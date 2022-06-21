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Зелимхан Бакаев, интервью, трансферы, почему ушёл из «Спартака» в «Зенит», подробности, как спел «Моя судьба», Салихова

«Я не предатель». Первое интервью с Бакаевым после ухода из «Спартака»
Евгений Марков
Интервью с Бакаевым после ухода из «Спартака»
Комментарии
Рассказал о первых днях в «Зените» и подробно проанализировал свою игру в прошлом сезоне.

Зелимхан Бакаев этим летом совершил самый громкий переход внутри России – из «Спартака» в «Зенит». Уже в статусе игрока петербургского клуба он дал интервью «Чемпионату», которое начинается прямо сейчас.

Как проходил трансфер в «Зенит»

– Бака, привет! В каком ты сейчас состоянии – счастливый, уставший, опустошённый?
– В последние дни было много передвижений. Такой насыщенный график слегка поддавливал психологически, но сейчас я хорошо себя чувствую в Петербурге и испытываю приятное опустошение. День, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь.

– Что именно запомнишь?
– Переход в большой клуб с историей – очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере. Так как я всё время играл в одной команде (за исключением аренды в Тулу), то никогда не представлял, как происходит переход: подписание контракта, переговоры, гостиницы, самолёты. Не скрою, что переживал: что и как будет происходить. Но прямо сейчас я счастлив и спокоен.

– Где ты был в последние дни перед отъездом в Петербург?
– Буквально два дня провёл в Адлере, а потом мне сказали: «Пора, мы вылетаем в Петербург».

Бакаев с футболкой «Зенита»

Бакаев с футболкой «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

– Получилось полноценно отдохнуть и ни о чём не думать?
– Непросто, конечно, было отключиться на сто процентов. Особенно когда понимал, что в тот момент решалась моя футбольная судьба. И постоянно надо было держать связь с Германом (Ткаченко, агентом Бакаева. – Прим. «Чемпионата»). Но я в любом случае пытался отстраниться от постоянных мыслей о будущем. Времени на отдых у футболистов немного, а восстановиться и свежим подойти к новому сезону – необходимо.

– Сегодня тебя много снимали, ты подписывал контракт с новым клубом. Наверняка это новые для тебя ощущения. Так ли это? Волновался?
– Немного растерялся, когда зашёл на базу и повсюду увидел камеры. Но это ощущение быстро ушло. Всё отлично!

– Во время перелётов и переездов тебя узнавали болельщики? И если да, то что говорили?
– Когда летел из Москвы в Петербург, то узнавали. Подходили: благодарили за победу в Кубке и желали удачи. Естественно, спрашивали о моём переходе – я отмалчивался. Но в ответ всё равно слышал приятные слова, что я многое сделал для «Спартака». Мне было очень приятно. Я также оценил прощальный жест клуба в мою сторону: ролик с моими голами и словами на ингушском языке. Правда, большое спасибо!

– А негатив со стороны болельщиков был?
– Ни разу.

– Это относительно твоего перехода. А вообще негатив от болельщиков получал?
– Бывало, выслушивал критику после поражений. Но это рабочие моменты, это нормально. А вот когда общался с болельщиками один на один – только позитив и благодарность.

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– Бытовой вопрос: ты приехал в новую команду, сколько вещей ты с собой взял? И какие?
– Бутсы, кроссовки, тренировочные носки – это главное. Плюс три комплекта повседневной одежды для небольшого разнообразия.

– Короче, много вещей с собой не берёшь?
– Я такой человек, что у меня в принципе немного вещей. Жене вот переезжать будет сложнее (смеётся).

Бакаев и Петербург. Легендарный фотограф. В чём сила «Зенита»?

– Расскажи о своей связи с Петербургом. Как часто здесь бывал? Что видел?
– Приезжал только как игрок: сначала на детские турниры, затем на матчи дубля и основной команды. Так что времени насладиться городом у меня почти не было. Но прямо сейчас я здесь и восхищён красотой Петербурга, его знаменитыми белыми ночами; тем, что в десять вечера светло так же, как днём.

Теперь жду, когда приедут родные, чтобы сходить на экскурсию по историческим местам. И да, если у болельщиков есть советы – где в городе красивее всего – буду только благодарен.

– В «Зените» ты взял седьмой номер и объяснил это так: тебе важно, что под ним играет Криштиану Роналду.
– Я полюбил футбол и начал им увлекаться как раз благодаря Криштиану: можно сказать, я был болен им, не пропускал ни одного матча «Манчестер Юнайтед», а уже после посмотрел о нём два документальных фильма. Мне нравится самоотдача Роналду, как он работает на тренировках, его образ. Очень надеюсь, что как-нибудь пересечёмся с ним на поле в матче за сборные.

А под седьмым номером я прежде играл только в дубле и юношеской Лиге чемпионов. Если бы семёрка была занята – не взял бы. А так спросил, и мне сказали, что она свободна.

– Ты уже есть в зенитовском чате? Как тебя там поприветствовали?
– Мы сначала встретились с ребятами на базе лично, так что в чат меня просто добавили, без лишних слов.

Бакаев на базе «Зенита»

Бакаев на базе «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

– Прежде «Зенит» был твоим соперником. Каким ты его видел?
– Исключительно сильным. И это доказывают результаты клуба в последние годы. К матчам с «Зенитом» мы всегда готовились особенно: разбору соперника уделялось наибольшее количество времени. Понимали, что нам предстоит встреча с самым сильным клубом России, что просто не будет.

– А если подробнее, в чём сила «Зенита»?
– Подбор игроков, командное взаимодействие. Тут вообще без вопросов.

– Ты будешь играть у тренера Сергея Семака: что ты про него слышал, что знаешь?
– Слышал, что максимально хороший человек. Сильный тренер – и это доказано результатом. Всем привожу пример из тех времён, когда мы – 20-летние пацаны из «Спартака-2» – во время сборов на Кипре случайно встретили Сергея Богдановича в отеле. Мы сидели в кафе где-то в углу, были одеты в спортивные костюмы. И когда Семак нас увидел и понял, что мы футболисты, то подошёл, поздоровался и только потом пошёл по своим делам. Это было показательно! В тот момент он, по-моему, тренировал «Уфу».

Также отлично помню Сергея Богдановича по игровой карьере. Особенно – его пас через себя на Зырянова в матче с греками на Евро-2008!

Сергей Семак в составе сборной России

Сергей Семак в составе сборной России

Фото: РИА Новости

– На какой позиции ты видишь себя в новой команде?
– Комфортнее всего мне играть на флангах атаки. Но я не буду говорить: «Хочу играть вот тут». Где тренер скажет – там и буду. Тем более я так и играл два последних года: то на позиции латераля, то «восьмёрки», то «десятки», то в нападении.

– Не секрет, что в «Зените» тебя ожидает мощная конкуренция. Готов?
– Для меня это только в плюс. В «Зените» собраны очень сильные мастера: мы будем вместе играть, тренироваться, конкурировать. И как результат – прогрессировать.

– Против кого из футболистов «Зенита» тебе игралось максимально сложно?
– Барриос! Ещё во времена Тедеско он меня уничтожил. Я не мог ни убежать, ни обвести. Это был хороший урок для меня. Теперь мы будем оппонентами на тренировках – и благодаря этому я буду расти как футболист.

– Как тебя приняли в команде? Шутили, что в «Зените» обязательно должен играть ингуш (с 2018-го до лета 2022-го за питерский клуб выступал Магомед Оздоев)?
– На эту тему мне, кстати, писали друзья. И в клубе я наверняка услышу много подобных шуток. А так в команде приняли отлично: кого-то я знал по сборной, остальные ребята просто тепло поприветствовали. Уверен, дальше – больше. Мы будем лучше узнавать друг друга, общаться, дружить.

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– А как тебе зенитовская база?
– Для футболистов очень важно, чтобы устройство базы было понятным. Так вот, база «Зенита» — очень современная, красивая, комфортная и настолько удобная, что там не болит голова: как и куда пройти. Всё идеально! Мне уже показали раздевалку, качалку, поля, сауну, массажные комнаты. Оценил, что база находится прямо в парке: вокруг бегуны, велосипедисты, мамы с детьми. Скоро надеюсь выбраться туда на прогулку.

Также на базе я успел познакомиться с легендарным зенитовским фотографом Вячеславом Палычем: он снимал меня на медобследовании и постоянно шутил. Добрый и отзывчивый дядька.

– Вячеслав Палыч занимается мотоспортом!
– Серьёзно?

– Да, они с Виллаш-Боашем ездили в Ленобласть, гоняли. Легенда!
– По нему видно (смеётся).

Вячеслав Павлович Евдокимов (фотограф «Зенита»)

Вячеслав Павлович Евдокимов (фотограф «Зенита»)

Фото: fc-zenit.ru

– В «Зените» с тобой будет играть много легионеров. Как планируешь с ними общаться? Через переводчика?
– С легионерами у меня всегда были шикарные отношения: несмотря на языковой барьер, общался с ними на ломаном английском, и все друг друга понимали. Уверен, в «Зените» мы станем отличными партнёрами и друзьями.

– А чего у тебя с английским? Ты же его учил.
– Да, учил. Одного, второго, третьего учителя поменял, а потом понял, что причина во мне. И решил, что буду подтягивать язык на практике, общаясь с иностранными футболистами. Так с каждым разом говорил лучше и лучше.

Отпуск в горах. Свадьба на 200+ человек. Семья

– Как поживает твоя родная Назрань? Когда был там в последний раз?
– Около двух недель назад, перед поездкой в Сочи: приезжал на пять дней на свадьбу к родственникам и друзьям. Гостей – больше 200 человек. Мы – молодые – помогали старшим, сначала накрывали, потом убирали столы. А когда старшие закончили свои беседы, мы сами посидели и приятно пообщались.

Также с друзьями ездили в горы – для нас это уже традиция. Играли в мафию, жарили шашлыки.

Зелимхан Бакаев в Ингушетии

Зелимхан Бакаев в Ингушетии

Фото: Из личного архива Зелимхана Бакаева

– Кавказская мафия – какая она? Эмоциональная?
– Ещё какая! (смеётся).

– Ты как вообще в этой игре: долго держишься или сразу выбываешь?
– Первое время держался хорошо, а сейчас, когда мы лучше узнали друг друга в игре, по эмоциям и поведению стало проще понять, кто мафия. Так что когда я не мафия – играю лучше.

– Нет такого, что тебя в Ингушетии постоянно узнают и не дают, например, спокойно посидеть в кафе?
– Нет, у нас не принято мешать людям во время отдыха, все уважают личные границы. Была и забавная история. Пошли с другом в мечеть, за нами стояли два парня, и один другому говорит: «Ого, как на Бакаева похож». Люди порой не верят, что я это я.

– Сейчас вернёмся в Назрань на 10-15 лет назад. Представлял ли ты себе такой громкий переход? Какую футбольную карьеру ты сам себе рисовал?
– Как и любой мальчишка, я мечтал о Премьер-лиге, о топ-клубе. Бегал во дворе в подаренной родителями форме «Ювентуса» с Недведом на спине. При этом до восьми лет я не занимался футболом профессионально, но всё изменилось, когда папа начал тренировать меня и брата Солтмурада на самодельном поле в Назрани. Там, недалеко от нашего дома, мы отрабатывали контроль мяча. Я учился обманывать соперника: показывал, что иду в одно место, а сам убегал в другое.

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– Правда, что кочки вашего самодельного поля развили твой дриблинг?
– Представь: ты едешь на машине с помехой, а потом перестраиваешься на ровную дорогу. Конечно, тебе будет проще! Также отец учил нас с братом обводить фишки разными видами дриблинга, разрабатывать таким образом голеностоп. Правда, из-за того, что отрабатывали мы в основном технику, а не пас или удар, то в Москве мне поначалу было непросто. Когда я в 10 лет пришёл в академию «Спартака» (для меня это был первый такой опыт), ребята занимались там уже четыре года. У них была специализированная школа. А у меня – занятия дриблингом на самодельном поле. И когда через полтора года в Москву приехал отец, он был в шоке, насколько я отстаю от остальных. Говорил: «Давай, поехали обратно».

– В чём ты был слабым?
– Во всём, кроме техники. А на одной технике, как известно, футбол не держится. Но тот приезд отца стал для меня переломным моментом. Ради своей мечты я тренировался четыре раза в день. Просыпался в семь утра и отрабатывал удары об стенку деревянной коробки. После занятий в школе занимался лёгкой атлетикой, потому что в тот момент я был максимально медленным. А те тренировки – это не только бег, но и, например, приседания со штангой, другие упражнения, между которыми ты должен бегать кроссы.

И даже под конец такого насыщенного дня мне хотелось играть в футбол. Что я и делал с мальчишками у себя во дворе. Благодаря такой работе в моём развитии произошёл резкий скачок, и уже к 15 годам я стал стабильным игроком основы.

Зелимхан и Солтмурад Бакаевы

Зелимхан и Солтмурад Бакаевы

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Как ты поддержал брата после вылета «Рубина» в ФНЛ?
– Первые два дня ничего ему не писал. Потом сказал: «Надо работать, всё будет хорошо». Это действительно непростой момент и для него, и для клуба. Но всё обязательно наладится.

– Как думаешь, чего не хватило «Рубину», чтобы остаться?
– Пары очков. А большего я и не знаю, потому как не любитель лезть с вопросами: «Что там у вас внутри команды?». Ни я, ни брат так не делаем.

Особенности перехода из «Спартака» в «Зенит»

– Ты можешь рассказать предысторию ролика, использованного для объявления о твоём переходе? Как получилось, что ребята в спартаковской форме вдруг запели: «Оле-ола, «Зенит» – моя судьба»?
– Это было в школе, мы веселились и пробовали разные кричалки. Один предложил спеть про «Зенит», другой – это снял. Так и получилось это видео. Такой привет из прошлого, который сейчас стал актуальным.

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– Когда ты приезжал в Петербург, то наверняка обращал внимание, что тут мощно поддерживают свою команду. Чем болельщики «Зенита» тебя удивляли?
– В Петербурге большой стадион, здесь всегда очень громко. Боление, атмосфера, звуки – всё это очень эффектно.

– Наверняка к тебе будут вопросы со стороны фанатов. Переход из «Спартака» в «Зенит» – довольно тяжёлая история.
– Я понимаю, что будет непросто. Но ответить могу только своей работой: качественной игрой с полной самоотдачей. Однако эта история может сработать и в обратную сторону: буду играть плохо, и тогда о моём переходе вспомнят в другом свете.

– Ты готов к свисту на трибунах?
– Если это случится, я должен быть к этому готов. Принять как должное.

– У тебя есть психолог?
– У меня отец – психолог. И Герман.

– И как они тебя настраивают?
– Смотри, я не слабый человек. Я должен быть готов к свисту и другим проявлениям. Но я надеюсь, что если это и продлится, то недолго. Потому что такого отношения к себе я не заслуживаю.

– Что тебе писали фанаты «Спартака» и что ответишь тем, кто назовёт тебя предателем?
– В комментарии я не заходил, потому что там могут написать всякое. Для меня показательно, что многие ветераны меня поддержали: и спартаковские, и остальные.

– И всё же: что скажешь тем, кто назовёт тебя предателем?
– Что я не предатель.

Далер Кузяев и Зелимхан Бакаев в сборной России

Далер Кузяев и Зелимхан Бакаев в сборной России

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– У тебя есть знакомые фанаты «Спартака»? Что они сказали про твой переход?
– Такие люди есть, и они пожелали мне удачи. Они всё понимают, всё знают.

– Если забьёшь «Спартаку», будешь праздновать?
– Не буду.

Финал Кубка России. Расставание со «Спартаком»

– После финала Кубка ты ходил по раздевалке и просил ребят подписать футболку. Это на память? И где она теперь?
– Да, все так делали: собирали на память автографы партнёров по команде и тренерского штаба. Висит она сейчас в доме родителей в Ингушетии.

– Что ты чувствовал после финала?
– Конечно, я считал, что заслужил в нём сыграть, хотя бы несколько минут. После свистка на это, конечно, было всё равно: меня захватила эйфория. А когда эмоции ушли, то догнало понимание: «Всё».

Бакаев с Кубком России

Бакаев с Кубком России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– После финала и осознания того, что это твой последний матч, ты плакал?
– Нет, в жизни есть моменты посерьёзнее футбола. Однако не скрою, что это был непростой период. Мне 25 лет, но у меня уже есть седые волосы.

– Почему в последнее время ты не играл полные матчи? Ты обсуждал это с Ваноли? Он был против тебя?
– Конечно, футболист всегда считает, что заслуживает играть. Но я не хочу искать какие-то интриги. Раз тренер меня не поставил – это его решение, он посчитал нужным меня не ставить.

– Что ты чувствуешь после ухода из «Спартака»?
– Обиды точно нет. На кого, на что мне обижаться? Такова жизнь, это футбол. Так случается. Решили не продлевать – вот и всё. Ворота передо мной открылись, и я ушёл. Очень благодарен клубу, который меня воспитал и дал дорогу в футбол.

– Какие отношения у тебя были с руководством клуба? Часто говорят, что против тебя была Зарема Салихова.
– Со всеми – отличные. Лично я не видел, чтобы кто-то ко мне плохо относился. А без доказательств говорить не могу. Это не мои принципы.

– Кто-то из руководства обсуждал с тобой контракт? Твой уход или же твоё продление?
– Нет.

– А в какой момент ты понял, что уйдёшь?
– Предполагал уже зимой: когда мог подписывать с другими клубами, а переговоров со «Спартаком» не было.

– Расскажи подробнее: как и почему к тебе пришли такие мысли? Многие не понимают, по какой конкретной причине ты уходишь.
– Я подробно об этом говорил после финала Кубка. Больше добавить мне нечего.

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– Хорошо, а как ответишь на два таких вопроса: Салихова сказала, что ты не захотел отдавать десятый номер Промесу и что ты мог позволить резкие высказывания в адрес тренера?
– Не хочу комментировать слухи.

– Каттани сказал, что история Бакаева и «Спартака» завершилась естественно.
– Красивые слова. Давай так и скажем.

– У тебя были варианты, кроме «Зенита»?
– Интерес был как на Западе, так и на Востоке. Но конкретное предложение поступило только из Петербурга.

Зелимхан оценивает сезон и свою игру

– Как ты оцениваешь свою игру прямо сейчас?
– Последние два года я не показываю того, что реально могу. А могу я намного больше и намного лучше. Как-то оправдываться не хочу, но есть свои моменты.

– Какие моменты?
– Не хочу, чтобы это звучало как отговорка. Пусть люди услышат мои слова, а потом увидят меня в деле. Думаю, это будет лучшим ответом.

– Хорошо. Но подтверди или опровергни гипотезу: на твоей форме сильно сказалось то, что ты болел ковидом.
– Ковид, поверь мне, это второе. Первые два месяца – да, вообще без вопросов. Проблема была в том, что всю тренировочную программу я выполнял в домашних условиях, на беговой дорожке. Тренер Владимир Чепзанович не даст соврать: дома в Ингушетии я делал всё то же самое, что и ребята в команде. Физически я был готов, но упражнялся без мяча. Так что в первые месяцы сказывалось это. Потом – уже другие моменты.

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– Как вообще оценишь свой сезон? Каким он был?
– Давай объясню поэтапно. Когда пришёл новый тренер Руй Витория, надо было снова доказывать своё место в старте. Тогда же меня впервые за долгое время выпустили справа – сначала в матче с «Рубином», потом Валерий Георгиевич Карпин наигрывал меня справа в расстановке 4-3-3. Мне было непросто, многое не получалось, зато после сборной я вернулся окрылённым и набрал сумасшедшую форму.

Дальше – успешные игры с «Наполи» и «Ахматом», меня снова вызвали в сборную. Но вернулся – и опять оказался в запасе.

Следующий же сбор национальной команды был самым важным – нам предстоял матч с Хорватией. И хотя на том отрезке я на поле практически не выходил — моего игрового времени не набралось даже на матч (18 минут с «Зенитом», 27 с «Ростовом», 13 с «Лестером» и 4 с «Локомотивом». – Прим. «Чемпионата») – Валерий Георгиевич всё равно в меня поверил. Вызвал в сборную и выпустил в стартовом составе. Он меня поддержал, поэтому те полгода, когда у меня было мало игровой практике в клубе, прошли для меня легче.

Зелимхан Бакаев в сборной

Зелимхан Бакаев в сборной

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Что тебе давали те вызовы в сборную?
– Уверенность и возможность показать, какой я футболист.

Будущее

– Где планируешь жить в Петербурге?
– Ищу квартиру в районе базы: люблю жить поблизости, чтобы высыпаться и восстанавливаться.

– Будешь гонять по Удельному парку на велосипеде?
– Свой велик оставил Паше Маслову. И пусть он прочитает это прямо сейчас: я от души ему его дарю!

– Чего ждёшь от жизни в новом городе?
– Я такой человек, которому везде комфортно. Кайфовал в Туле, мне нравится и в Ингушетии, и в Москве. Я не придирчивый и везде найду, чем заняться.

– Чего ждёшь от будущего сезона?
– Чувства постоянных побед. Я хочу побеждать! В каждой игре!

– Ты, кстати, когда забиваешь, что кричишь?
– Мало забиваю, надо больше (смеётся). А кричу я что-то вроде «Даааа».

Зелимхан Бакаев с партнёрами по «Зениту»

Зелимхан Бакаев с партнёрами по «Зениту»

Фото: fc-zenit.ru

– Ты – счастливый человек?
– Да, потому что все родные живы-здоровы. А больше ничего и не надо.

– А для футбольного счастья что тебе надо?
– Успехи команды и личные успехи на поле. И так тебе скажет любой футболист.

– То, что сейчас с тобой происходит – это приключение?
– Да, это серьёзный вызов. Мой переход точно войдёт в историю.

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