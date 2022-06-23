Зять Федуна проворачивает трансферы ЦСКА! Как это возможно?

ЦСКА с Владимиром Федотовым продолжает не только подготовку к сезону, но и работу на трансферном рынке. Клуб планирует ещё три трансфера: в защиту, полузащиту и нападение. Почти наверняка все приобретения будут сделаны на иностранном рынке. И вот здесь кроется самое интересное ― с ними помогать клубу будут зять Леонида Федуна Юхан Гераскин и его спортивное агентство.

Дочь Леонида Федуна Екатерина и Юхан Гераскин женились в 2014 году после четырёх лет отношений. Свадьба состоялась в Стамбуле, в отеле Ciragan Palace Kempinski Istanbul.

Напоминаем, кто такой Юхан Гераскин

Зять Федуна известен своей работой в «Спартаке», где он четыре года занимал пост технического директора. Самый влиятельный период Гераскина в «Спартаке» был при Массимо Каррере. Тогда Юхан не пропускал ни одной тренировки команды, оперативно решал все организационные вопросы и оказывал 100-процентную поддержку тренеру.

Зять Федуна ушёл из «Спартака» в сентябре 2018-го, проработав в клубе четыре года. Ровно за месяц до увольнения Карреры. А через год после ухода основал своё спортивное агентство ― Ultimate Sports.

Юхан Гераскин в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Что это за агентство?

Компаньонами зятя Федуна выступили бывший владелец английского «Рединга» Антон Зингаревич и бывший агент Марат Хинчагов. Агентство начало деятельность как раз с ЦСКА ― первыми клиентами стали пятеро молодых игроков ЦСКА 2001 и 2002 годов — Антон Крачковский, Никита Попкович, Вадим Конюхов, Максим Евсеев и Хасан Ташаев.



Вот как прямо сейчас описывается деятельность компании в официальной группе агентства во «ВКонтакте»:



«Компания Ultimate Sports основана в 2006 году. Головной офис компании находится на Мальте. Партнеры Ultimate Sports есть во всех странах мира. Наши международные связи не ограничиваются лишь странами Европы, мы активно работаем и на африканском рынке, а также в странах Латинской Америки.



Мы предлагаем интегрированные услуги по заключению контрактов, переходу футболистов, улучшению условий контрактов, строим (осуществляем) селекционную политику клубов, менеджмент клубов.



Перечень услуг, предоставляемых компанией, включает в себя консалтинг клубов, менеджеров, спортсменов в различных областях, включая управление карьерой; реализацию имиджевых, коммерческих и телевизионных прав; менеджмент в области маркетинга, медиа и рекламы».



Гераскин значится в компании директором и основным владельцем акций.

База данных мальтийских компаний

При чём тут трансферы ЦСКА?

Ultimate Sports оказало первую помощь ЦСКА во время трансфера Адольфо Гайча. Во время перехода аргентинского нападающего представители агентства выполняли роль посредника, а ещё встречали игрока в Москве и решали проблемы с жильём.

После этого перехода доверие к Гераскину и Хинчагову у ЦСКА сильно возросло. По нашей информации, в январе 2021-го агентство полностью сопровождало трансфер Рондона – от лица ЦСКА общались с агентами футболиста. А ещё фирма помогла отдать Гайча в аренду в «Беневенто».

Адольфо Гайч Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«С начала 2021 года все сделки по иностранным игрокам в ЦСКА проходят через Ultimate Sports. У агентства доступ к офферам, мандатам и так далее. Компания принимала прямое участие в переходах Языджи, Медины, Милана Гайича и других легионеров. Представители компании часто встречаются с главными руководителями московского клуба и обсуждают трансферные планы», ― сказал один из источников «Чемпионата».

Буквально на днях агентство Гераскина напрямую подтвердило своё участие в трансфере Языджи в ЦСКА, прокомментировав текущую ситуацию с будущим игрока в команде: «Сам футболист очень заинтересован в продолжении карьеры в России и хочет на долгие годы стать лидером ЦСКА. Эта заинтересованность взаимна, но есть ещё и «Лилль», который смотрит на Юсуфа исключительно сквозь меркантильную призму потенциальной прибыли. Несмотря на то что игрок внёс большой вклад в завоевание чемпионства, его мнение и желание в представлении руководства «Лилля» не имеют абсолютно никакого значения. Именно подобное конвейерное отношение к футболистам — особенно на контрасте с теплой и семейной атмосферой в ЦСКА — побуждает Юсуфа к действиям, направленным на смену команды. Он до глубины души проникся искренними отношениями в ЦСКА, безусловной поддержкой и любовью болельщиков».

Нет сомнений, что и следующие иностранные трансферы ЦСКА будут проходить через Ultimate Sports. И прямое участие в них продолжит принимать бывший техдир «Спартака» и зять Леонида Федуна.