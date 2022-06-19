«Такого в моей карьере не было!» Ривалдо магическим ударом спас «Барсу» от краха. Видео

Летом 2001 года «Барселона» едва не осталась без Лиги чемпионов. От провала каталонцев отделяла всего пара минут, но в её составе оказался спаситель. Ривалдо сделал хет-трик в матче с «Валенсией» и затащил свою команду на четвёртое место.

«Барса» неудачно провела почти весь сезон, «Валенсия» провалила концовку

В сезоне-2000/2001 «Барселона» играла не лучшим образом. Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов по итогам первого группового этапа (их тогда было два). Набрали восемь очков, но пропустили вперёд «Милан» и «Лидс». Дела в чемпионате тоже шли неважно — перед последним туром команда находилась на пятом месте. Заключительный матч в Примере каталонцы проводили дома с «Валенсией», которая опережала соперника на три очка. Для попадания в зону Лиги чемпионов «Барсе» нужно было обязательно побеждать, и тогда она опережала команду Эктора Купера по дополнительным показателям. «Валенсия» откровенно завалила концовку сезона — перед поездкой на «Камп Ноу» набрала всего четыре очка в четырёх матчах. Помимо этого, команда проиграла «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

«Барселона» — «Валенсия» — 3:2 (2:1).

17 июня 2001 года. Чемпионат Испании, 38-й тур. Стадион «Камп Ноу».

«Барселона»: Дютрюэль, Серхи, де Бур, Пуйоль, Гвардиола (Пети, 65), Коку, Габри, Овермарс, Клюйверт (Зенден, 77),

«Валенсия»: Каньисарес, Англома, Пеллегрино, Айяла, Фабио Аурелио, Аймар (Джукич, 85), Бараха, Кили Гонсалес (Висенте, 65), Альбельда, Карью (Илие, 85), Ангуло.

Голы: Дютрюэль, Серхи, де Бур, Пуйоль, Гвардиола (Пети, 65), Коку, Габри, Овермарс, Клюйверт (Зенден, 77), Ривалдо , Симау (Хави, 46).Каньисарес, Англома, Пеллегрино, Айяла, Фабио Аурелио, Аймар (Джукич, 85), Бараха, Кили Гонсалес (Висенте, 65), Альбельда, Карью (Илие, 85), Ангуло. Ривалдо , 4, 45, 88 — Бараха, 25, 46.

Ривалдо подписал контракт с «Барселоной» в 1997-м. Через два года бразилец получит «Золотой мяч», и его признают лучшим футболистом по версии ФИФА. Сезон-2000/2001 Ривалдо проводил на высочайшем уровне, однако его команда была далека от идеальной. К тому же перед стартом сезона её покинул Луиш Фигу, уехавший в «Реал». Ривалдо — чуть ли не единственный футболист, который тащил «Барсу» на протяжении всего чемпионата. И в последнем туре он снова проявил своё мастерство.

Ривалдо спас сезон для команды фантастическим ударом. Его постоянно спрашивают о том матче

«Барса» открыла счёт уже на четвёртой минуте — Ривалдо роскошным ударом направил мяч в сетку со штрафного. В конце первого тайма бразилец расстрелял дальний нижний угол ворот — к тому моменту гости успели отыграться. «Валенсия» снова сравняла счёт после перерыва, и казалось, что матч так и завершится вничью. А потом случился настоящий шедевр. Франк де Бур «черпачком» забросил на Ривалдо, тот принял мяч на грудь и с линии штрафной площади нанёс фантастический, даже магический удар в падении через себя. Невероятная развязка на 88-й минуте!

Оставшееся до финального свистка время болельщики на стадионе распевали фамилию главного героя встречи, который спас клуб от краха. Благодаря хет-трику Ривалдо «Барселона» заняла четвёртое место и получила путёвку в Лигу чемпионов. Бразильцу не хватило совсем чуть-чуть до звания лучшего бомбардира чемпионата — Рауль забил на один мяч больше.

«Никогда не забуду тот день. Нам нужно было обыграть «Валенсию», чтобы попасть в Лигу чемпионов. У меня есть другие хорошие матчи и важные голы, но это особенная игра. Я забил несколько мячей ударами через себя, но такого в моей карьере никогда не было! Здесь всё было идеально. Красивый гол на последних минутах очень важного матча. В футболе нужно рисковать, хотя порой что-то идёт не так. Но это именно то, что делает игру такой особенной. Когда де Бур сделал пас, я осознал, что нужно нанести очень сильный удар, так как до ворот было далеко. Как только я коснулся мяча, то понял, что попаду по нему как следует. Не мог представить себе, что оформлю такой фантастический мяч. Замечательный вечер. Это было много лет назад, но ощущение, что случилось вчера. Меня постоянно спрашивают об этом матче», — говорил Ривалдо в 2019-м.

Ривалдо Фото: Jon Buckle/Getty Images

После матча бразильца назвали святым. Он отыграл предпоследний сезон за «Барсу»

Испанские газеты после матча отдали должное бразильцу. «Ривалдо — святой. Этот невероятный гол вызвал настоящую эйфорию на стадионе», — писала тогда Mundo Deportivo. Мадридская Marca тоже похвалила игрока, хоть и сделала это менее охотно. «Ривалдо снова спас «Барселону». Он появился как раз в тот момент, когда вся команда не знала, что делать. Бразилец решил все проблемы «Барселоны», — гласил текст материала.

На следующий сезон каталонский клуб снова занял четвёртое место в чемпионате, но на этот раз добрался до полуфинала Лиги чемпионов. «Валенсия», в свою очередь, пригласила Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера и выиграла Ла Лигу. Летом 2002 года Ривалдо станет чемпионом мира. Забьёт пять мячей, разделит второе место в списке бомбардиров турнира и при этом запомнится откровенной симуляцией в матче с Турцией. А потом покинет «Барселону» и уедет в «Милан».