Лукаку — очередная жертва проклятья «Челси»? «Девятку» в этом клубе лучше не носить

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Проклятье №9: кто в «Челси» пострадал от несчастливого номера?
Проклятье №9: кто в «Челси» пострадал от несчастливого номера?
Чертовщина творится в клубе уже 20 лет.
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Эрнан Креспо (2003/2004)
Эрнан Креспо (2003/2004)
На пике карьеры Креспо перешёл в «Челси», но так и не сумел стать в клубе своим. Эрнан неплохо забивал, однако пришедшему в клуб Жозе Моуринью не пригодился и вынужден был уйти в аренду.
Матея Кежман (2004/2005)
Матея Кежман (2004/2005)
За 41 игру в составе «Челси» Кежман забил всего семь голов. А ведь Матея переходил в клуб в статусе очень перспективного форварда.
Халид Булахруз (2006/2007)
Халид Булахруз (2006/2007)
Булахруз выбрал 9-й номер, не свойственный для позиции защитника, и успехов в клубе так и не добился: много матчей пропустил из-за травмы колена, а затем на него уже не делали ставку.
Стив Сидвелл (2007/2008)
Стив Сидвелл (2007/2008)
Этот опорник взял 9-й номер сразу после ухода Булахруза в аренду и успеха в «Челси» не снискал: выходил в основном на замену и не забил ни одного мяча в чемпионате.
Франко Ди Санто (2008–2010)
Франко Ди Санто (2008–2010)
Следующим игроком, попавшим под проклятье, стал Франко Ди Санто: за сезон в «Челси» игрок так и не забил ни одного гола, а затем пришлось уходить в аренду ради игровой практики.
Фернандо Торрес (2011–2015)
Фернандо Торрес (2011–2015)
За Торреса отдали € 50 млн, но этот трансфер так и не стал успешным. В клубе Фернандо выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, но забивал мало и важным звеном команды так и не стал.
Радамель Фалькао (2015/2016)
Радамель Фалькао (2015/2016)
На один сезон Фалькао съездил в аренду в «Челси» с правом дальнейшего выкупа, но так и не смог пробиться в стартовый состав команды.
Альваро Мората (2017–2020)
Альваро Мората (2017–2020)
Новая роль и новые условия так и не позволили Морате успешно заиграть в «Челси». Не помогла даже смена проклятого номера на 29-й в честь даты рождения.
Гонсало Игуаин (2019)
Гонсало Игуаин (2019)
Игуаин провёл в аренде в «Челси» всего полгода: контракт заключался с правом выкупа. Но Гонсало так и не раззабивался в Лондоне и уже в июле покинул команду.
Ромелу Лукаку (2021 — н.в.)
Ромелу Лукаку (2021 — н.в.)
Год назад «девятку» в «Челси» взял Лукаку, но счастья ему это не принесло: всего восемь мячей за сезон в чемпионате Англии, ссоры с тренером и как итог — возможное возвращение в «Интер».
Лукаку — очередная жертва проклятья «Челси»? «Девятку» в этом клубе лучше не носить
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