«Реал» и «Барселону» не узнать! Первая и последняя эмблемы клубов Испании

Это четвёртый выпуск об истории клубных лого. После эмблем 🏴 английских, 🇮🇹 итальянских и 🇩🇪 немецких клубов, перемещаемся в Испанию.
Что заметно в целом по испанским клубам — это желание связать клуб и родную землю. Добавить в логотип не только фрагмент, а целый герб города — обычное дело. Кроме того, в Испании редко берутся за серьёзный ребрендинг. Многие клубы играют с эмблемами из 1920-1930-х.
В список попали все команды нового розыгрыша Ла Лиги, а выстроили мы их в соответствии с таблицей минувшего сезона.
«Реал» Мадрид
Изначальное название этого великого испанского клуба — «Мадрид». Под таким наименованием, Madrid Football Club, 6 марта 1902 года братья Падрос и Хулиан Паласиос и основали клуб. Отсюда и монограмма на первом логотипе: MFC.
В 1920 году король Испании Альфонс XIII вручил «Мадриду» королевский титул — Real по-испански. Так и появился Real Madrid, а в том же году у логотипа «выросла» корона.
Нынешняя эмблема не меняется с 2001 года. А её форма — так вообще с 1941-го. В 1997 году диагональную полосу внутри логотипа перекрасили в синий.
«Барселона»
Другой великий клуб чемпионата Испании сразу обозначил связь с городом. На первом логотипе «Барселоны» были разделённый на четыре части ромб, корона и летучая мышь, обрамляли же композицию лавровая и пальмовая ветви. А вот герб каноничной формы появился в 1910 году, причём создал его бывший футболист клуба и художник Карлес Комамала.
Всю историю клуба эмблема меняется непринципиально: самое заметное — это то, как «худеет» или «прибавляет в весе» щит.
Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.
«Атлетико» Мадрид
«Филиал «Атлетика» из Бильбао» — таким первоначально видели клуб трое баскских студентов, обучавшихся в Мадриде. Это заметно и по исторической эмблеме — она повторяет монограмму «Атлетика» (увидите позже), и по цветам — баски играли в сине-белом. В 1911 году уже зарегистрировался Athletic Club de Madrid, который сменил и лого, и расцветку — на красно-белую.
И уже в 1917-м появился щит с элементами, которые есть на логотипе и сейчас. Слева наверху — герб Мадрида, медведь, опирающийся на яблоню. Вокруг него семь звёзд, и тут две версии: то ли это «Большая медведица», то ли семь обсерваторий вокруг города. Ну а полосы — расцветка формы и (в будущем) прозвище.
В 2017 году дизайн доработали: мишку развернули и вместе с деревом более органично встроили в эмблему.
«Севилья»
Первый логотип «Севильи» был простым, но изящным: вписанная в окружность монограмма SFC (Sevilla Football Club). Хотя, справедливости ради, в 1908 году использовался и коряво нарисованный мяч с не менее корявой надписью — названием клуба.
Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.
Дизайн в форме щита, использующийся сейчас, появился в 1921 году: слева изображение Святой Троицы, символа города, справа — та самая монограмма, а посередине изначально был цветок. Вскоре его заменили на мяч.
С нынешней эмблемой «Севилья» играет с 1995 года.
«Реал Бетис»
«Бетис», возможно, самый необычный испанский клуб, если брать все варианты его эмблем. Даже старт был необычным: позиционировавший себя как клуб рабочих и бедняков, «Бетис» принял как эмблему флаг Испании, заключённый в золотой овал. Позже клуб получил внимание правящей семьи и королевский статус. Эта приставка «Real» впоследствии то сохранялась, то спадала. Так и корона на эмблеме: в 1913-м появилась, а с 1931-го по 1941-й её не было.
Современный вариант логотипа появился в 2012 году, и это трансформер из лого разных эпох: монограмма BFC (Betis Football Club) в окружности и ромбовидная основа.
«Реал Сосьедад»
В Сан-Себастьяне подошли к вопросу эмблемы просто:
— Мы футбольный клуб?
— Да, нам нужен мяч.
— Какие у нас цвета?
— Бело-голубые. Добавляем флаг.
— А город?
— Сократим San Sebastián до SS — на том же флаге.
— Да, и корону не забыть…
— Великолепно.
Официально у «Сосьедада» было 14 вариантов логотипа за всю историю, но менялся он лишь в деталях.
«Вильярреал»
«Клуб Атлетико Фогетеказ» (CA Foghetecaz) — предшественник «Вильярреала» и одновременно его «дочка». Клуб появился, когда в начале 40-х «Вильярреал» распустили. Игроки Font, Gil, Herrero, Teuler, Catalá and Zaragoza и создали «Фогетеказ», назвав клуб по первым буквам своих фамилий. В 1946-м «Вильярреал» восстал из пепла, а в названии CAF Villarreal буква «F» — дань уважения как раз Foghetecaz.
Дизайн нынешней эмблемы датирован 1969 годом, и там уже осталась просто аббревиатура VCF — Villareal Club de Futbol. Корона и красно-жёлтые полосы отсылают к гербу города.
«Атлетик» Бильбао
Первая эмблема «Атлетика» была бело-синей с золотой окантовкой. Это были мяч и вписанная в него монограмма AC — Athletic Club. С логотипом, который примет мадридский «Атлетико», клуб играл с 1903-го по 1910-й.
Современный вид логотипа появился в 1922 году. Слева внутри щита — отсылки к городу. Ниже — клубные цвета. С 1930-го эмблема не особенно меняется, только косметические доработки.
«Валенсия»
В первые два года после основания «Валенсия» играла с незамысловатой эмблемой: мяч, кусочек городского герба и аббревиатура. А вот в 1921 году появился культовый логотип с летучей мышью, расправившей крылья.
Впоследствии было пять версий эмблемы, и главное, что менялось в каждой — собственно, летучая мышь.
Однажды, впрочем, «Валенсии» даже пришлось судиться с DC Comics, владельцами прав на Бэтмена, из-за логотипа. Об этом бонус — в конце материала.
Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.
«Осасуна»
Первая эмблема клуба была очень простой, даже слишком. Нынешняя форма появилась в 1929 году — лого сочетает в себе герб Памплоны и символы клуба.
«Сельта»
Трансформация эмблемы «Сельты» происходила в два этапа: сначала появился просто щит с литерой «C» и короной — для подтверждения статуса. Полное название клуба — «Королевский клуб Сельта Виго». В 1928 году логотип стал центром кельтского креста. Кельты были важной частью истории Галисии, а само слово «Celta» с галисийского языка и переводится как «кельты».
«Райо Вальекано»
Ну а что ещё могло оказаться на эмблеме «Райо Вальекано», если не молния? Или «rayo» — по-испански. Аббревиатура ADR на первом лого значила Agrupación Deportiva Rayo Vallecano («Спортивный Коллектив Райо Вальекано»).
Впоследствии эмблема не менялась глобально: форма и молния сохраняются по сей день. Слева герб муниципалитета Вальекас, который стал районом Большого Мадрида в 1950-м. Однако «Райо» сохраняет герб как дань уважения корням. RVM значит Rayo Vallecano de Madrid.
«Эльче»
Всю историю «Эльче» логотип клуба неотрывно связан с историей города. Причём первая эмблема была самой простой. В 1929 году появился нынешний дизайн с кучей деталей.
«Эспаньол»
Клуб создавали в ответ на «иностранное влияние» в «Барселоне», так что логично, что первым логотипом стал мяч в цветах испанского флага и аббревиатурой CEF — Club Español de Fútbol. В 1912 году клуб добавил в название королевский статус и стал Real Club Deportivo Español. Тогда же появилась эмблема привычной нам формы: окружность с полосами внутри и короной. Интересно, что до 1995 года на логотипе не было города, только полное название клуба. Потом его решили сократить до «RCD Espanyol» и добавить de Barcelona. Именно на каталанском языке.
«Хетафе»
Первый логотип — это предшественник нынешнего клуба, «Хетафе Депортиво». На его базе и образовалась нынешняя команда. Для эмблемы взяли герб города Хетафе и добавили название и мяч. Последний редизайн был в 2011 году, когда окружность «залили» градиентным синим и добавили серую окантовку.
«Мальорка»
Не существует более «королевского» клуба, чем «Мальорка». Потому что появился он в честь короля Альфонса XIII, который тогда правил Испанией. Даже название было фактически именным: ФК «Альфонс XIII» (Alfonso XIII Foot-Ball Club).
Через 20 дней после основания клуб сыграл с «Барселоной», но, несмотря на позорный счёт 0:8, правитель решил выдать ему статус королевского — так появился «Реал Сосьедад Альфонсо XIII», а эмблему чуть переделали. Добавили золотых цветов и корону.
Всю основу (вензеля, «золото», ветви) можно увидить на логотипе и сейчас. А внутри уже вписана монограмма CDM — Club Deportivo Mallorca. Клуб сменил название в 1931 году, когда в Испании провозгласили Вторую Республику и запретили все отсылки к монархии.
«Кадис»
Геркулес — обязательный атрибут эмблемы «Кадиса». Именно в Гадесе (античное название Кадиса) нашли Храм Геркулеса, герой изображён и на гербе города. Так что неудивительно, что Геркулес был на первой эмблеме клуба. Да и сейчас — в центре композиции.
«Альмерия»
Первым логотипом клуба стал адаптированный под футбол герб провинции Альмерия. С ним играли до самого 2001 года, когда эмблему существенно упростили. Сейчас она та же, с минимальными доработками.
«Реал Вальядолид»
Самая новая эмблема — у вернувшегося в Примеру «Вальядолида». После релиза уже потроллили Роналдо, который теперь рулит клубом. Молодого худого Зубастика сравнивали с исторической эмблемой клуба, а нынешнюю, «располневшую» — с самим владельцем.
«Реал Вальядолид» идёт в новый сезон с ремейком исторического лого: все элементы сохранены.
«Жирона»
Ещё один возвращенец тоже готовится сменить лого. Пока «Жирона» играет с адаптированной к современности версией первой эмблемы. Герб города Жирона вписан в окружность клубных цветов.
Однако клуб запустил официальное голосование среди болельщиков за новую эмблему. И она будет соответствовать общему стилю клубов, которыми владеет City Football Group — у компании 47% акций «Жироны».
Вот из чего выбирают болельщики. Клуб откажется от короны, но сохранит связь с гербом города. Название сделают крупнее. Ключевое отличие — волны. На первом лого они вписаны в герб, а на втором выведены крупно.
Бонус: история о том, как Бэтмен «напал» на «Валенсию»
В 2018 году «Валенсия» готовилась праздновать столетний юбилей и представила один из вариантов праздничного лого. Там была просто летучая мышь. Издательство комиксов DC Comics, которому принадлежат права на всё, что касается Бэтмена, возмутилось и подало в суд. DC и до этого выставляло претензии «Валенсии», что летучая мышь уж очень похожа на лого супергероя.
Однако позиции издательства были слабые: летучая мышь — исторический символ города Валенсия, да и как мы видели ранее, на лого клуба она «села» в 1921 году. Тогда как Человек-Летучая мышь появился в комиксах в 1939-м.
Однако с юбилейным лого «Валенсия» вышла за пределы аутентичности — в поп-культуру. В итоге между клубом и DC Comics было заключено соглашение, что «Валенсия» может использовать такой дизайн, но исключая продукты, где есть вымышленные персонажи. Чтобы не возникло ассоциации с Бэтменом.
►► Как выглядят новые формы клубов в сезоне-2022/2023? Собираем футболки топ-клубов и не только в обновляемом материале:
Этим материалом можно поделиться с друзьями в соцсетях или отправить ссылку, кнопки быстрого доступа есть ниже
- 24 июня 2022
-
10:17
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:37
-
09:22
-
08:58
-
08:45
-
08:30
-
08:22
-
07:39
-
07:36
-
07:13
-
07:03
-
06:42
-
06:22
-
06:20
-
06:02
-
05:53
-
05:42
-
05:39
-
05:31
-
05:24
-
04:51
-
04:37
-
04:23
-
04:12
-
03:59
-
03:37
-
03:31
-
03:14
-
03:09
-
02:53