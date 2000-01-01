«Барса» переедет с «Камп Ноу». Каким будет легендарный стадион после реконструкции. Фото

«Барселона» официально подтвердила, что на «Камп Ноу» начнётся реконструкция
Работы планируют начать этим летом.
Короткая история реконструкций: 1981-й
Домашний стадион каталонского клуба был открыт в 1957 году и с тех пор всего несколько раз перестраивался. Первый – в 1981-м. Тогда перед ЧМ-1982, проходившим в Испании, вместимость увеличили до 120 тыс. зрителей.
Последний раз стадион перестраивали 24 года назад
Вторая реконструкция была в 1998-м: по новым правилам УЕФА, на стадионах все места должны быть оборудованы сиденьями. Для того чтобы потери были минимальными, пришлось опустить уровень поля. Вместимость снизилась, но не сильно: до 98 934 мест.
План новой реконструкции согласовали в 2007-м. Но всё зависло
Тогда организовали международный конкурс, победителем которого стала компания Foster and Partners, известная по строительству «Уэмбли». Проект согласовали и планировали начать его реализацию в 2009-м. Не вышло: с тех пор всё заморозилось.
У «Барсы» не было денег. А тут пришёл Spotify
В 2016 году «Барса» объявила о реконструкции, которая должна была завершиться к сезону 2021 года. Снова не вышло – не было средств. К идее вернулись, когда клуб объявил о новом партнёрстве со Spotify. Оно включает также переименование в Spotify Camp Nou. Сделка принесёт клубу около € 280 млн.
Увеличат вместимость, переделают первый ярус и установят экран 360
Дизайн обновлённого «Камп Ноу» разработала японская компания Nikken Sekkei: она выиграла тендер на € 420 млн. Планируется, что количество мест увеличат до 105 000.
Первый этап работ начнётся уже этим летом
Снесут дополнительную конструкцию на южной трибуне, проведут общие реставрационные работы, структурную отделку, проведут новую телекоммуникационную систему. Планировалось, что сразу начнётся полная реконструкция, но нестабильная ситуация в мире вынудила клуб растянуть процесс.
Стадион закроют только в следующем году
Снос третьего яруса начнётся летом 2023 года. «Это позволит выиграть время, учитывая текущую неопределённость цен, а также гарантирует, что «Камп Ноу» сможет работать практически на полную мощность в следующем сезоне», – говорится в заявлении клуба.
«Барса» переедет на Олимпийский в сезоне-2023/2024
Стадион расположен в Монжуике и вмещает 55 926 зрителей. Он был основным местом проведения Олимпийских игр 1992 года. Планируется, что «Барса» сможет вернуться на «Камп Ноу» в сезоне-2024/2025, но его вместимость будет ограничена 50%. Полностью работы должны завершить к сезону-2025/2026.
«Барса» переедет с «Камп Ноу». Каким будет легендарный стадион после реконструкции. Фото
Читайте также
Зидан и его жена вместе уже 33 года
Кто пострадал от проклятья «девятки» в «Челси»?
Легендарные футбольные граффити и муралы
За кем из звёзд следить на Евро U19?
Когда Месси, Роналду и другие стоили дороже всего?
Видео с болельщиком собрало 20 млн просмотров
Команда из звёзд, не попавших на ЧМ в Катаре
От этого видео «гола» невозможно оторваться
Спортсмены, заработавшие больше $ 1 млрд
Под каким номером Холанду играть в «Ман Сити»?
Самые молодые тренеры в истории РПЛ
Самые крупные контракты в АПЛ прямо сейчас
Кто был футболистом года в АПЛ по версии игроков?
Самые талантливые сыновья легенд футбола
Как игроки «Барсы» пострадают от урезания зарплат
Самые дорогие футболисты мира — 2022