Был лучшим молодым футболистом России, а теперь не нужен ЦСКА. Что произошло с Ахметовым?

Летом 2018 года полузащитник Ильзат Ахметов перешёл из «Рубина» в ЦСКА на правах свободного агента. В нём видели замену Александру Головину, выгодно проданному клубом в «Монако». К тому времени Ахметов успел ворваться в основу казанского клуба, вылететь из неё и влипнуть в скандал.

Весной 2018-го «Рубин» прошёл процедуру замены юридического лица, и контракты футболистов были аннулированы. Новые соглашения подписали все, кроме Ахметова. Молодой полузащитник припомнил клубу задержки с выплатой зарплаты и отказался переподписывать договор. В наказание его отстранили от основной команды и отправили в отдел кадров. Работать!

Несговорчивый футболист дождался лета, чтобы перебраться в другой клуб. Даже побывал на просмотре в «Зените», но так и не подписал с ним контракт. В итоге оказался в ЦСКА. В «Рубине» переход квалифицировали как «существенное нарушение принципа стабильности трудовых отношений в футболе».



Первый сезон в ЦСКА у Ахметова получился практически идеальным. Он стал твёрдым игроком основы, взял с клубом Суперкубок России и побеждал «Реал» в Лиге чемпионов. Эпизод, когда Ильзат на бровке «Лужников» дерзко «возил» мадридских звёзд, моментально разлетелся по соцсетям.

Ильзат Ахметов против Марко Асенсио Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зимой полузащитник был признан лучшим молодым футболистом РПЛ. В подтверждение его таланта Станислав Черчесов начал активно привлекать Ильзата к сборам первой команды. А в марте 2019-го Ахметов вышел в стартовом составе сборной на матч с Бельгией.

Неприятности у Ахметова начались весной 2020 года. Сначала молодой полузащитник получил красную карточку в матче 21-го тура с «Ростовом» (2:3), а затем перенёс операцию на плече, из-за которой пропустил весь остаток сезона. Восстановление затянулось и сказалось на готовности футболиста. В дальнейшем он неоднократно оставался вне заявки из-за плохой формы. Ситуацию усугубили проблемы с почками и перевод на неродную позицию. Виктор Гончаренко упорно пытался сделать из Ахметова опорного полузащитника, хотя оборонительных навыков тому откровенно не хватало. Как итог – масса жёлтых и красных карточек, результативных ошибок. О несоответствии Ахметова предлагаемой роли говорят и легенды ЦСКА.

Дмитрий Кузнецов бывший капитан ЦСКА «Ильзат играл опорника, а это не его позиция. Место Ахметова — ближе к атаке. Но там у ЦСКА играл Влашич — вот Ахметова и ставили опорником. Отсюда и уменьшение игровой практики. А когда не играешь, теряешь тонус и не можешь в полной мере проявить себя, получая шансы на малознакомой позиции. Спад связан только с этим. Ему просто не повезло, что на тот момент в команде был Влашич».

Валерий Масалитин бывший нападающий ЦСКА «Не получилось из-за того, что играл не на своей позиции: всё-таки Ильзат — игрок ближе к атаке. Перед штрафной, за счёт низкого роста и резкости, Ахметов мог убрать и пробить и порой помогал команде. Но его чаще ставили опорником, хотя навыками отбора мяча он не располагает. Поэтому и получал красные карточки, не раз подводя команду. Потом его начали использовать то справа, то слева — он потерял место в основном составе, а с ним и уверенность. Перебороть эту ситуацию Ильзат не сумел, поэтому и не раскрылся до конца. Ему нужно в команду, где он будет постоянно играть. Но выйти на прежний уровень Ахметову в любом случае будет нелегко».

В завершившемся сезоне Ахметов был уже игроком ротации. Он провёл 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Точку в его армейской истории поставило удаление в матче 28-го тура с «Сочи» (0:1). Полузащитник выскочил на замену на 77-й минуте, а в компенсированное время отхватил прямую красную после своей же ошибки. Всего в ЦСКА Ахметова четырежды выгоняли с поля, и все четыре красные были прямыми!

Ильзат Ахметов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Неудивительно, что ЦСКА не стал продлевать контракт с окончательно закисшим на лавке полузащитником. Ильзат снова в поиске команды. Слухи отправляют Ахметова в «Краснодар». Игрок мог оказаться там, когда «быков» возглавлял хорошо знакомый ему Гончаренко, но клубы не договорились о переходе. Теперь «Краснодару» будет проще подписать Ахметова. Лучшего места для перезапуска карьеры ему, кажется, не найти.