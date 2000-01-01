«Барса» переедет с «Камп Ноу». Каким будет легендарный стадион после реконструкции. Фото

У «Барсы» не было денег. А тут пришёл Spotify

В 2016 году «Барса» объявила о реконструкции, которая должна была завершиться к сезону 2021 года. Снова не вышло – не было средств. К идее вернулись, когда клуб объявил о новом партнёрстве со Spotify. Оно включает также переименование в Spotify Camp Nou. Сделка принесёт клубу около € 280 млн.