«Марадона разрушил мою жизнь». Как сложились судьбы участников самого скандального гола ЧМ

Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира с 1986 года. На том мундиале блистал Диего Марадона, признанный лучшим футболистом турнира. А его игру в четвертьфинале с англичанами вспоминают до сих пор.

Аргентинцы подошли к четвертьфиналу без единого поражения. На групповой стадии будущие чемпионы мира разобрались с Южной Кореей и Болгарией, а также поделили очки с итальянцами. В первом раунде плей-офф обыграли с минимальным счётом Уругвай. Игравший с капитанской повязкой Марадона отметился в первых четырёх матчах всего одним голом. А вот англичане стартовали очень тяжело — уступили Португалии и сыграли по нулям с Марокко. В заключительном туре команда Бобби Робсона разгромила поляков благодаря хет-трику Гари Линекера (все мячи забил в первом тайме). На этом нападающий не остановился и дважды отличился в 1/8 финала с Парагваем (3:0).

22 июня сборные Англии и Аргентины вышли на поле стадиона «Ацтека» в Мехико. Как бы это банально ни звучало, но игра имела немаловажное значение. Она состоялась через четыре года после Фолклендской войны между Великобританией и Аргентиной и носила принципиальный характер. Марадона вышел с боевым настроем и выдал один из лучших матчей в карьере. Первый тайм получился безголевым, а после перерыва Диего дважды огорчил английского вратаря Питера Шилтона. Первый гол по праву входит в число самых скандальных в истории чемпионатов мира.

Марадона в матче с Англией Фото: Mike King/Getty Imagess

После единоборства Хорхе Вальдано и Стива Ходжа мяч от ноги англичанина взмыл в центр штрафной площади — к нему бросились Марадона и Шилтон. Капитан аргентинцев опередил соперника и открыл счёт. Правда, сделал это 10-й номер не по правилам, переправив мяч в сетку кулаком. Арбитр Али Бен Нассер ко всеобщему удивлению нарушения не заметил и гол засчитал. Даже яростные протесты англичан не помогли.

Футболисты сборной Аргентины изначально не поверили, что судья засчитает гол, поэтому не спешили поздравлять звёздного товарища по команде. «Они были в смятении. Я сказал им обнять меня, иначе арбитр изменит своё решение. Кто-то проговорил, что мы грабим англичан. Я ответил, что тот, кто грабит вора, может рассчитывать на полное прощение», — вспоминал Марадона.

Чуть позже Диего оформил шедевр, признанный голом столетия. Он промчится через полполя, обыграет по пути нескольких соперников, усадит на пятую точку голкипера и переправит мяч в пустые ворота. «Марадона — футбольный гений. Какой он совершил сольный проход! Удивительное индивидуальное мастерство!» — вспоминал потом Линекер. Гари отыграет один мяч в концовке встречи, но на большее его команду не хватит. Аргентина сделает ещё один шаг на пути к чемпионскому титулу, Англия отправится домой.

Что говорили участники матча о скандальном голе

На пресс-конференции после матча Диего скажет, что первый мяч был отчасти забит Рукой Бога, отчасти — головой Марадоны. Спустя много лет Диего опишет события в своей книге: «Я словно обокрал англичан. Не знаю, как выпрыгнул так высоко. Я праздновал гол, искоса глядя на судей, поскольку боялся, что они что-то заподозрят. К счастью, этого не произошло. Я прикинулся дурачком — ничего другого не оставалось. Этот гол заставил англичан изойти слезами. Потом я скажу британскому журналисту, что это был чистый гол, поскольку его засчитал судья».

Английский вратарь Питер Шилтон считает, что Марадоне следовало принести извинения за обман.

— После матча Стив Ходж обменялся футболками с Марадоной. Знай мы, что майка Диего находилась в раздевалке сборной Англии, то просто разорвали бы её на несколько кусочков. Я бы не стал использовать её даже как тряпку для мытья посуды. Первый гол Диего — явное мошенничество. Убегая праздновать, он дважды оглянулся, ожидая, что судья отменит гол. Диего знал, что натворил. Его обман видели все, кроме двух арбитров. Второй гол великолепен, но мы уверены, что его не было бы без первого. Мы просто не оправились от шока, пережитого минутами ранее.

Марадона никогда не просил прощения за этот эпизод, это меня очень возмущает. Он не сказал, что совершил обман. Вместо этого Диего рассуждал о Руке Бога. Это неправильно. Марадона — великий футболист, но отнюдь не образец прилежного спортивного поведения. Он обманул не только меня, но и всю нашу команду. Некоторые люди говорят: «О, он выпрыгнул выше тебя». Это брехня. Он не прыгал выше меня, он просто мошенник. Спустя несколько лет появились снимки, как тот самый арбитр из Туниса обнимается с Диего. Как он мог после того эпизода? Впрочем, я надеюсь, что гол рукой не запятнает репутацию Марадоны. Он всё-таки был великим игроком.

Питер Шилтон Фото: Mike King/Getty Imagess

По мнению Линекера арбитру не следовало засчитывать и второй гол Марадоны.

— Вратарь Шилтон никогда не простит Марадону, и я понимаю Питера. Диего забил первый мяч рукой, а перед вторым голом было нарушение правил на нашем игроке. Я не заметил этого, пока мы не посмотрели документальный фильм и не сказали: «О, Боже!». Получается, аргентинцы дважды забили с нарушением правил, а мой гол должен был стать победным. Все вспоминают Руку Бога, но как насчёт второго мяча? Этот невысокий парень обошёл нескольких соперников, словно их не было на поле. Я впервые в жизни хотел аплодировать футболисту, забившему мяч в наши ворота. Это было невероятно.

Главный арбитр того матча впоследствии переложил всю ответственность на бокового судью — болгарина Богдана Дочева: «Если вы пересмотрите момент, то поймёте, что мой помощник на линии находился в лучшей позиции. Перед игрой ФИФА дала нам чёткие указания: «Решение лайнсмена должно быть в приоритете, если у него лучше позиция, чем у главного арбитра». Боковой судья флажок не поднял».

Дочев, естественно, считает, что виноват главный арбитр: «В то время ФИФА не разрешала помощникам обсуждать решения главных судей. Назначь организация на такой важный матч арбитра из Европы, гол Марадоны отменили бы. Диего разрушил мою жизнь. Великолепный футболист, но плохой человек». Под одной из фотографий аргентинца болгарин даже написал: «Марадона — мой могильщик».

А вот что сказала супруга Дочева: «Никогда не прощу главного арбитра, не прощу и Марадону. После чемпионата мира наша жизнь была разрушена. Богдан ушёл в себя, друзья перестали с нами даже здороваться. Для нас это была не Рука Бога, это был удар по зубам».

Как сложились судьбы участников легендарного эпизода

Марадона впоследствии завоевал несколько трофеев с «Наполи» и съездил ещё на два чемпионата мира. В 1990-м Аргентина остановилась в шаге от повторения успеха четырёхлетней давности, а на ЧМ-1994 легендарного аргентинца дисквалифицировали после второго матча в группе. Тест показал наличие в крови несколько запрещённых препаратов. Успешного тренера из Диего не получилось, хотя он даже свозил сборную на ЧМ-2010. Там Аргентина добралась до четвертьфинала, а затем её уничтожила немецкая команда. Марадона скончался в ноябре 2020 года.

Диего Марадона ушёл из жизни в возрасте 60 лет Фото: MARCELO ENDELLI/GETTY IMAGES

Главный арбитр того матча Али Бен Нассер после ЧМ-1986 был отстранён от всех турниров, проводимых под эгидой ФИФА. В 2015-м Марадона навестил судью из Туниса, засчитавшего скандальный гол. Диего вручил судье футболку сборной Аргентины с автографом и написал: «Для Али, моего вечного друга». Бен Нассер подарил Марадоне фотографию в рамке — на снимке судья, Диего и Шилтон перед началом легендарного матча. Лайнсмен Дочев, по сути, завершил карьеру сразу после скандального гола. До наших дней он не дожил — умер в 2017 году.

Вратарь сборной Англии Шилтон в 1990-м съездил на свой третий и последний чемпионат мира. Отыграл за национальную команду более сотни матчей, всю клубную карьеру провёл на родине. Международная федерация футбольной истории и статистики включила его в десятку лучших вратарей ХХ века. Шилтону принадлежит мировой рекорд по количеству официальных футбольных матчей (1390). Такого результат он добился за 30-летнюю карьеру. Питер делит первое место с французом Фабьеном Бартезом по числу «сухих» матчей в финальных стадиях чемпионатов мира (10). Последнюю игру за сборную Шилтон провёл в возрасте 40 лет — Англия проиграла Италии (1:2) в матче за бронзу ЧМ-1990.

Питер Шилтон сейчас Фото: Marc Atkins/Getty Images

В 2013 году Шилтона поймали на вождении в нетрезвом виде. Лишили прав на 20 месяцев и выписали штраф в размере более £ 1 тыс. А ещё позже Питер признался, что поборол зависимость от азартных игр. Шилтон проиграл тысячи фунтов, но потом справился с «болезнью» с помощью супруги.