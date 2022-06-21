Вот это Малком попал! Супергол бразильца в дебютном матче Бакаева за «Зенит»

Команды РПЛ начинают играть в процессе подготовки к сезону-2022/2023. Сегодня стартовал предсезонный турнир с участием «Зенита», ЦСКА, «Сочи» и «Нижнего Новгорода» (теперь – «Пари НН»). Чемпионы России в первом туре приняли нижегородцев, которых, напомним, возглавил этим летом главный тренер молодёжной сборной Михаил Галактионов. Но сыграли не на «Газпром Арене», а на стадионе клубной академии сине-бело-голубых. Он вмещает три тысячи зрителей и собрал аншлаг.

Состав «Зенит» не был оптимальным – у чемпионов России отсутствовала целая группа игроков. Главный тренер Сергей Семак рассказал о том, кого и когда ждать:

«Достаточно много игроков, которые не смогут сыграть в первом матче. Ко второму подтянется больше футболистов. Ловрен должен начать работать в общей группе. Алип и Барриос приедут позже. Вендел и Алберто должны вот-вот приехать. Плюс Ерохин продолжает восстанавливаться. Караваев точно не сыграет на турнире».

Если добавить к этому, что в межсезонье из «Зенита» ушли Крицюк, Оздоев и Дзюба, то, выходит, Семак недосчитался почти половины весеннего состава. Новичок пока один, зато какой – Бакаев из «Спартака»! Кто-то из болельщиков наверняка шёл специально на него, но игру Зелимхан начал на скамейке запасных.

Семак с таким составом сыграл по схеме 3-4-2-1. Место в воротах занял Одоевский (видимо, молодого воспитанника «Зенита» будут наигрывать в основе), тройку центральных защитников составили Чистяков, Адамов и Дуглас Сантос, правый фланг закрывал Сутормин, левый – Круговой, в центре поля действовали Клаудиньо и вернувшийся из аренды как раз из «Нижнего Новгорода» Кравцов, роли инсайдов исполняли Малком с Мостовым, а центрфорвардом был Сергеев.

Нижегородцы, если смотреть на их тактическую модель, словно и не меняли тренера: играли по привычной ещё при Александре Кержакове схеме 5-4-1. С первых минут вышел новичок, арендованный у «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский. Он был то правым инсайдом, то левым. Кстати, летом помимо Кравцова из «Пари НН» ушли Эннин и Миладинович, а кроме Рыбчинского подписан Кротов из «Уфы».

«Зенит» — «Пари Нижний Новгород» Фото: vk.com/fcnn_ru

Футбол получился на удивление живой, ведь команды всего неделю тренируются после выхода из отпуска. «Зенит» прессинговал, постоянно создавал моменты. Два раза мог состояться курьёзный гол: в одном эпизоде по своим воротам красиво пробил Стоцкий, а в другом удар Сергеева голкипер Нигматуллин отразил… головой. Хорошо, не в сетку.

На 30-й минуте Малком забил супергол. Бразилец ловко подобрал мяч и решился на удар из-за штрафной. Попал под самую штангу – без шансов для Нигматуллина.

Тем не менее первый тайм вопреки логике игры завершился вничью – 1:1. Как и по ходу прошлого сезона, нижегородцам в тяжёлой ситуации пришёл на выручку стандарт. Первый же угловой принёс команде Галактионова первый момент, и Гоцук здорово пробил головой.

Бакаев появился на поле после перерыва. А вместе с ним – Кержаков и Кузяев. Семак посчитал, что недавно вернувшимся из Бразилии Малкому и Клаудиньо на сегодняшний день достаточно 45 минут игры. Пока Бакаев адаптировался к роли правого инсайда «Зенита», быстрее проявил себя другой экс-спартаковец – Кротов, поменявший Рыбчинского. После его передачи счёт едва не стал 1:2. Более того, на исходе часа игры Кротов, уйдя от защитников, мог забить и сам. Похоже, форвард может стать хорошим приобретением для нижегородцев.

Зелимхан, естественно, был одним из самых активных у «Зенита» по движению. Получалось не всё, но даже когда Бакаев терял мяч, тут же включался в отбор и пытался вернуть владение команде. Болельщики, кстати, спокойно встретили экс-спартаковца, кто-то даже похлопал ему. Видимо, Зелимхана ждёт совсем не такой приём в Санкт-Петербурге, как когда-то Дзюбу, правда, надо дождаться официального матча с большой посещаемостью – на этой игре было всего около сотни активных фанатов. Четверть часа потребовалось Зелимхану, чтобы создать момент, открывшись за спину защитникам и опасно прострелив вдоль ворот.

Зелимхан Бакаев Фото: fc-zenit.ru

В последние 25 минут у «Зенита» выходила со скамейки молодёжь – Столбов, Сандрачук, Козлов, Скроботов и вернувшийся из «Шальке» Михайлов. Поэтому «Пари НН» выровнял игру и даже отрезками владел преимуществом. Бакаев по такой игре растворился на поле: ему ещё нужно привыкать к новым партнёрам, особенно юным. По регламенту турнира матч не мог завершиться вничью. Семак под пенальти выпустил третьего вратаря Бязрова, и ход тренера сработал. Давиду хватило одного сейва, чтобы выиграть серию. Бакаев, кстати, свой удар реализовал.