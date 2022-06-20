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Футбол, новые правила — 2022, изменения: что грозит за оскорбления со стороны фанатов, игроков и тренеров, изменения

В футболе меняются правила. Теперь за оскорбления грозят уже другие последствия
Григорий Телингатер
Теперь за оскорбления грозят уже другие последстви
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Нападающий «МЮ» Рашфорд судится с египетским студентом. И это уже не удивляет.

Забавно получается. Буквально на днях мы писали, какие правила в футболе уже изменились и какие могут измениться в будущем. Только вот преображаются правила не только самой игры, но и регламент коммуникаций. Оскорбления со стороны болельщиков, футболистов и тренеров уже воспринимаются иначе.

Вот просто пара новостей за последние сутки:

  • нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд подал в суд на египетского фаната. Футболист обвиняет болельщика в расизме, травле и угрозах, поэтому нанял 10 юристов для своей защиты;
  • SkySports: согласно исследованию ФИФА и FIFPro, более 55% футболистов, участвовавших в финалах Евро-2020 и Кубка Африки — 2021, подвергались оскорблениям. Чаще всего звучали гомофобные (40%) и расистские (38%) выражения.

Давайте сначала обозначим базовые вещи. Нужно быть недалёким и необразованным человеком, чтобы оскорблять людей на расовой или любой другой почве. Проблема существует и в России, и в Англии, и во всём мире – и с этим нужно бороться. А вот дальше начинаются нюансы. Как это делать правильно: не замалчивать, но и не перегибать, даже если это резонирует на фоне повестки.

Футбольный фанат

Футбольный фанат

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Раньше часто звучал такой подход: спортсмены (да и любые знаменитости) зарабатывают большие деньги – могут и потерпеть оскорбления. Это как бы издержки славы. Принцип в какой-то степени остаётся, но тенденция меняется. Оказывается, если ты богат, то это не означает, что обязан терпеть оскорбления. У тебя тоже есть право защищать свою честь законным способом, что и делает Рашфорд.

Если даже мне (журналисту, которого не знает примерно никто – тем более по сравнению с Рашфордом) присылают оскорбления и угрозы после статей, то могу представить, сколько этих сообщений приходит известным футболистам. Даже не верится, что ФИФА и FIFPro приводят правильные данные. Проще поверить, что там не 55% футболистов, а всем 100% писали оскорбления.

Россия — Бельгия

Россия — Бельгия

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом борьба с оскорблениями в спорте иногда принимает неожиданную форму. Например, вставать на одно колено в АПЛ на протяжении двух сезонов – такое кажется чрезмерным. Инициатива уже скорее превратилась в обыденность, чем несёт какой-то посыл. При этом английские фанаты травят иностранцев, которые отказываются вставать на одно колено – будь то россияне, поляки, чехи или венгры. А если ещё вспомнить, как «Арсенал» открестился от слов Озила о притеснении уйгуров в Китае, то получается совсем странная картина. Такая, весьма избирательная.

Вот и выходит, что очертания допустимых тем весьма размыты. Например, угроза убийства вряд ли сильно лучше оскорблений по расовому признаку. Однако за первое никого особо не наказывают, а второе видят даже в безобидном посте Кавани. Если что, слово «negrito» в испанском не является оскорбительным. Тем более оно не могло быть расистским в тех условиях, в которых произносилось.

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А вот волейбольного тренера Андрея Воронкова, который назвал игрока соперниц обезьяной, абсолютно не жалко. Он пошёл на принцип и не стал извиняться, поэтому получил бан на два года от Всероссийской федерации волейбола. Хотя и здесь наказание кажется слишком жёстким. Есть ощущение, что оно продиктовано временем. Раньше вряд ли последствия для тренера оказались бы настолько серьёзными. Как и шутка Джикии про шоколадки десять лет назад не оказалась бы настолько скандальной.

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Так что правила меняются не только в играх. Просто, в отличие от регламента игры, тут не было никаких официальных заявлений. На поле заранее известно, что замен можно проводить не три, а пять – тут не запутаешься. А с допустимыми высказываниями намного сложнее. Это остаётся просто чувствовать, чтобы не жить в прошлом веке.

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