До старта остаётся меньше месяца. Рассказываем всё, что нужно знать о главном европейском турнире этого лета.

Главное о женском Евро — 2022. Где, когда и какие матчи смотреть

До старта чемпионата Европы по футболу среди женщин остается меньше двух недель — пора готовиться! Всё, что нужно знать о Евро-2022, вы найдёте в нашем гайде.

Где и когда

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2021 года, но его перенесли на год из-за пандемии коронавируса ещё во время этапа квалификации. Розыгрыш пройдет с 6 по 31 июля в Англии — в восьми городах и на 10 стадионах. Матч-открытие примет стадион «Олд Траффорд» в Манчестере, а финал состоится на «Уэмбли» в Лондоне. Четвертьфиналы пройдут с 20 по 23 июля, полуфиналы — 26 и 27 июля. Кстати, все билеты на финал 31 июля были проданы за несколько часов. На «Уэмбли» ожидается около 80 тысяч человек.

Сборная Дании в матче квалификации Евро-2022 Фото: Getty Images

Что нового

В финальной части турнира сыграют 16 команд — лишь во второй раз в истории, раньше участников было 12. На этом Евро впервые будут действовать система VAR и технология, фиксирующая пересечение мячом линии ворот.

Мяч для турнира подготовил Nike.

Мяч женского Евро-2022 Фото: UEFA

Football Coming Home

Англия — хозяйка турнира. Вслед за успехом мужской сборной Англии в прошлом году болельщики снова настроены на лозунг Football Coming Home, тем более что у «львиц» (Lionesses — это прозвище женской сборной Англии) неплохие шансы. C 2018 года сборной руководил Фил Невилл, а в сентябре 2021-го его сменила голландка Сарина Вигман. До этого она возглавляла сборную Нидерландов, которая является действующим чемпионом Европы.

16 июня англичанки обыграли сборную Бельгии в товарищеской встрече — они забили три безответных гола и прервали 7-матчевую беспроигрышную серию бельгиек.

Фрэн Кирби из сборной Англии и Эмбер Тисиак из сборной Бельгии в товарищеском матче Фото: Getty Images

Сборная России

Женская сборная России прошла в финальную часть Евро через стыковые матчи, но не сыграет из-за бана УЕФА. В квалификации россиянки заняли второе место в группе (на первом была сборная Нидерландов), а в плей-офф обыграли команду Португалии. Первый матч завершился победой 1:0 (решающий гол забила Нелли Коровкина из «Локомотива»), а вторая игра закончилась со счётом 0:0.

Сборная России должна была играть в группе с Нидерландами, Швецией и Швейцарией. После бана место в группе C получила Португалия.

Матч Россия — Португалия 13 апреля 2021 года Фото: РФС

Кто с кем играет

16 команд поделили на 4 группы.

A: Англия, Норвегия, Австрия, Северная Ирландия

B: Германия, Испания, Дания, Финляндия

C: Нидерланды, Швеция, Швейцария, Португалия

D: Франция, Италия, Бельгия, Исландия.

Кто фавориты

Франция, Германия и Испания — тройка лидеров в рейтинге УЕФА. Немецкая команда — одна из самых титулованных в мире, они двукратные чемпионки мира и восьмикратные чемпионки Европы.

При этом букмекеры активнее всего ставят на Испанию, Англию, Францию и Нидерланды.

Сборная Англии после товарищеского матча с Бельгией Фото: Getty Images

Сколько стоят билеты

Билеты на матчи группового этапа турнира стоят от £ 10 (685 рублей). Самые дорогие билеты (первые ряды) стоят от £ 40. Билеты на полуфинал и финал можно было купить за £ 15, самый дорогой билет на финальных стадиях — £ 50 (3420 рублей).

Где посмотреть

Матчи квалификации Евро показывал «Матч ТВ», однако информации о том, будет ли канал транслировать финальную часть Евро, пока нет. В онлайне матчи покажет официальный сервис УЕФА — UEFA TV.

Какие матчи смотреть в первом туре

6 июля в 22:00 Англия встретится с Австрией в стартовом матче турнира. Также интересную игру прогнозируют в матчах Германия — Дания (финалистки прошлого Евро) 8 июля, Нидерланды — Швеция 9 июля, а также Франция — Италия 10 июля. Кстати, шведки — серебряные призёры Олимпиады в Токио. Они уступили сборной Канады в финале, который судила россиянка Анастасия Пустовойтова.