«Реал» и «Барселону» не узнать! Первая и последняя эмблемы клубов Испании

Это четвёртый выпуск об истории клубных лого. После эмблем 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 английских, 🇮🇹 итальянских и 🇩🇪 немецких клубов, перемещаемся в Испанию.

Что заметно в целом по испанским клубам — это желание связать клуб и родную землю. Добавить в логотип не только фрагмент, а целый герб города — обычное дело. Кроме того, в Испании редко берутся за серьёзный ребрендинг. Многие клубы играют с эмблемами из 1920-1930-х.



В список попали все команды нового розыгрыша Ла Лиги, а выстроили мы их в соответствии с таблицей минувшего сезона.

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«Реал» Мадрид

Изначальное название этого великого испанского клуба — «Мадрид». Под таким наименованием, Madrid Football Club, 6 марта 1902 года братья Падрос и Хулиан Паласиос и основали клуб. Отсюда и монограмма на первом логотипе: MFC.



В 1920 году король Испании Альфонс XIII вручил «Мадриду» королевский титул — Real по-испански. Так и появился Real Madrid, а в том же году у логотипа «выросла» корона.



Нынешняя эмблема не меняется с 2001 года. А её форма — так вообще с 1941-го. В 1997 году диагональную полосу внутри логотипа перекрасили в синий.

1902 — 1908 С 2001 — сейчас

«Барселона»

Другой великий клуб чемпионата Испании сразу обозначил связь с городом. На первом логотипе «Барселоны» были разделённый на четыре части ромб, корона и летучая мышь, обрамляли же композицию лавровая и пальмовая ветви. А вот герб каноничной формы появился в 1910 году, причём создал его бывший футболист клуба и художник Карлес Комамала.



Всю историю клуба эмблема меняется непринципиально: самое заметное — это то, как «худеет» или «прибавляет в весе» щит.

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1899 — 1910 С 2002 — сейчас

«Атлетико» Мадрид

«Филиал «Атлетика» из Бильбао» — таким первоначально видели клуб трое баскских студентов, обучавшихся в Мадриде. Это заметно и по исторической эмблеме — она повторяет монограмму «Атлетика» (увидите позже), и по цветам — баски играли в сине-белом. В 1911 году уже зарегистрировался Athletic Club de Madrid, который сменил и лого, и расцветку — на красно-белую.



И уже в 1917-м появился щит с элементами, которые есть на логотипе и сейчас. Слева наверху — герб Мадрида, медведь, опирающийся на яблоню. Вокруг него семь звёзд, и тут две версии: то ли это «Большая медведица», то ли семь обсерваторий вокруг города. Ну а полосы — расцветка формы и (в будущем) прозвище.



В 2017 году дизайн доработали: мишку развернули и вместе с деревом более органично встроили в эмблему.

1903 — 1911 С 2017 — сейчас

«Севилья»

Первый логотип «Севильи» был простым, но изящным: вписанная в окружность монограмма SFC (Sevilla Football Club). Хотя, справедливости ради, в 1908 году использовался и коряво нарисованный мяч с не менее корявой надписью — названием клуба.

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Дизайн в форме щита, использующийся сейчас, появился в 1921 году: слева изображение Святой Троицы, символа города, справа — та самая монограмма, а посередине изначально был цветок. Вскоре его заменили на мяч.



С нынешней эмблемой «Севилья» играет с 1995 года.

1908 — 1909 С 1995 — сейчас

«Реал Бетис»

«Бетис», возможно, самый необычный испанский клуб, если брать все варианты его эмблем. Даже старт был необычным: позиционировавший себя как клуб рабочих и бедняков, «Бетис» принял как эмблему флаг Испании, заключённый в золотой овал. Позже клуб получил внимание правящей семьи и королевский статус. Эта приставка «Real» впоследствии то сохранялась, то спадала. Так и корона на эмблеме: в 1913-м появилась, а с 1931-го по 1941-й её не было.



Современный вариант логотипа появился в 2012 году, и это трансформер из лого разных эпох: монограмма BFC (Betis Football Club) в окружности и ромбовидная основа.

1913 — 1919 С 2012 — сейчас

«Реал Сосьедад»

В Сан-Себастьяне подошли к вопросу эмблемы просто:



— Мы футбольный клуб?

— Да, нам нужен мяч.

— Какие у нас цвета?

— Бело-голубые. Добавляем флаг.

— А город?

— Сократим San Sebastián до SS — на том же флаге.

— Да, и корону не забыть…

— Великолепно.



Официально у «Сосьедада» было 14 вариантов логотипа за всю историю, но менялся он лишь в деталях.

1910 — 1923 С 2012 — сейчас

«Вильярреал»

«Клуб Атлетико Фогетеказ» (CA Foghetecaz) — предшественник «Вильярреала» и одновременно его «дочка». Клуб появился, когда в начале 40-х «Вильярреал» распустили. Игроки Font, Gil, Herrero, Teuler, Catalá and Zaragoza и создали «Фогетеказ», назвав клуб по первым буквам своих фамилий. В 1946-м «Вильярреал» восстал из пепла, а в названии CAF Villarreal буква «F» — дань уважения как раз Foghetecaz.



Дизайн нынешней эмблемы датирован 1969 годом, и там уже осталась просто аббревиатура VCF — Villareal Club de Futbol. Корона и красно-жёлтые полосы отсылают к гербу города.

1942 С 2009 — сейчас

«Атлетик» Бильбао

Первая эмблема «Атлетика» была бело-синей с золотой окантовкой. Это были мяч и вписанная в него монограмма AC — Athletic Club. С логотипом, который примет мадридский «Атлетико», клуб играл с 1903-го по 1910-й.



Современный вид логотипа появился в 1922 году. Слева внутри щита — отсылки к городу. Ниже — клубные цвета. С 1930-го эмблема не особенно меняется, только косметические доработки.

1901 — 1903 С 1995 — сейчас

«Валенсия»

В первые два года после основания «Валенсия» играла с незамысловатой эмблемой: мяч, кусочек городского герба и аббревиатура. А вот в 1921 году появился культовый логотип с летучей мышью, расправившей крылья.



Впоследствии было пять версий эмблемы, и главное, что менялось в каждой — собственно, летучая мышь.



Однажды, впрочем, «Валенсии» даже пришлось судиться с DC Comics, владельцами прав на Бэтмена, из-за логотипа. Об этом бонус — в конце материала.

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1919 — 1921 С 2009 — сейчас

«Осасуна»

Первая эмблема клуба была очень простой, даже слишком. Нынешняя форма появилась в 1929 году — лого сочетает в себе герб Памплоны и символы клуба.

1920 — 1925 С 2004 — сейчас

«Сельта»

Трансформация эмблемы «Сельты» происходила в два этапа: сначала появился просто щит с литерой «C» и короной — для подтверждения статуса. Полное название клуба — «Королевский клуб Сельта Виго». В 1928 году логотип стал центром кельтского креста. Кельты были важной частью истории Галисии, а само слово «Celta» с галисийского языка и переводится как «кельты».

1923 — 1924 С 2010 — сейчас

«Райо Вальекано»

Ну а что ещё могло оказаться на эмблеме «Райо Вальекано», если не молния? Или «rayo» — по-испански. Аббревиатура ADR на первом лого значила Agrupación Deportiva Rayo Vallecano («Спортивный Коллектив Райо Вальекано»).



Впоследствии эмблема не менялась глобально: форма и молния сохраняются по сей день. Слева герб муниципалитета Вальекас, который стал районом Большого Мадрида в 1950-м. Однако «Райо» сохраняет герб как дань уважения корням. RVM значит Rayo Vallecano de Madrid.

1913 — 1919 С 2012 — сейчас

«Эльче»

Всю историю «Эльче» логотип клуба неотрывно связан с историей города. Причём первая эмблема была самой простой. В 1929 году появился нынешний дизайн с кучей деталей.

1922 — 1929 С 2012 — сейчас

«Эспаньол»

Клуб создавали в ответ на «иностранное влияние» в «Барселоне», так что логично, что первым логотипом стал мяч в цветах испанского флага и аббревиатурой CEF — Club Español de Fútbol. В 1912 году клуб добавил в название королевский статус и стал Real Club Deportivo Español. Тогда же появилась эмблема привычной нам формы: окружность с полосами внутри и короной. Интересно, что до 1995 года на логотипе не было города, только полное название клуба. Потом его решили сократить до «RCD Espanyol» и добавить de Barcelona. Именно на каталанском языке.

1900 — 1902 С 2005 — сейчас

«Хетафе»

Первый логотип — это предшественник нынешнего клуба, «Хетафе Депортиво». На его базе и образовалась нынешняя команда. Для эмблемы взяли герб города Хетафе и добавили название и мяч. Последний редизайн был в 2011 году, когда окружность «залили» градиентным синим и добавили серую окантовку.

1982 — 1983 С 2011 — сейчас

«Мальорка»

Не существует более «королевского» клуба, чем «Мальорка». Потому что появился он в честь короля Альфонса XIII, который тогда правил Испанией. Даже название было фактически именным: ФК «Альфонс XIII» (Alfonso XIII Foot-Ball Club).

Через 20 дней после основания клуб сыграл с «Барселоной», но, несмотря на позорный счёт 0:8, правитель решил выдать ему статус королевского — так появился «Реал Сосьедад Альфонсо XIII», а эмблему чуть переделали. Добавили золотых цветов и корону.



Всю основу (вензеля, «золото», ветви) можно увидить на логотипе и сейчас. А внутри уже вписана монограмма CDM — Club Deportivo Mallorca. Клуб сменил название в 1931 году, когда в Испании провозгласили Вторую Республику и запретили все отсылки к монархии.

1916 С 1996 — сейчас

«Кадис»

Геркулес — обязательный атрибут эмблемы «Кадиса». Именно в Гадесе (античное название Кадиса) нашли Храм Геркулеса, герой изображён и на гербе города. Так что неудивительно, что Геркулес был на первой эмблеме клуба. Да и сейчас — в центре композиции.

1933 — 1934 С 2009 — сейчас

«Альмерия»

Первым логотипом клуба стал адаптированный под футбол герб провинции Альмерия. С ним играли до самого 2001 года, когда эмблему существенно упростили. Сейчас она та же, с минимальными доработками.

1989 — 2001 С 2011 — сейчас

«Реал Вальядолид»

Самая новая эмблема — у вернувшегося в Примеру «Вальядолида». После релиза уже потроллили Роналдо, который теперь рулит клубом. Молодого худого Зубастика сравнивали с исторической эмблемой клуба, а нынешнюю, «располневшую» — с самим владельцем.



«Реал Вальядолид» идёт в новый сезон с ремейком исторического лого: все элементы сохранены.

1928 — 1931 С 2022 — сейчас

«Жирона»

Ещё один возвращенец тоже готовится сменить лого. Пока «Жирона» играет с адаптированной к современности версией первой эмблемы. Герб города Жирона вписан в окружность клубных цветов.



Однако клуб запустил официальное голосование среди болельщиков за новую эмблему. И она будет соответствовать общему стилю клубов, которыми владеет City Football Group — у компании 47% акций «Жироны».

1930 — 1940 С 2012 — сейчас

Вот из чего выбирают болельщики. Клуб откажется от короны, но сохранит связь с гербом города. Название сделают крупнее. Ключевое отличие — волны. На первом лого они вписаны в герб, а на втором выведены крупно.

Бонус: история о том, как Бэтмен «напал» на «Валенсию»

В 2018 году «Валенсия» готовилась праздновать столетний юбилей и представила один из вариантов праздничного лого. Там была просто летучая мышь. Издательство комиксов DC Comics, которому принадлежат права на всё, что касается Бэтмена, возмутилось и подало в суд. DC и до этого выставляло претензии «Валенсии», что летучая мышь уж очень похожа на лого супергероя.



Однако позиции издательства были слабые: летучая мышь — исторический символ города Валенсия, да и как мы видели ранее, на лого клуба она «села» в 1921 году. Тогда как Человек-Летучая мышь появился в комиксах в 1939-м.

Лого «Валенсии»-2019 Один из лого Бэтмена

Однако с юбилейным лого «Валенсия» вышла за пределы аутентичности — в поп-культуру. В итоге между клубом и DC Comics было заключено соглашение, что «Валенсия» может использовать такой дизайн, но исключая продукты, где есть вымышленные персонажи. Чтобы не возникло ассоциации с Бэтменом.

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