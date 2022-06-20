Эти пункты регламента чемпионата России нужно менять. РФС что, не нужен суперфинал?

Рано или поздно гегемония «Зенита» в РПЛ прекратится, и, быть может, придётся определять чемпиона России по дополнительным показателям. В общем-то, такая ситуация могла возникнуть даже в завершившемся сезоне-2021/2022, поскольку за пять туров до финиша «Динамо» отставало от петербургской команды всего на три очка. Если бы бело-голубые не провалили концовку, развязка «золотой» гонки была бы куда увлекательнее.

Согласно действующему регламенту РПЛ, в случае равенства очков чемпион (да и вообще команда, занявшая более высокое место) определяется по результатам личных встреч. Это кажется самым несправедливым сценарием. Вспоминая легендарные противостояния «Спартака» с «Аланией» в 1996 году в Санкт-Петербурге и «Локомотива» с ЦСКА в 2002 году в Москве, хочется обратиться к руководителям российского футбола: «РФС, верни «золотой» матч!». Нашему футболу нужны такие суперфиналы, если нет возможности проводить плей-офф в каком-либо формате для выявления чемпиона. Вряд ли в спорте существует что-то круче, чем победа над главным конкурентом в решающей битве за трофей.

Такие матчи не забываются никогда. Например, если бы не правило «золотого» матча, Андрей Тихонов мог лишиться самого важного гола и самого памятного чемпионства в карьере.

«Самый важный гол? Конечно же, «золотой» гол «Алании» в 1996 году. Потом не раз его пересматривал, и в голове крутилась мысль: «Повезло». Крамаренко, конечно, в том эпизоде ошибся. С другой стороны, это везение мы заслужили. Громадным трудом и самоотдачей.

Самое памятное чемпионство? Конечно же, 1996 года. Тогда под руководством Георгия Александровича Ярцева у «Спартака» подобралась очень молодая команда. На нас никто не ставил, а мы вопреки всему взяли и стали чемпионами!» – говорил Тихонов в интервью для Sportbox.

Формально «золотой» матч в регламенте РПЛ есть и сейчас. Но шансы на его проведение фактически равны нулю. Вот что прописано в документах:



«В случае равенства очков у двух или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами».

Непросто понять, почему в РФС добровольно отказались от суперфинала. Инициаторами отмены «золотого» матча в 2003 году выступили президент ЦСКА Евгений Гинер и главный тренер Валерий Газзаев, который проигрывал и с «Аланией» в 1996-м и армейцами в 2002-м. Доводы в пользу принятого решения были, мягко говоря, сомнительными: «Чемпионат не Суперкубок и не коммерческий турнир, чтобы определять победителя в одной встрече». Но кто мешает за 30 туров набрать больше очков, чем конкуренты? Для РФС это, в общем-то, должна быть выгодная история.

Евгений Гинер и Валерий Газзаев Фото: РИА Новости

Если же мы не хотим, чтобы обладателя золотых медалей определяли одна-две игры, то в регламенте точно нужно убрать «лички» — как первый показатель при равенстве очков. Иначе выходит парадокс. Допустим, «Зенит» и «Динамо» набрали бы по 65 баллов – тогда петербургская команда была бы объявлена чемпионом за счёт превосходства в очных встречах (4:1 дома и 1:1 в гостях). Но получается следующее: если мы берём только матчи со всеми остальными участниками чемпионата России, то есть более объективный отрезок из 28 туров, то «Динамо» имеет больше очков, чем «Зенит». Потом плюсуем к ним результаты «личек» – количество баллов выравнивается. А после этого ещё раз берём результаты «личек» — уже как дополнительный показатель — и, по сути, переворачиваем, всё с ног на голову! «Зенит» становится чемпионом, сыграв хуже «Динамо» с остальными 14 командами лиги. Разве это честнее, чем «золотой» матч?

Разница мячей, казалось бы, более справедливый показатель. Кто смелее играет, много забивает и мало пропускает, тот пусть и получает золото. Однако и тут есть свой риск: «странные» результаты в последних турах. Допустим, команда, имеющая худшую разницу бóльшую часть сезона, будет выигрывать на финише у немотивированных соперников в пять-семь мячей и таким образом добьётся своей цели. Поди потом докажи, что это не договорняки.

Пожалуй, лучшее решение – ориентироваться на количество побед. То есть на второй пункт после «личек» в нынешнем регламенте. При равенстве побед смотреть на количество крупных – кто чаще выигрывал с разницей в три и более мячей. Затем на количество побед с разницей в два мяча. Это и есть выбор в пользу атакующей команды, ведь по-настоящему великие чемпионы не сушат игру, вымучивая 1:0, а играют в зрелищный, красивый футбол для болельщиков и забивают множество голов.