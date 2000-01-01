Евро U19 откроет новых звёзд футбола! За кем следить на этом турнире?

За кем следить на Евро U19 в этом году?
Собрали 12 талантливых парней, которые могут зажечь на этом турнире.
Лиам Делап — 19 лет, Англия
Стоимость: € 1,5 млн
Играет на позиции центрфорварда, в 2020 году провёл два матча за основу «Манчестер Сити», но пока больше занят в молодёжке.
Играет на позиции центрфорварда, в 2020 году провёл два матча за основу «Манчестер Сити», но пока больше занят в молодёжке.
Адис Ясич — 19 лет, Австрия
Стоимость: € 1,5 млн
Правый защитник, в прошлом сезоне он сыграл 21 матч в австрийской Бундеслиге за «Вольфсберг» и забил два мяча.
Правый защитник, в прошлом сезоне он сыграл 21 матч в австрийской Бундеслиге за «Вольфсберг» и забил два мяча.
Исмаэль Дукуре — 18 лет, Франция
Стоимость: € 1,5 млн
Выступает на позиции центрального защитника, на его счету один матч в Лиге 1 за «Страсбург» и ещё девять в Лиге 2 — за «Валансьен».
Выступает на позиции центрального защитника, на его счету один матч в Лиге 1 за «Страсбург» и ещё девять в Лиге 2 — за «Валансьен».
Лум Чауна — 18 лет, Франция
Стоимость: € 2 млн
На поле чаще всего выступает на позиции левого вингера, 10 матчей провёл за «Ренн» в Лиге 1 и ещё четыре встречи — в Лиге конференций.
На поле чаще всего выступает на позиции левого вингера, 10 матчей провёл за «Ренн» в Лиге 1 и ещё четыре встречи — в Лиге конференций.
Усман Камара — 19 лет, Франция
Стоимость: € 2 млн
Центральный защитник активно выступает в Лиге 2 за ФК «Париж», в прошлом сезоне он провёл на поле больше 2,5 тыс. минут.
Центральный защитник активно выступает в Лиге 2 за ФК «Париж», в прошлом сезоне он провёл на поле больше 2,5 тыс. минут.
Алан Виржиниус — 19 лет, Франция
Стоимость: € 2 млн
Левый вингер выступает за «Сошо» в Лиге 2: 31 матч, пять забитых мячей и две передачи за прошлый сезон в его активе.
Левый вингер выступает за «Сошо» в Лиге 2: 31 матч, пять забитых мячей и две передачи за прошлый сезон в его активе.
Тим Ирогбунам — 18 лет, Англия
Стоимость: € 2,5 млн
Хавбек в основном выступает за молодёжку «Астон Виллы», но выходил на поле и за основу в матчах АПЛ.
Хавбек в основном выступает за молодёжку «Астон Виллы», но выходил на поле и за основу в матчах АПЛ.
Марко Лазетич — 18 лет, Сербия
Стоимость: € 3 млн
Половину сезона центрфорвард провёл в «Црвене Звезде», а ещё половину — в «Милане». За основу дебютировал в Кубке Италии: его на четыре минуты выпустили в матче с «Интером».
Половину сезона центрфорвард провёл в «Црвене Звезде», а ещё половину — в «Милане». За основу дебютировал в Кубке Италии: его на четыре минуты выпустили в матче с «Интером».
Джейми Байно-Гиттенс — 17 лет, Англия
Стоимость: € 4 млн
Правый вингер с 2020 года находится в системе дортмундской «Боруссии» и уже успел провести четыре матча в Бундеслиге.
Правый вингер с 2020 года находится в системе дортмундской «Боруссии» и уже успел провести четыре матча в Бундеслиге.
Юсуф Демир — 19 лет, Австрия
Стоимость: € 5 млн
Активно выступает за венский «Рапид». На полсезона ездил в аренду в «Барселону», успел трижды сыграть в Лиге чемпионов и провести ещё шесть встреч в Ла Лиге, но контракт был расторгнут.
Активно выступает за венский «Рапид». На полсезона ездил в аренду в «Барселону», успел трижды сыграть в Лиге чемпионов и провести ещё шесть встреч в Ла Лиге, но контракт был расторгнут.
Сулейман Исаак Туре — 19 лет, Франция
Стоимость: € 5 млн
Центральный защитник, провёл 17 матчей в Лиге 2 за «Гавр».
Центральный защитник, провёл 17 матчей в Лиге 2 за «Гавр».
Карни Чуквуэмека — 18 лет, Англия
Стоимость: € 6 млн
Игрок ротации «Астон Виллы», сыграл за сезон 12 матчей в АПЛ и дважды выходил на поле в Кубке лиги. Предпочитает играть в центре полузащиты.
Игрок ротации «Астон Виллы», сыграл за сезон 12 матчей в АПЛ и дважды выходил на поле в Кубке лиги. Предпочитает играть в центре полузащиты.
Евро U19 откроет новых звёзд футбола! За кем следить на этом турнире?
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