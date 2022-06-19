Бэйл закончился как полноценный футболист. Но есть необычный способ продлить карьеру

Гаретом интересуются многие клубы. Но есть ощущение, что они ему не нужны.

Гарет Бэйл — свободный агент. Бесконечный (и дорогущий) контракт с «Реалом», который в последние годы был для клуба настоящей обузой, наконец-то подошёл к концу. Теперь 32-летнему вингеру по идее надо искать новую команду, но не всё так просто. А что если мы скажем, что никакой клуб Бэйлу не нужен?

Куда Бэйл может перейти? Список длинный

Ощущение, что Гарета сватают в половину клубов мира. Были слухи про «Кардифф Сити», «Хетафе», «Тоттенхэм», «Рому», «Астон Виллу», «Ньюкасл» и даже американский «Ди-Си Юнайтед».

Гарет Бэйл Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Теперь немного поподробнее. Про «Кардифф» высказывался агент футболиста Джонатан Барнетт:

— У варианта с «Кардиффом» много плюсов. Бэйл родом оттуда, его родственники живут там. С моей точки зрения, это спорный вариант, но я сейчас выражаю своё мнение, а не Гарета. Я ещё не обсуждал с ним этот вопрос.

Про варианты с «Ди-Си Юнайтед», «Ромой», «Астон Виллой» и «Ньюкаслом» известно меньше. Зато СМИ опровергали возвращение в «Тоттенхэм». А больше всего фактуры было по «Хетафе». Писали, что Бэйл хочет остаться в Мадриде (клуб базируется там), чтобы не менять образ жизни. Дальше интереснее. В начале июня президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес заявил, что клубу предложили услуги Гарета.

Анхель Торрес Санчес президент «Хетафе» «Мы разговаривали с агентом Бэйла всего 45 минут назад, и он предложил нам игрока. Мы рассмотрим это предложение».

Потом случился неожиданный поворот. Сложно понять, шутил Барнетт или нет, но агент заявил, что у него даже нет номера президента «Хетафе». Говоря это, он смеялся, так что ничего не исключаем.

А ещё Барнетт сказал, что обсудит все варианты с Бэйлом после матчей сборных. Если что, они уже позади.

Джонатан Барнетт агент Гарета Бэйла «Следующий шаг в карьере Гарета никак не связан с деньгами, а связан с тем, чего хочет он сам».

Почему Бэйлу не нужен клуб

Всё просто: как полноценный футболист Гарет закончился. И случилось это не в завершившемся сезоне и даже не в прошлом. Бэйл давно ассоциируется с гольфом и войной с фанатами «Реала», а не с подвигами на поле. Последний всплеск валлийца на клубном уровне случился в финале Лиги чемпионов четыре года назад — просто вдумайтесь в эту цифру.

Но у Бэйла всё ещё есть команда, в которой он оживает. Это сборная. Как бы Гарет ни играл в клубах, для Уэльса он остаётся главной звездой и тащит. Перед решающим матчем с Украиной за выход на ЧМ-2022 Бэйла спрашивали про его будущее, и его ответ был таким:

— Я не концентрируюсь на том, что ждёт меня в будущем. Нам предстоит провести очень важный матч. Я не должен ни о чём думать или беспокоиться. В остальном — у меня много предложений.

Чем всё закончилось, вы знаете. Уэльс впервые за 64 года попал на чемпионат мира. Бэйл был счастлив:

— Это величайший результат в истории сборной Уэльса. Мы все в восторге! Это то, о чём мы мечтали, то, ради чего работали с самого начала. Эта победа для всех наших замечательных болельщиков. Я не могу подобрать слов, чтобы описать это чувство.

Очевидно, что предстоящий чемпионат мира — главный и, вероятно, последний большой турнир в карьере Бэйла. И лучший сценарий для него — отказаться от клубного футбола и спокойно готовиться. Так Гарет избежит травм. Да, без контракта Бэйл лишится возможной прибыли, но давайте честно — после жирнющего соглашения с «Реалом» проблем с деньгами у него нет и быть не может.

Беспокойство из-за травм тоже взялось не на пустом месте. В минувшем сезоне Бэйл пропустил из-за повреждений 147 дней. Это 34 матча «Реала». У Гарета были проблемы с коленом, голенью и спиной. Добавим к этому мышечные травмы, ушибы и коронавирус. Где гарантии, что в клубе Бэйл не сломается перед главным турниром всей жизни? Правильно, их нет.

Выход Уэльса на чемпионат мира обесценится, если в Катаре не сыграет Бэйл. Так что, Гарет, отказывайся от клубного футбола и жги зимой.