Печальная ситуация Серхио Бускетса. Легенде «Барселоны» сейчас точно не позавидуешь

Не исключено, что 33-летнему хавбеку придётся экстренно уехать в США до истечения контракта с «Барсой».

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс оказался в незавидном положении. Клуб продолжает жить в режиме строгой экономии и собирается урезать зарплату самым опытным футболистам, среди которых Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба. В придачу ко всему «Барселона» не скрывает желания найти замену Серхио. Главный тренер Хави собирается задвинуть легендарного хавбека на второй план. Если получится, то, по сообщениям испанских СМИ, «Барса» была бы не против и вовсе избавиться от него.

В прошлую субботу директор каталонского клуба Матеу Алемани встретился с Хосе Марией Оробитом, представителем Бускетса. Обсуждали снижение зарплаты. Алемани в очередной раз высказал мнение, что в нынешней экономической ситуации игрокам «Барсы» нужно отказаться от части оклада. Только благодаря этому клуб сможет хоть как-то усилиться летом.

В чём заключается проблема Бускетса

Изначально Серхио категорически не соглашался с предложением о снижении зарплаты. Он уже и так дважды помогал клубу – во время пандемии коронавируса и в январе 2021 года. Особенно неприятно Бускетсу было читать сообщения об урезании из СМИ. Похоже, личная беседа с руководством привела к смене позиции. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверяет, что полузащитник всё-таки пойдёт на сокращение оклада.

«Проблема с Бускетсом полностью решена. Возникла путаница, мы уже решили вопрос», — заявил Лапорта.

Серхио Бускетс Фото: Eric Alonso/Getty Images

Серхио в следующем сезоне получит € 5,28 млн, что составляет всего лишь 50% от того, что он заработал бы без понижения зарплаты. Лапорта постепенно добивается расчистки платёжной ведомости и находит деньги. Не только за счёт ущемления интересов игроков. В частности, «Барселона» недавно одобрила продажу 49,9% маркетинговых прав и 25% телеправ на трансляции Ла Лиги, чтобы подписать хоть кого-то.

Цинизм ситуации 33-летнего Бускетса заключается в том, что его место в составе собираются отдать более молодому и дорогому футболисту. Серхио пошёл на жертвы, а в качестве «благодарности» рискует практически полностью потерять игровое время. Спасти может только несбыточность трансферных планов «Барселоны» из-за финансовых проблем. Хотя Лапорта заявил, что продажа маркетинговых и телевизионных прав принесёт клубу от € 700 млн до € 800 млн. Усиление будет, пусть и не моментально.

В первую очередь «Барса» должна наконец-то зарегистрировать двух свободных агентов – Андреаса Кристенсена и Франка Кессье. Хави хочет купить защитника «Севильи» Жюля Кунде и нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. Это главные трансферные приоритеты. А дальше уже речь пойдёт о замене Бускетса.

Кто может прийти на смену капитану «Барселоны»

Рубен Невеш («Вулверхэмптон») и Мартин Субименди («Реал Сосьедад») – два игрока, которые чаще всего упоминаются в качестве замены Бускетса. Субименди нравится тренерскому штабу «Барсы» больше, его считают наиболее похожим на самого Серхио. Основной проблемой для каталонцев может стать то, что контракт 23-летнего испанца с «Реалом Сосьедад» действует до 2025 года. В соглашении прописаны отступные в размере € 60 млн, клубу придётся вести переговоры о снижении компенсации.

Невеш хочет уйти из «Вулверхэмптона» летом. «Барселона» уже делала запрос по нему, Лапорта обсуждал возможный трансфер с агентом игрока Жорже Мендешем. Контракт Невеша действует до 2024 года. Стартовая цена Рубена – € 60 млн, хотя хорошие отношения Мендеша с «Вулверхэмптоном» могут облегчить ситуацию.

Рубен Невеш в «Вулверхэмптоне» Фото: Jack Thomas/Getty Images

Стоит отметить, что на протяжении двух месяцев сине-гранатовые контактировали с полузащитником «Валенсии» Карлосом Солером и достигли договорённости об условиях личного контракта. Пару недель назад появилось сообщение, что пока от идеи с трансфером Карлоса отказались по финансовым соображениям. Теперь Солер ждёт предложений от зарубежных клубов, но вариант с «Барселоной» на 100% исключать нельзя. Если каталонцы найдут деньги и не договорятся с Невешем или Субименди, то хавбек «Валенсии» станет реальной опцией.

Прямо сейчас ситуация для Бускетса не выглядит критической, но это, скорее, вопрос времени. «Барсе» нужно разобраться с финансовыми документами по платёжному балансу, что будет рано или поздно сделано. Тогда сразу объявят о переходе «бесплатных» Кристенсена и Кессье. Дальше займутся Кунде и Левандовским, который не хочет играть в «Баварии» и активно лоббирует переезд в Каталонию.

Ещё необходимо решить вопрос с Френки де Йонгом. Продажа хавбека в «Манчестер Юнайтед» должна принести клубу по меньшей мере € 70 млн. В таком случае «Барса» может замахнуться на трансфер полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити» (до € 100 млн). А после этого наверняка займутся подписанием замены Бускетса.

Капитан «Барселоны» однозначно видит отрицательные тренды в отношении планов Хави на него. Контракт Серхио истекает по окончании сезона-2022/2023. Прошлым летом Бускетсом интересовались клубы МЛС. Хавбек решил остаться в Каталонии и отработать соглашение с «блауграной» до конца. Не исключено, что в этом году он пересмотрит свои приоритеты и уедет в США раньше запланированного срока.