Вылет от России стал роковым. Бывший тренер Голландии ван Бастен покатился по наклонной

После Евро-2008 карьера у Марко не заладилась, и он завязал с тренерством. А потом стал главным участником скандала на ТВ.

У Марко ван Бастена была яркая, но драматичная карьера футболиста: блистал в «Милане», многие современники называли его сильнейшим игроком, но потом его путь преградила серьёзная травма. Так Марко попал в список талантливых, а точнее, очень талантливых футболистов, кто рано завязал с футболом из-за травмы. Об этом мы даже собирали подробный текст два года назад.

После завершения игровой карьеры ван Бастен тренировал – в том числе на его время в сборной Нидерландов пришёлся легендарный матч со сборной России на Евро-2008. Победа 3:1, те самые эмоции после гола Торбинского. И было это ровно 14 лет назад.

В этом тексте мы расскажем: как поживает ван Бастен. Как же сложились его жизнь и карьера после того летнего матча в 2008-м?

Ван Бастен в сборной: матч-бенефис русского судьи Иванова и конфликт с лидерами

В июле 2004-го ван Бастен стал главным тренером сборной Нидерландов. Под его руководством команда отобралась на ЧМ-2006, где вылетела в 1/8 финала от Португалии. В том знаменитом матче при судействе Валентина Иванова, который раздал 16 жёлтых и четыре красные карточки.

Голландия — Португалия на ЧМ-2006 Фото: Alexander Heimann/Getty Images

Евро-2008 команда ван Бастена начала мощно: прошлась по соперникам в группе, но проиграла в четвертьфинале команде, собранной их же соотечественником Гусом Хиддинком. После матча ван Бастен поздравил российскую команду в раздевалке, а футбольная федерация Нидерландов хотела продлить с ним контракт. Но Марко предпочёл уйти в родной «Аякс». Где проработал меньше года, уйдя после неудачного выступления в чемпионате страны.

О своей работе в сборной Марко оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, обновил состав, убрав ветеранов и подтянув туда молодёжь. С другой – вступал в конфликт с действующими лидерами. Самый громкий получился с Рудом ван Нистелроем, который отказался играть за команду, пока ею руководит ван Бастен.

Сейчас голландец признаёт, что мог тогда вести себя иначе.

Марко ван Бастен футбольный тренер «Круифф был жесток со мной, потому что он играл на улице, где ты говоришь на другом языке. Я поступил так же с Нистелроем, когда был тренером сборной. Может, я был слишком силён, слишком твёрд, слишком прямолинеен, как Йохан со мной. Я должен был быть немного мягче с ним. У меня сейчас очень хорошие отношения с Рудом. Он фантастический человек, но вначале у нас не было этого чувства – может быть, потому, что он слишком меня уважал».

С Круиффом же у Марко возник конфликт, который они так и не уладили до самой смерти Йохана. Две легенды не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие «Аякса», где оба на тот момент работали.

«Я плохой тренер». Как закончилась карьера тренера ван Бастена

Изначально после завершения игровой карьеры ван Бастен заявил, что не собирается становиться тренером. Но довольно быстро изменил решение, поступив на курсы в футбольную федерацию страны. Через год после назначения в молодёжную команду «Аякса» его позвали в сборную – а потом произошло всё то, что описано в предыдущем блоке.

После рокового вылета с Евро тренерская карьера почти не складывалась – Марко скатился по наклонной: были посредственные результаты с «Аяксом» (да, снова), «АЗ» и «Херенвене». Тренер жаловался на стресс и в итоге попросил, чтобы ему поменяли должность. Так он стал уже помощником главного тренера сначала в «АЗ», а затем и в сборной.

Марко ван Бастен Фото: Michael Steele/Getty Images

Сам ван Бастен признавал, что провалился как тренер. И случилось это из-за того, что близко к сердцу воспринимал любую неудачу. И вот три его мощные цитаты о своей работе:

1. «Я плохой тренер. Проигрыш в качестве тренера был настолько болезненным, что я не мог жить с этим. Как тренер ты должен относиться к своим парням позитивно, как папа к сыновьям, а этого у меня действительно не было. Эта профессия также вредна для твоего здоровья. Когда стал ассистентом, то был умным и отзывчивым. У меня было терпение. Как главный тренер я был полной противоположностью. Я принял правильное решение, бросив эту работу. Сейчас занимаюсь другими делами и чувствую себя намного свободнее».

2. «Почему я решил, что у меня нет тренерского дара? Я делал всё, что мог, но у меня не получалось делать разницу как тренер. Мне было трудно всё контролировать».

3. «В конце концов я почувствовал, что эта работа не доставляет мне удовольствия. Быть тренером — это действительно сложно, и, признаться, я не понимал, как иметь ключевое влияние на команду со скамейки запасных. Действительно ли знания тренера влияют на игру? Если да, то почему тренеры обычно тем менее успешны, чем больше знаний и опыта они накапливают? Предполагается, что эта работа должна со временем улучшать вас, однако мы видим, что большинство тренеров более успешны в свои 40-50 лет, чем в 50-60 лет. Это странно».

Чем Марко занимается сейчас?

В 2016 году ван Бастен решил заканчивать с тренерством и устроился на работу в ФИФА. Новая должность Марко называлась так: глава отдела Международной федерации футбола по техническому развитию.

Помимо административной должности, ван Бастен занимается бизнесом, работал экспертом на телевидении и воевал с ФИФА за отмену офсайдов и жёлтых карточек. Судя по социальным сетям Марко, перестал испытывать стресс. Вместо этого – счастливая жизнь и досуг с любимыми внуками.

Мысли ван Бастена о футболе — есть и революционные

Ван Бастен выступал за увеличение участников чемпионата мира до 48, начиная с 2026 года.

Цитата: «Это отличное решение. Чемпионат мира должен быть лучшим турниром. Все континенты будут привлечены к участию в первенстве. Мне кажется, что новый формат будет лучше предыдущего».

Далее – предлагал ввести серию буллитов. Так бы стало проще определить положение команд в группе.

Цитата: «Представим, что на групповом турнире команда сыграла с одним соперником 0:0, а с другим – 1:0. В таком случае велик риск того, что в конце у трёх команд будет одинаковое количество очков и одинаковое соотношение забитых и пропущенных. Если после 90 минут игры ввести серию буллитов, одна команда забьёт пять раз, другая – четыре, третья – три, тогда будет легко определить, кто в группе на каком месте.

У каждой команды пять попыток. Судья свистит, футболист начинает бежать к воротам с 25 метров. За восемь секунд он должен совершить удар. Вратарь находится в штрафной и не может её покидать. Если он отбивает мяч – буллит завершён».

Марко ван Бастен Фото: Getty Images

Говорил о «баскетбольных» удалениях.

Цитата: «Временное наказание – немного страшновато. Вдесятером сложнее играть против 11 игроков, не говоря уже о том, как играть ввосьмером против девятерых. У меня уже долгое время есть идея ввести систему, как в баскетболе: пять фолов – и покидаешь поле».

Выступал за отмену офсайдов.

Цитата: Если офсайды отменить, то станет гораздо меньше проблем, и команды продолжат заниматься поиском решений, которые позволят провести хороший матч. Всё будет так же впечатляюще, как и сейчас, но без этого плохого правила. Я очень заинтересован в этом. Было бы здорово протестировать эту идею.

И, естественно, говорил о VAR и чистом времени в футболе.

Цитата: «Меня очень разочаровывает то, как используется эта система сейчас. Мы обсуждаем этот вопрос в ФИФА, но я не должен разглашать подробности».

Приключения в России и отстранения от работы на ТВ

Во время чемпионата мира 2018 года катался на московском метро и встречался в Кремле с Владимиром Путиным. За последнее его критиковали на родине, упоминая различные политические мотивы. На что ван Бастен ответил так: «Мы говорили только о футболе и чемпионате мира. Меня просто попросили прийти туда и поговорить о футболе. Ничего другого».

Следующая глава в контрастной биографии Марко – недельное отстранение от работы на канале Fox Sports из-за произнесённого в эфире нацистского приветствия.

Дело было так: перед матчем «Аякс» – «Хераклес» ведущий Fox Sports Ханс Край брал интервью у тренера «Хераклеса» Франка Вормута на немецком языке. Ван Бастен же, комментируя произношение коллеги, произнёс то самое приветствие на немецком языке.

Позже Марко извинился за свою шутку. А его недельную зарплату на телевидении передали в Институт военной документации. Причина – «для повышения осведомлённости и знаний об истории Второй мировой войны». Что не спасло легенду футбола от того, что его карточку убрали из игры FIFA Ultimate Team.

Марко ван Бастен Фото: Getty Images

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Сейчас ван Бастен, судя по его социальным сетям, просто наслаждается жизнью – играет в теннис, гольф и встречается со своими партнёрами по сборной. И наверняка вспоминают матч Россия – Нидерланды.