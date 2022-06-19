Этих трансферов мы ждём! 5 российских футболистов с непредсказуемым будущим

До открытия летнего трансферного окна в России осталось всего девять дней! Для некоторых наших футболистов ближайшие недели станут определяющими в дальнейшей карьере. Собрали топ из пяти таких игроков.

Гамид Агаларов, «Уфа»

Согласитесь, будет странно, если лучший бомбардир РПЛ будет играть в ФНЛ. В минувшем сезоне Агаларов забил 19 голов в 29 матчах и добавил один мяч в стыках, но «Уфу» от вылета это не спасло.

Гамид Агаларов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Слухов вокруг Гамида хватает. Известно, что зимой 21-летнего нападающего хотело «Динамо», а впоследствии сообщалось об интересе «Базеля», «Ньюкасла», «Истанбул Башакшехир» и даже азербайджанского «Сабаха», где работает бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Правда, практически все слухи получили опровержение. Ещё писали, что Агаларовым интересуется «Зенит» (ну а как же?). Но и тут не выгорело. По нашей информации, Гамид не нравится Сергею Семаку, да и в клубе всё опровергли.

При этом в «Уфе» с судьбой Агаларова, похоже, уже определились. Но гендиректор Шамиль Газизов отказывается делиться подробностями.

Шамиль Газизов генеральный директор «Уфы» «У нас есть понимание, но сказать не могу — конфиденциальная информация».

Уход Агаларова этим летом кажется наиболее логичным исходом. Но время идёт, скоро начнётся сезон, а с новым клубом по-прежнему ничего не ясно. Где ждём?

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Баринов играет в «Локомотиве» всю карьеру и, как кажется, давно созрел для переезда в Европу. Зимой 25-летним полузащитником интересовалась «Валенсия», но конкретики пока нет. Однако ситуация явно не безнадёжная. В «Локо» не скрывают, что готовы продать футболиста. Вот что в конце мая сказал генеральный директор клуба Владимир Леонченко в эфире «Матч ТВ»:

— Баринов является одним из ключевых наших футболистов. Если Дмитрию поступит предложение, которое его заинтересует и будет соответствовать нашим интересам, то, конечно, мы будем готовы его рассматривать. На сегодняшний день такого предложения нет.

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А недавно выступил сам Баринов. Вот его комментарий ТАСС:

— Пока могу сказать, что остаюсь. Но не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы.

А ещё в апреле сообщалось, что Бариновым интересуется «Зенит», но история пока так и не получила развития. Зато появилась другая информация. На днях телеграм-канал «Мутко против» выдал, что Дмитрием интересуются турецкие клубы «Галатасарай» и «Трабзонспор». Испания, конечно, заманчивее, чем Турция, но отъезд Баринова исключать нельзя.

Алексей Миранчук, «Аталанта»

К сожалению, в Италии Миранчук так и не реализовался. За два года в «Аталанте» полузащитник не стал основным и остаётся игроком замены. В минувшем сезоне Алексей набегал в Серии А всего 768 минут из почти 3,5 тысяч возможных. Конечно, помешали и травмы (из-за травм россиянин пропустил 10 матчей), но проблемы это не отменяет.

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

В начале июня сообщалось, что «Аталанта» хочет отдать Миранчука в аренду с правом выкупа. Назывался даже претендент — «Болонья». Правда, в клубе заявили, что не ведут переговоров по россиянину. А неделю назад авторитетная La Gazzetta dello Sport добила новостью, что Алексей входит в десятку футболистов, которых «Аталанта» может продать этим летом.

Будущее Миранчука остаётся туманным, но кое-что понятно точно: в 26 лет нужно играть, а не сидеть в запасе. Если Алексей получит ещё один шанс в Европе, будет волшебно.

Артём Дзюба, без клуба

Половину работы Дзюба уже сделал — покинул «Зенит». Контракт с 33-летним нападающим так и не был продлён, поэтому теперь он ищет новую команду. Судя по последним новостям, Артём уедет в Турцию, где на него претендуют сразу три клуба: «Фенербахче», «Галатасарай» и «Коньяспор». Единственная проблема — деньги. Дзюба хочет получать € 2 млн в год, а «Фенер» готов платить не больше € 1,2 млн. Правда, и в этом клубе, и в «Коньяспоре» отрицают факт каких-либо переговоров.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзюба мог оказаться за границей и раньше. После ЧМ-2018 вполне реален был отъезд в Англию, впоследствии говорили о Китае. Но только сейчас переход кажется неизбежным. Учитывая возраст, это последний шанс.

Андрей Мостовой, «Зенит»

Тот случай, когда положение в команде не соответствует амбициям. Да, в «Зените» Мостовой каждый год становится чемпионом и мог бы оставаться в зоне комфорта. Но на деле 24-летний вингер хочет больше игрового времени. В минувшем сезоне Андрей лишь 10 раз вышел в стартовом составе в РПЛ и не набегал даже 1000 минут.

Андрей Мостовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В октябре Мостовой признавался «Российской газете», что прошлым летом мог оказаться в «Локомотиве»:

— Вариант с «Локомотивом» был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в «Локомотив». Мы поговорили с Сергеем Богдановичем Семаком, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У «Зенита» же много матчей — чемпионат, Лига чемпионов, Кубок. Но пока игровой практики мало. Как будет дальше — посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать своё дело. Переход в другую команду? Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что всё может быть.

Судя по слухам, вариант с «Локомотивом» никуда не делся. В начале июня «Евро-футбол» сообщил, что Мостовой может присоединиться к «Локо», если Бакаев перейдёт в «Зенит». Как вы знаете, Зелимхан уже в Санкт-Петербурге. Ждём трансфера?