В Москве выпустили классный ролик с отсылками ко всем клубам РПЛ. А в Петербурге намёк на фарм-клубы не оценили.

«Идиоты. Дебилы, ей-богу». В «Зените» жёстко ответили на глум от «Спартака»

Пресс-службы «Спартака» и «Зенита» продолжают развлекать болельщиков, нанося друг другу ощутимые удары на интернет-ринге. Сегодня красно-белые выпустили ролик, в котором поглумились над сине-бело-голубыми, а те, в свою очередь, мощно ответили. Кто победил в сегодняшней дуэли – непонятно, но получилось ярко, а главное, нет сомнений, что впереди ещё много раундов.

«Спартак» выложил в своём телеграм-канале ролик на тему календаря РПЛ сезона-2022/2023. Видео с фрагментами из «Ералаша» содержало отсылки к остальным клубам РПЛ. В частности, такие:

анонс матчей «Зенита» с «Сочи». Большой мальчик ведёт диалог с двумя маленькими в шапочках с эмблемами клубов: «Близнецы?» – «Да!» – «Значит, двойняшки» – «Да нет, мы же сказали – не двойняшки». После этого подходит третий малыш в шапочке с эмблемой «Оренбурга» и толкает старшего: «Ты чего пристал? Тройняшки мы».

Тут очевидный намёк на взаимоотношения «Зенита» с клубами из Сочи и Оренбурга. Зарема Салихова публично называла их фармами петербуржцев;

анонс матчей «Спартака» с армейцами. Группа ребят расписывает стену с помощью граффити в стиле «ЦСКА – чемпион». После этого появляются болельщики «Динамо» и наносят свои надписи. Потом прибегают юные поклонники «Спартака», которые просто сносят эту стену;

анонс матчей с «Факелом». Разговор двух девочек. Одна, с эмблемой «Спартака», увидев что-то ужасное (аллюзия на стадион в Воронеже), спрашивает: «А это что такое?» Вторая, с эмблемой «Факела», отвечает: «А это избушка на курьих ножках»…

анонс матчей с «Локомотивом». Удаляющийся поезд с изображением Ральфа Рангника;

анонс матчей с «Крыльями Советов». Девочка («Спартак») сводит с ума тётю Любу («КС») – это параллель с тем, что московский клуб постоянно приходит за игроками самарского.

В ролике «Спартака» вообще есть крутые отсылки ко всем клубам лиги. Пошутили даже над тем, что «Торпедо» долго не могло выйти в РПЛ, а «Химки» сильно дорожат единственным трофеем в истории – вот видео:

В «Зените» увидели ролик красно-белых и быстро среагировали. Сине-бело-голубые ответили «Спартаку» жёстко и вместе с тем смешно. Пресс-служба петербургского клуба тоже загрузила в клубный телеграм-канал видео с героем «Ералаша».

«Зенит» — «Спартак» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

По сюжету мальчик-болельщик возмущённо комментирует действия футболистов «Спартака» в матче с «Зенитом».

«Эй, куда все ломанулись? Защитник кто, я, что ли?» – обращается он к игрокам «Спартака», побежавшим к воротам соперника.

Самуэль Жиго подхватывает мяч и устремляется на чужую половину поля. «Ну давай, гуманоид, куда ты бежишь!» – кричит мальчик.

Игрок «Спартака» наносит неточный удар по воротам. «Эх, кривой», – реагирует болельщик. Потом ещё: «Моя бабушка быстрее бегает, криволапый!»

Следует неточный удар спартаковца по воротам. Мальчик обращается к телевизору: «Пустые ворота, мазила! Тебя кто бить научил?»

Игрок «Спартака» падает на ровном месте вдали от штрафной «Зенита». Болельщик: «Куда судья смотрит? Это пенальти чистейший».

«Ну почему всё так нехорошо?» – задаётся вопросом герой видео, когда Андрей Мостовой забивает очередной гол в матче, завершившемся победой «Зенита» со счётом 7:1.

Заканчивается ролик чемпионов России фразой «Идиоты. Дебилы, ей-богу». В этот момент на экране появляются результаты матчей «Спартака» в последних сезонах с «Зенитом» (те самые 1:7), «Сочи» (0:3) и «Оренбургом» (1:2).

«Спартак» тоже придумал ответ на зенитовский ролик. На этот раз с отсылкой к Суперкубку России. Это видео на тему выбора хозяина матча. По сюжету один мальчик (с эмблемой «Зенита») ест мандарин, который символизирует собой игру за Суперкубок. Запихивает в рот дольку за долькой. Стоящий рядом второй мальчик (с эмблемой «Спартака») обращается к нему: «А если бы у меня был мандарин, я бы обязательно поделился». И получает ответ на это: «Да, жаль, что у тебя нет мандарина».

Вот такая классика на новый лад.