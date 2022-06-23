Многоходовка топ-клубов Европы. Как новичок «Ливерпуля» помогает «Манчестер Юнайтед»

Главный трансфер лета уже состоялся: Эрлинг Холанд перешёл из «Боруссии» в «Манчестер Сити» за € 60 млн. Впрочем, на этом громкие переходы не завершились. Так, например, «Реал» заплатил на € 15 млн больше за Орельена Тчуамени, а Нуну Мендеш перебрался из «Спортинга» в «ПСЖ» за € 38 млн. Однако самое интересное впереди – «Ливерпуль», «Бавария», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» должны провернуть многоходовочку.

✅ Шаг №1: Нуньес из «Бенфики» переходит в «Ливерпуль», чтобы стать основным нападающим

Дарвин Нуньес стал игроком «Ливерпуля», который заплатил «Бенфике» € 75 млн. 22-летний форвард показал убойную статистику в сезоне-2021/2022, оформив 34+4 по системе «гол+пас» в 41 матче во всех турнирах. Уругвайцу пророчат светлое будущее в «Ливерпуле» и сравнивают с Луисом Суаресом. Юрген Клопп получил машину для забивания голов и решил проблему «девятки». Клуб мог спокойно обсуждать уход Садио Мане.

✅ Шаг №2: Мане уходит из «Ливерпуля» в «Баварию», чтобы стать основным нападающим

Чуть-чуть негатива Садио Мане всё же поймал, но всё-таки ушёл из «Ливерпуля». Когда сделка была оформлена, все стороны высказались очень уважительно. Стоимость трансфера составила € 32 млн, что неплохо, учитывая завершающийся контракт. Показательно, как поприветствовал Мане гендиректор «Баварии» Оливер Кан: «Мы смогли пригласить игрока мирового уровня. Садио очень гибкий, быстрый и чрезвычайно опасен у ворот. Кроме того, он настоящий профессионал, мне это понравилось с самого начала. Он хочет выигрывать титулы и оказался в правильном клубе». Кажется, эти слова предназначались сразу двум людям.

Сага с уходом Роберта Левандовского продолжается. Однако теперь «Бавария» находится в ещё более сильной позиции — есть готовая замена. Мане, конечно, не вполне центрфорвард, однако после прихода в «Ливерпуль» Луиса Диаса он играл как раз на острие атаки. У Садио 23 гола и пять результативных передач в 51 матче во всех турнирах.

Перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

⏳ Шаг №3: Левандовски уходит в «Барселону», где его заждались

Роберт Левандовски и так не собирался оставаться в Мюнхене, а теперь всеми силами форсирует переход в «Барселону». Пока сделка далека от завершения, в том числе из-за проблем «Барсы» с финансами и нежелания платить больше € 50 млн за 33-летнего игрока. В деле опытный агент Пини Захави, так что сделка должна состояться. «Бавария» теперь тоже может быть чуть сговорчивее. Всё-таки полсотни миллионов клуб уже потратил: € 32 млн за Мане и € 18,5 млн — за Гравенберха.

«Барселона» грезит Левандовским. И не только из-за его безумной статистики (пять сезонов подряд он забивает больше 30 голов в чемпионате!), а в прошлом сезоне Роберт забил 50 (!) мячей и сделал семь ассистов в 46 матчах во всех турнирах. При всём уважении к Обамеянгу, Брейтуэйту и Люку де Йонгу они просто игроки ниже уровнем. А кто-то и вовсе не соответствует статусу топ-клуба. Левандовски — это супербренд, лидер и заряженность на титулы. В общем, всего этого «Барселоне» и недостаёт в последние годы.

🔓 Шаг №4: Френки де Йонг помогает «Барселоне» сбросить финансовый вес и уходит в «МЮ»

У «Барселоны» остаются проблемы с деньгами. И куча планов по подписанию игроков. Чтобы взять Левандовского, «каталонцам» придётся расстаться с кем-то из своих. Самый очевидный вариант — Френки де Йонг. Не то чтобы нужный футболист с громадной зарплатой.

«Манчестер Юнайтед» предлагает за Френки € 60-70 млн, «Барселона» просит € 85 млн. Торг идёт вокруг среднего значения, потому что обе стороны осознают заинтересованность друг друга. Де Йонг — цель №1 для Эрика тен Хага. И кажется, что первоначальный интерес «МЮ» к Нуньесу, который в итоге ушёл в «Ливерпуль», был частью большой хитрой схемы, затрагивающей четырёх больших футболистов.