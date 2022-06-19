Чемпион России всё же сыграет с европейской командой. Летние спарринги топ-клубов РПЛ

Клубы РПЛ продолжают подготовку к сезону. Почти все команды вышли из отпуска, а «Ростов» даже провёл первый матч на сборах. Изучаем расписание контрольных встреч. Со временем в календаре могут появиться изменения.
«Зенит»
Чемпионы России вышли из отпуска 13 июня и приступили к тренировкам в Удельном парке. Команду ждёт ежедневная работа в Санкт-Петербурге вплоть до начала сезона. «Зенит» проведёт четыре контрольных матча — три из них на предсезонном турнире.
21 июня. «Зенит» — «Нижний Новгород» (Санкт-Петербург, 20:00)
25 июня. «Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург, 20:00)
29 июня. ЦСКА — «Зенит» (Москва, 20:00)
3 июля. «Зенит» — «Црвена Звезда» (Сочи, 20:00).
«Сочи»
Черноморский клуб, как и «Зенит», примет участие в предсезонном турнире. Футболисты «Сочи» вышли из отпуска 13 июня.
25 июня. «Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург, 20:00)
1 июля. «Нижний Новгород» — «Сочи» (Москва, 20:00)
7 июля. ЦСКА — «Сочи» (Москва, 20:00).
«Динамо»
Первый контрольный матч бело-голубые проведут с блогерской командой «Амкал». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена».
25 июня. «Динамо» — «Амкал» (Москва, 19:00)
«Краснодар»
«Быки» вернулись из отпуска 6 июня. Прошли медицинское обследование, а затем приступили к тренировкам. Первый сбор команды проходит на учебно-тренировочной базе «Четук», он продлится до 19-го числа. На втором сборе у «Краснодара» запланированы контрольные игры, при этом оба краснодарских матча пройдут в закрытом режиме.
28 июня. «Краснодар» — «Ростов» (Краснодар)
3 июля. «Краснодар» — «Форте» (Краснодар)
10 июля. «Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону)
ЦСКА
Армейцы примут участие в предсезонном турнире, где в том числе сыграют с «Зенитом». С 15 июня московская команда тренируется в Новогорске.
29 июня. ЦСКА — «Зенит» (Москва, 20:00)
4 июля. ЦСКА — «Нижний Новгород» (Москва, 20:00)
7 июля. ЦСКА — «Сочи» (Москва, 20:00)
Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Фото: pfc-cska.com
«Локомотив»
15 июня футболисты «Локомотива» прошли углублённое медицинское обследование, на следующий день приступили к тренировкам в Баковке. Летом команда проведёт четыре контрольных матча. Пока достигнуты договорённости с тремя соперниками. Игры пройдут в закрытом режиме, без болельщиков и трансляций.
26 июня. «Локомотив» — «Велес» (Москва, 16:30)
3 июля. «Локомотив» — «Факел» (Москва, 16:30)
10 июля. «Химки» — «Локомотив» (Химки, 14:00).
На тренировках «Локомотива» замечательная атмосфера
Фото: fclm.ru
«Ахмат»
Тренировочный сбор «Ахмата» стартовал 16 июня в Саранске и продлится до 28-го числа. Запланирована одна контрольная игра, но соперник пока не назван.
«Крылья Советов»
Игроки самарского клуба прошли медосмотр в Москве, после чего отправились на тренировочный сбор в Казань. Он пройдёт с 18 по 30 июня. Там команда Игоря Осинькина проведёт два контрольных матча.
28 июня. «Рубин» — «Крылья Советов» (Казань)
30 июня. «Крылья Советов» — «Акрон» (Казань)
«Ростов»
У ростовчан очень насыщенная программа контрольных матчей. Донская команда проведёт шесть встреч — почти все дома.
18 июня. «Ростов» — «Кубань Холдинг» — 5:1 (Ростов-на-Дону)
23 июня. «Ростов» — «Факел» (Ростов-на-Дону)
28 июня. «Краснодар» — «Ростов» (Краснодар)
2 июля. «Ростов» — «Кубань» (Ростов-на-Дону)
7 июля. «Ростов» — «Форте» (Ростов-на-Дону)
10 июля. «Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону)
Дмитрий Полоз на тренировке «Ростова»
Фото: fc-rostov.ru
«Спартак»
Красно-белые выйдут из отпуска 21 июня. Пройдут медосмотр, после чего заселятся на базу в Тарасовке и начнут подготовку к новому сезону. Информация о контрольных матчах появится позже.
«Пари Нижний Новгород»
Клуб из Нижнего Новгорода примет участие в предсезонном турнире, который пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге.
21 июня. «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» (Санкт-Петербург, 20:00)
1 июля. «Пари Нижний Новгород» — «Сочи» (Москва, 20:00)
4 июля. ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 20:00)
«Урал»
Футболисты «Урала» уже вышли из отпуска и приступили к тренировкам. Команда готовится к новому сезону в Екатеринбурге. Информации о контрольных матчах пока нет.
«Химки»
Подмосковный клуб собрался на базе в Кратово, где и состоится первый сбор команды. Он завершится 27 июня. Второй сбор пройдёт с 1 по 11 июля в Химках. Информация о контрольных матчах появится позднее.
Футболисты «Химок» работают в Кратово
Фото: fckhimki.com
«Торпедо»
С 15 июня московский клуб тренируется в Бронницах. Первый сбор завершится 29 июня. Второй пройдёт там же с 4 по 17 июля.
20 июня. «Торпедо» — «Енисей»
28 июня. «Торпедо» — Енисей, «Торпедо» — «Волгарь»
9 июля. «Торпедо» — «Факел» (два матча)
«Факел»
Воронежский клуб вышел из отпуска 12 июня. До 26-го числа команда тренируется дома, а затем едет в Бронницы. Пока только известно, что клуб дважды сыграет с «Торпедо».
9 июля. «Торпедо» — «Факел» (два матча)
«Оренбург»
14 июня игроки прошли медосмотр, а затем вылетели на сбор в Турцию. Там команда проведёт два сбора и восемь контрольных матчей. Соперников назовут позже. 11 июля «Оренбург» продолжит подготовку дома.
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