Роналдиньо всё ещё творит магию! Тюрьма и алкоголь не убили в нём волшебника

Главным футбольным событием этого уикенда стал Матч звёзд, который прошёл в США. Капитанами команд выбрали бразильских легенд Роберто Карлоса и Роналдиньо. Экс-защитник «Анжи» взял себе Кафу, Эдера Милитао, Ривалдо, Радамеля Фалькао и Давида Трезеге. А Роналдиньо сыграл с Пауло Дибалой, Полем Погба, Патриком Клюйвертом и Винисиусом Жуниором. Получилось весело, соперники забыли о защите, азартно обмениваясь яркими атаками. Команда Роберто Карлоса одержала победу со счётом 12:10. Но главным действующим лицом вечера выступил бесподобный Роналдиньо. Бывший вожак «Барселоны» и «Милана» показал, что и в 42 года восхитительная техника по-прежнему при нём.

В последние годы жизнь прилично побила Диньо. Весной 2020-го его арестовали в Парагвае. Бывший футболист и его брат пересекли границу по поддельным документам. Роналдиньо даже пришлось провести несколько месяцев за решёткой. Впрочем, и в тюрьме Ронни занимался любимым делом – играл в футбол. После выхода на свободу под залог в $ 1,6 млн братьям было предписано находиться в отеле и запрещено покидать страну. И только в августе все обвинения были сняты, и они вернулись в Бразилию. Роналдиньо грозил пятилетний срок, но всё обошлось.

На этом беды футболиста не закончились. В феврале 2021-го его мать скончалась после осложнения от коронавируса. Это стало серьёзнейшим ударом для Роналдиньо: он всё чаще стал искать утешение в алкоголе. По свидетельствам одного из друзей игрока, иногда тот начинал выпивать с самого утра. Потеря близкого человека усугубила зависимость от спиртного.

Следом Роналдиньо влип ещё в одну неприятность. Бывшая пассия Присцилла Коэльо подала в суд на звезду футбола из-за невыплаты алиментов. Но и тут Ронни избежал заключения. Любопытно, что в 2017 году в похожую историю попал Роберто Карлос. Тогда у него накопилась задолженность в $ 20 тыс., но дело удалось замять.

Отрадно, что жизненные невзгоды не сломили великого мастера. Он до сих пор продолжает творить волшебство на футбольном поле. Уже на седьмой минуте бразилец получил мяч в центре чужой штрафной и идеально положил его в угол ворот. А чего стоит пас не глядя на партнёра по команде!

В этот вечер Роналдиньо был в центре внимания. Он отдавал результативные передачи и танцевал с Винисиусом Жуниором, дурачил соперников хитроумными финтами и расчерчивал с партнёрами эффектные комбинации. Вот лишь несколько его фирменных трюков. Насладитесь.