Роналдиньо всё ещё творит магию! Тюрьма и алкоголь не убили в нём волшебника

Главным футбольным событием этого уикенда стал Матч звёзд, который прошёл в США. Капитанами команд выбрали бразильских легенд Роберто Карлоса и Роналдиньо. Экс-защитник «Анжи» взял себе Кафу, Эдера Милитао, Ривалдо, Радамеля Фалькао и Давида Трезеге. А Роналдиньо сыграл с Пауло Дибалой, Полем Погба, Патриком Клюйвертом и Винисиусом Жуниором. Получилось весело, соперники забыли о защите, азартно обмениваясь яркими атаками. Команда Роберто Карлоса одержала победу со счётом 12:10. Но главным действующим лицом вечера выступил бесподобный Роналдиньо. Бывший вожак «Барселоны» и «Милана» показал, что и в 42 года восхитительная техника по-прежнему при нём.
В последние годы жизнь прилично побила Диньо. Весной 2020-го его арестовали в Парагвае. Бывший футболист и его брат пересекли границу по поддельным документам. Роналдиньо даже пришлось провести несколько месяцев за решёткой. Впрочем, и в тюрьме Ронни занимался любимым делом – играл в футбол. После выхода на свободу под залог в $ 1,6 млн братьям было предписано находиться в отеле и запрещено покидать страну. И только в августе все обвинения были сняты, и они вернулись в Бразилию. Роналдиньо грозил пятилетний срок, но всё обошлось.
На этом беды футболиста не закончились. В феврале 2021-го его мать скончалась после осложнения от коронавируса. Это стало серьёзнейшим ударом для Роналдиньо: он всё чаще стал искать утешение в алкоголе. По свидетельствам одного из друзей игрока, иногда тот начинал выпивать с самого утра. Потеря близкого человека усугубила зависимость от спиртного.
Следом Роналдиньо влип ещё в одну неприятность. Бывшая пассия Присцилла Коэльо подала в суд на звезду футбола из-за невыплаты алиментов. Но и тут Ронни избежал заключения. Любопытно, что в 2017 году в похожую историю попал Роберто Карлос. Тогда у него накопилась задолженность в $ 20 тыс., но дело удалось замять.
Отрадно, что жизненные невзгоды не сломили великого мастера. Он до сих пор продолжает творить волшебство на футбольном поле. Уже на седьмой минуте бразилец получил мяч в центре чужой штрафной и идеально положил его в угол ворот. А чего стоит пас не глядя на партнёра по команде!
В этот вечер Роналдиньо был в центре внимания. Он отдавал результативные передачи и танцевал с Винисиусом Жуниором, дурачил соперников хитроумными финтами и расчерчивал с партнёрами эффектные комбинации. Вот лишь несколько его фирменных трюков. Насладитесь.
- 19 июня 2022
-
19:02
-
18:47
-
18:27
-
18:13
-
17:55
-
17:28
-
17:23
-
17:11
-
17:00
-
16:55
-
16:53
-
16:29
-
16:27
-
16:27
-
16:20
-
16:10
-
16:08
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:46
-
15:27
-
15:24
-
15:23
-
15:22
-
15:07
-
14:59
-
14:52
-
14:50
-
14:33
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:12
-
14:09