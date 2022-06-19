Чемпион России всё же сыграет с европейской командой. Летние спарринги топ-клубов РПЛ

Клубы РПЛ продолжают подготовку к сезону. Почти все команды вышли из отпуска, а «Ростов» даже провёл первый матч на сборах. Изучаем расписание контрольных встреч. Со временем в календаре могут появиться изменения.

«Зенит»

Чемпионы России вышли из отпуска 13 июня и приступили к тренировкам в Удельном парке. Команду ждёт ежедневная работа в Санкт-Петербурге вплоть до начала сезона. «Зенит» проведёт четыре контрольных матча — три из них на предсезонном турнире.

21 июня. «Зенит» — «Нижний Новгород» (Санкт-Петербург, 20:00)

25 июня. «Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург, 20:00)

29 июня. ЦСКА — «Зенит» (Москва, 20:00)

3 июля. «Зенит» — «Црвена Звезда» (Сочи, 20:00).

«Сочи»

Черноморский клуб, как и «Зенит», примет участие в предсезонном турнире. Футболисты «Сочи» вышли из отпуска 13 июня.

25 июня. «Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург, 20:00)

1 июля. «Нижний Новгород» — «Сочи» (Москва, 20:00)

7 июля. ЦСКА — «Сочи» (Москва, 20:00).

«Динамо»

Первый контрольный матч бело-голубые проведут с блогерской командой «Амкал». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена».

25 июня. «Динамо» — «Амкал» (Москва, 19:00)

«Краснодар»

«Быки» вернулись из отпуска 6 июня. Прошли медицинское обследование, а затем приступили к тренировкам. Первый сбор команды проходит на учебно-тренировочной базе «Четук», он продлится до 19-го числа. На втором сборе у «Краснодара» запланированы контрольные игры, при этом оба краснодарских матча пройдут в закрытом режиме.

28 июня. «Краснодар» — «Ростов» (Краснодар)

3 июля. «Краснодар» — «Форте» (Краснодар)

10 июля. «Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону)

ЦСКА

Армейцы примут участие в предсезонном турнире, где в том числе сыграют с «Зенитом». С 15 июня московская команда тренируется в Новогорске.

29 июня. ЦСКА — «Зенит» (Москва, 20:00)

4 июля. ЦСКА — «Нижний Новгород» (Москва, 20:00)

7 июля. ЦСКА — «Сочи» (Москва, 20:00)

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов Фото: pfc-cska.com

«Локомотив»

15 июня футболисты «Локомотива» прошли углублённое медицинское обследование, на следующий день приступили к тренировкам в Баковке. Летом команда проведёт четыре контрольных матча. Пока достигнуты договорённости с тремя соперниками. Игры пройдут в закрытом режиме, без болельщиков и трансляций.

26 июня. «Локомотив» — «Велес» (Москва, 16:30)

3 июля. «Локомотив» — «Факел» (Москва, 16:30)

10 июля. «Химки» — «Локомотив» (Химки, 14:00).

На тренировках «Локомотива» замечательная атмосфера Фото: fclm.ru

«Ахмат»

Тренировочный сбор «Ахмата» стартовал 16 июня в Саранске и продлится до 28-го числа. Запланирована одна контрольная игра, но соперник пока не назван.

«Крылья Советов»

Игроки самарского клуба прошли медосмотр в Москве, после чего отправились на тренировочный сбор в Казань. Он пройдёт с 18 по 30 июня. Там команда Игоря Осинькина проведёт два контрольных матча.

28 июня. «Рубин» — «Крылья Советов» (Казань)

30 июня. «Крылья Советов» — «Акрон» (Казань)

«Ростов»

У ростовчан очень насыщенная программа контрольных матчей. Донская команда проведёт шесть встреч — почти все дома.

18 июня. «Ростов» — «Кубань Холдинг» — 5:1 (Ростов-на-Дону)

23 июня. «Ростов» — «Факел» (Ростов-на-Дону)

28 июня. «Краснодар» — «Ростов» (Краснодар)

2 июля. «Ростов» — «Кубань» (Ростов-на-Дону)

7 июля. «Ростов» — «Форте» (Ростов-на-Дону)

10 июля. «Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону)

Дмитрий Полоз на тренировке «Ростова» Фото: fc-rostov.ru

«Спартак»

Красно-белые выйдут из отпуска 21 июня. Пройдут медосмотр, после чего заселятся на базу в Тарасовке и начнут подготовку к новому сезону. Информация о контрольных матчах появится позже.

«Пари Нижний Новгород»

Клуб из Нижнего Новгорода примет участие в предсезонном турнире, который пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге.

21 июня. «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» (Санкт-Петербург, 20:00)

1 июля. «Пари Нижний Новгород» — «Сочи» (Москва, 20:00)

4 июля. ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 20:00)

«Урал»

Футболисты «Урала» уже вышли из отпуска и приступили к тренировкам. Команда готовится к новому сезону в Екатеринбурге. Информации о контрольных матчах пока нет.

«Химки»

Подмосковный клуб собрался на базе в Кратово, где и состоится первый сбор команды. Он завершится 27 июня. Второй сбор пройдёт с 1 по 11 июля в Химках. Информация о контрольных матчах появится позднее.

Футболисты «Химок» работают в Кратово Фото: fckhimki.com

«Торпедо»

С 15 июня московский клуб тренируется в Бронницах. Первый сбор завершится 29 июня. Второй пройдёт там же с 4 по 17 июля.

20 июня. «Торпедо» — «Енисей»

28 июня. «Торпедо» — Енисей, «Торпедо» — «Волгарь»

9 июля. «Торпедо» — «Факел» (два матча)

«Факел»

Воронежский клуб вышел из отпуска 12 июня. До 26-го числа команда тренируется дома, а затем едет в Бронницы. Пока только известно, что клуб дважды сыграет с «Торпедо».

9 июля. «Торпедо» — «Факел» (два матча)

«Оренбург»

14 июня игроки прошли медосмотр, а затем вылетели на сбор в Турцию. Там команда проведёт два сбора и восемь контрольных матчей. Соперников назовут позже. 11 июля «Оренбург» продолжит подготовку дома.