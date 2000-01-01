Когда Месси, Роналду и Неймар стоили дороже всего? Пиковые стоимости топ-футболистов

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Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
Пики в уровнях трансферной стоимости оценил портал Transfermarkt.
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Криштиану Роналду — € 120 млн
Криштиану Роналду — € 120 млн
По оценке экспертов, Роналду достиг пика своей трансферной стоимости в октябре 2014 года во время выступлений за мадридский «Реал».
Усман Дембеле — € 120 млн
Усман Дембеле — € 120 млн
Февраль 2019-го — именно тогда стоимость Усмана Дембеле была наивысшей. К 2022-му цифры уменьшились в четыре раза.
Джейдон Санчо — € 130 млн
Джейдон Санчо — € 130 млн
Отметки в € 130 млн Санчо достиг в дортмундской «Боруссии» в марте 2020 года, перед началом карантина.
Эден Азар — € 150 млн
Эден Азар — € 150 млн
В октябре 2018 года Азара оценивали в полторы сотни миллионов евро, а сейчас не дают и € 15 млн.
Филиппе Коутиньо — € 150 млн
Филиппе Коутиньо — € 150 млн
В этот же период (октябрь 2018-го) пика трансферной стоимости достиг Коутиньо: затем цифры резко пошли на спад.
Кевин Де Брёйне — € 150 млн
Кевин Де Брёйне — € 150 млн
Де Брёйне с мая 2018-го тоже потерял в рыночной стоимости, но не так радикально: от € 150 млн сейчас осталось € 85 млн.
Антуан Гризманн — € 150 млн
Антуан Гризманн — € 150 млн
В октябре 2018-го Гризманна оценивали в € 150 млн, а спустя некоторое время «Барселона» отдала за него € 120 млн, прописанных в контракте.
Гарри Кейн — € 150 млн
Гарри Кейн — € 150 млн
В мае 2018-го и Кейн стоил дороже всего в своей карьере. Сейчас его оценивают в € 90 млн.
Мохамед Салах — € 150 млн
Мохамед Салах — € 150 млн
Аналогичные показатели у нападающего «Ливерпуля»: в мае 2018-го он стоил € 150 млн, а сейчас оценивается в € 90 млн.
Садио Мане — € 150 млн
Садио Мане — € 150 млн
Декабрь 2019-го был пиковым временем для стоимости Садио Мане. Сейчас игрока оценивают в € 70 млн.
Эрлинг Холанд — € 150 млн
Эрлинг Холанд — € 150 млн
Холанд — единственный футболист из топа, чья стоимость сейчас всё ещё находится на пике (с октября 2021-го). Тем любопытнее, что «Ман Сити» умудрился купить игрока за сумму вдвое меньше.
Рахим Стерлинг — € 160 млн
Рахим Стерлинг — € 160 млн
Стоимость Рахима Стерлинга достигла пика в декабре 2019 года.
Лионель Месси — € 180 млн
Лионель Месси — € 180 млн
Январь 2018 года — время, когда оценочная стоимость Месси была наибольшей. Спустя два с половиной года аргентинец покинул «Барселону» бесплатно.
Неймар — € 180 млн
Неймар — € 180 млн
В это же время (январь 2018-го) пика достиг и Неймар. Тогда он ещё не так сильно погряз в травмах и проводил дебютный сезон за «ПСЖ».
Килиан Мбаппе — € 200 млн
Килиан Мбаппе — € 200 млн
Максимальная рыночная стоимость Мбаппе зафиксировалась в декабре 2018 года и пробыла на этом уровне целый год — до конца 2019-го.
Когда Месси, Роналду и Неймар стоили дороже всего? Пиковые стоимости топ-футболистов
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