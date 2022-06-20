Новичка «Спартака» выгнали из сборной Польши. Почему так?

Новость дня из Польши: новичок «Спартака» Мацей Рыбус, известный по выступлениям за «Локомотив» и «Ахмат», больше не сыграет за сборную этой страны. Как минимум в ближайшее время.
Точная формулировка: в связи с тем, что защитник играет за российский клуб, в сборную Польши он вызываться не будет. В том числе и на матчи чемпионата мира в Катаре, куда команда во главе с Робертом Левандовским успешно квалифицировалась.
Почему так?
Фактически Рыбус остался единственным поляком в РПЛ. Двое других его соотечественников – Шиманьски и Аугустыняк – истекающие контракты с российскими клубами не продлили. Крыховяк весной уезжал из «Краснодара», и не факт, что продолжит выступления в Премьер-Лиге в новом сезоне. А Рыбус, покинув «Локо», отправился не за границу, а в соседний «Спартак», с которым только-только заключил контракт. В Польше крайне нервно отреагировали на решение футболиста на фоне политической ситуации.
Мацей Рыбус
Фото: Из личного архива футболиста
Почему поляк сделал выбор в пользу России?
Жена Мацея – россиянка с осетинскими корнями Лана Байматова. Девушка работала менеджером в ресторане, где и познакомилась с будущим мужем. Пара поженилась в 2018 году и воспитывает ребёнка. Рыбус признавался, что мечтает увидеть сына на поле.
Рыбус в составе сборной Польши
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Что будет дальше?
Если Рыбус останется в «Спартаке», то его карьера в сборной (66 матчей и два гола с 2009 года) прервётся.
Если уйдёт – наверняка сыграет за Польшу на чемпионате мира.
Получается, для этого надо разрывать контракт? Но как?
Дмитрий Зеленов (глава пресс-службы клуба): «Мы не можем комментировать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой».
- 20 июня 2022
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