«ФИФА не нужно лицемерить». Юрист разобрал решение по легионерам РПЛ

ФИФА позволила легионерам из чемпионата России не выполнять свои контракты с клубами. Ближайший год они могут провести в любой команде и не обращать внимания на действующее соглашение с клубом РПЛ. «Чемпионат» обратился к юристу Sila lawyers Михаилу Прокопцу, чтобы разобраться с причинами и последствиями решения ФИФА.

– Ожидаемое решение?

– Да, но от этого не менее несправедливое.

– В чём несправедливость?

– Есть несоответствие слов ФИФА и происходящего. Решение мотивируется некой опасностью для легионеров, которых хотят спасти. Но фактически никакой опасности не существует. 7 марта такое же решение принималось при других обстоятельствах, тогда никто ничего не понимал – военная операция только началась, и это была эмоциональная реакция на произошедшее. Сейчас мы уже видим, что чемпионат России продолжается и сыграны десятки матчей. В чём опасность? При этом иностранцы и остаются, и играют, и приезжают в Россию.

– Или меняют клуб внутри России.

– Да. Тот же Рыбус. Он почему-то не спасается от какой-то сумасшедшей опасности, а просто переехал в другой московский клуб. ФИФА же упорно хочет его спасти. Даже без его желания. Именно это мне кажется неправильным. Вы скажите, что вводите санкции по политическим причинам, потому что Россия, допустим, плохая и вот такое наказание. Тогда были бы понятны причины. Не нужно лицемерить. Не нужно говорить об опасности. Ни одного инцидента, связанного со зрителями или футболистами, не случилось.

– Почему речь идёт только о безопасности иностранцев?

– Да, это важный момент. Если дело в безопасности, то почему переживают только о легионерах? Почему не беспокоятся о безопасности российских футболистов? Они недостойны беспокойства? Вопросов масса. Ни на один из них ФИФА ответов не даёт.

– Как решение ФИФА сказывается на клубах?

– На мой взгляд, это просто ограбление. Ограбление российских команд. Это звучит некорректно по отношению к живым людям, но они – активы клубов. У клубов экономические права на этих людей как на игроков. Это товар, который в системе ФИФА имеет свою стоимость. Например, у «Рубина» есть Хван Ин Бём. Он стоит по разным оценкам от 3 до 6 миллионов евро. У корейца остался один год контракта с Казанью. Решение ФИФА означает, что игрок встаёт, говорит «до свидания» и бесплатно уходит. У «Рубина» могло быть два трансферных окна, чтобы продать Хван Ин Бёма – это летнее и следующее зимнее.

– Какие тут могли быть варианты?

– Ну хорошо. Вы так беспокоитесь о безопасности, а вы можете ещё немножко побеспокоиться о правах клубов? Позволить Хвану уехать, но чтобы тогда его контракт автоматически продлялся на год. Это было бы честно, мне кажется. Контрактная система ФИФА является основополагающим элементом, на котором стоит футбол. Система говорит, что контракты не расторгаются без уважительных причин. Сейчас ФИФА собственными руками гробит свою систему. Нет причин для расторжения контрактов, но они расторгаются. Могу ещё один пример привести.

Михаил Прокопец Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Да, расскажите.

– В том же «Рубине» есть Дрейер. За него заплатили «Мидтьюлланну», но и ещё должны деньги. Футболист уезжал и сейчас снова уедет. Клуб, продавший «Рубину» игрока, всё равно требует за него деньги. Российская команда не может использовать своего футболиста и при этом обязана за него платить дальше. ФИФА в этой ситуации не считает нужным учитывать интересы «Рубина». Клуб в чём виноват? В своём географическом местоположении? Не понимаю, почему ФИФА принял такое решение и почему именно в такой форме.

– Много таких легионеров, у которых заканчивается контракт летом 2023 года?

– Да. Масса примеров. Н'Жье из «Динамо», Бегич и Хван из «Рубина»… Там действительно много игроков. Просто представьте себе. У вас есть активы, которые вы приобрели за миллионы евро, и ФИФА говорит вам: «Григорий, у вас так опасно, мы лишаем вас 6 миллионов евро».

– А почему срок приостановки контрактов – до лета 2023 года? Нельзя было сделать до января 2023 года?

– По таймингу как раз абсолютно нормальное решение. Есть сезон, и постоянно перемещать футболистов – это тоже не дело.

– Надо полагать, что со стороны России будет апелляция?

– Думаю, да. В любом случае клубы должны пытаться оспаривать. Молчать и проглатывать такое нельзя.

– Но шансов особо нет?

– Шансы есть всегда. Даже если они небольшие, то пускай ФИФА придёт в суд и попытается объяснить своё решение. Посмотрим, как у них это получится. Проблема в том, что суды, в которых мы сейчас судимся, находятся под сильным… не могу сказать, что контролем, но точно под сильным влиянием МОК, ФИФА и УЕФА. По всем политическим делам противостоять им достаточно сложно. Хотя не могу сказать, что невозможно.

– Куда сначала нужно подавать апелляцию, чтобы оспорить решение ФИФА?

– Сразу в CAS.

– И долго может рассматриваться?

– Думаю, что полгода минимум.

– Это всё скажется на желании России остаться в ФИФА?

– Я бы на месте клубов подумал дважды. С одной стороны, мы лишены всех международных соревнований – нет еврокубков и турниров для сборных. У нас забирают игроков. Не забываем, что у всех футболистов есть агенты. И если им какие-то выплаты полагаются, то их будут требовать от российских клубов. Агент может прийти и сказать: «Мне всё равно, что игрок ушёл, что никогда не вернётся, что он ни минуты не сыграл. Вы заплатите мне, пожалуйста, агентские за то, что когда-то он к вам пришёл». Это то, что происходит уже прямо сейчас. И ФИФА встанет на сторону агента. У российских клубов, получается, нет никаких прав, а только обязанности.

– То есть России имеет смысл самой выйти из ФИФА и УЕФА?

– Я не призываю к резким движениям, чтобы прям разрывать отношения. Решение должно приниматься на уровне руководства страны. Но такие мысли не могут не приходить в голову клубам. Позвоните им и спросите. Тут нужно взвешенное решение, а не на эмоциях. Нужно учитывать нюансы. Выйти из ФИФА можно быстро, а вот попасть обратно – не скоро. Мое личное мнение – по состоянию на сегодня нахождение в ФИФА никаких плюсов не несёт.

– При этом об азиатской конфедерации речь идти не может?

– Идти туда не имеет смысла. Это тоже юрисдикция ФИФА.