так же тренируется, по нынешним требованиям он должен провести не менее 25 тренировок в месяц. Думаю, что игроки не больше тренируются».

3. «Кто на что работал, тот на то и заработал. Что, арбитр должен жить в коммунальной квартире и ездить на «Запорожце»? У каждого арбитра, помимо судейства, есть дополнительный заработок, все ребята понимают то, что рано или поздно судейство закончится».

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Бывший арбитр Игорь Егоров уже комментировал новость о желании РФС увеличить зарплату главного арбитра со следующего сезона.

1. «Собрались людям поднять зарплату до среднеевропейского уровня. Наверное, судьи будут больше ценить свою работу. Если отсудил 20 матчей, у тебя стало денег на полтора миллиона больше. Есть чего терять.

2. «Думаю, что судьи будут намного больше свободного времени уделять работе над собой. Поверьте мне, никто не хочет судить плохо. Люди идут по 10–15 лет, чтобы оказаться в РПЛ. Они не хотят плохо судить. Просто где-то не хватает навыков, где-то – опыта. Есть проблемы в образовании».

3. «Учить судить надо не в Премьер-Лиге, а в третьем и втором дивизионах. Сейчас очень много сделали первенств U15, U17, U19. Вот там надо правильно обучать. Переучивать всегда тяжелее. Правила люди сдают. Бегут нормально. Но есть такие эпизоды, когда в доли секунды надо принять правильное решение. Потом специалисты их пересматривают, находят какие-то блохи, и раздуваются скандалы».

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Бывший арбитр Станислав Сухина считает, что что болельщики ждут высокого уровня судейства в матчах РПЛ независимо от размера зарплаты арбитров.

«Каждый год люди ждут лучшего сезона, чем был предыдущий. И этот год, наверное, не исключение. Увеличение расходов может быть связано и с транспортом, расходами на проживание и питание, а не только с вознаграждением. Увеличиваешь зарплату или нет, всегда всё равно ждёшь безупречного судейства от арбитров».

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Тему развивает Сергей Карасёв:

«Зарплаты должны были рано или поздно повыситься, чтобы мы обеспечивали себе нормальное существование. Я с коллегами после этой новости ещё не общался, но до этого эти разговоры всегда между нами велись. Все были единодушны: хотя бы какие-то поступательные шаги в эту сторону необходимы».

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И финалит тему для нашего текста президент РПЛ Ашот Хачатурянц:

«Мы давно планировали это и претворяем в жизнь: очень важно, что заработные платы арбитров РПЛ будут увеличены и наши судьи будут получать достойные деньги».

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Что из этого выйдет – узнаем совсем скоро!

В тексте использованы цитаты из изданий Sports.ru, Forbes, РБК, «РИА Новости», «Спорт день за днём», «Футбол на куличках». А также «Коммент.Шоу».