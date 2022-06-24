Пересидели в РПЛ. Кто из российских игроков не уехал вовремя в Европу

Двое всё же сгоняли на Запад, но ненадолго и не совсем туда, куда стремились.

В Российской Премьер-Лиге так часто бывает: игрок ударно проводит один-два сезона, обращает на себя внимание европейских клубов и… растворяется в общей массе. За последние годы было немало таких примеров. Собрали топ-5 футболистов, которые могли, но не уехали. Либо уехали, но не совсем туда, куда стремились.

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Нападающий «Динамо» долго не мог раскрыть свой потенциал. Лучший бомбардир в истории молодёжной сборной впервые преодолел порог в пять голов в чемпионате России только в 24 года. В сезоне-2014/2015 форвард ушёл в аренду в «Урал», где в 22 матчах оформил 8+2 по системе «гол+пас». Это была четвёртая аренда Смолова кряду. До этого он дважды приходил в «Анжи» и провёл шесть месяцев в «Фейеноорде». Вернувшись из аренды в «Динамо», Смолов на следующий день на правах свободного агента пополнил «Краснодар».

Фёдор Смолов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Тут-то у Фёдора и попёрло! В первый же сезон он стал лучшим бомбардиром РПЛ (20 мячей), обогнав Промеса, Халка, Дзюбу и Мусу. А на второй год Смолов оставил не у дел всё тех же Промеса и Дзюбу, а также Ари и Балая (18 голов). Всплеском результативности Фёдор привлёк внимание не только топ-клубов РПЛ, но и зарубежных. В России за нападающим гонялся «Спартак» – но владелец «Краснодара» Сергей Галицкий внутри РПЛ футболиста продавать отказывался. А вот в Европе Смолова хотели не только дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм».

«Топ-3 предложения по Смолову? — переспрашивает агент нападающего Герман Ткаченко. — Это «Боруссия» Дортмунд. Он им всегда нравился. Когда «Краснодар» с ними играл, они и ко мне подходили, и к нему тоже. И у них супердискуссия пошла. Им был нужен нападающий. Они обсуждали, нужен им молодой форвард или опытный. Тухель говорит, мне нужен Смолов, а те говорят: нет. Они взяли Александера Исака. Потом «Боруссия» возвращалась. Они нам сказали такую вещь: «Эти русские – им всё время нужна какая-то психологическая помощь на первых порах». Я считаю, что это ошибка. У них не сложилось с Андреем Ярмоленко. Но я считаю, что все русские разные. И Андрей Ярмоленко – украинец.

В Германии также интересовался «Вольфсбург». Федя относился к ним сдержанно. Они приехали на Кубок конфедераций. Тогда они были ближе всех, были готовы сделать предложение, но не впечатлились.

Был еще «Вест Хэм». Я встречался с президентом, а потом позвонили тренеру – мы ему про Смолова, а он нам про Билялетдинова. Мойес тренировал его в «Эвертоне». А потом его лучший друг, который на тот момент был спортивным директором «Вест Хэма», заявил, что мы итальянцев, чёрных и русских не берём. Мы взяли паузу, нам сказали, раз тренер настроен не очень, давайте аренду. Мы посчитали, что аренда перед чемпионатом мира – это плохо.

Вариант с «Манчестер Юнайтед» получился совершенно неожиданно и действительно был одним из самых близких. Декабрь 2017-го – январь 2018-го. Ребята из «МЮ» встречались в Лондоне, они искали нападающего. У них была вилка: либо мы берём топ-форварда, либо за небольшие деньги – а это € 20 млн, которые более чем устраивали «Краснодар» и нас – какого-то ноунейма в помощь, substitution option (игрок на замену) для Лукаку и Ибрагимовича.

Были две кандидатуры: Дибала и Гризманн. Мы были третьим номером, запасным вариантом или 25-м, не знаю. Но с нами они обсудили трансферную стоимость, зарплату, агентскую комиссию, личные контрактные и рекламные пункты. То есть всё было готово.

Потом Гризманн договорился с «Барселоной», а «Ювентус» не захотел продавать Дибалу. И тут Алексис Санчес, который должен был перейти в «Манчестер Сити», несмотря на договорённость, перешёл в «МЮ». И у нас тогда сделка тоже сорвалась. Круто ли, что он был в шаге от этого трансфера? Круто – это перейти в «Манчестер Юнайтед». Мы не должны этим гордиться».

Фёдор Смолов и Герман Ткаченко Фото: Сергей Апенькин / Сергей Расулов, «Чемпионат»

В январе 2020 года Смолов всё-таки сгонял в Европу — на полгода в «Сельту». Это, конечно, не топ-клуб — зато Фёдор забил по голу «Реалу» и «Барселоне». Незабываемые моменты в карьере россиянина!

Роман Зобнин, «Спартак»

Заметного прогресса полузащитник добился в последний сезон в «Динамо». Перейдя в «Спартак» за € 3 млн, Зобнин стал одним из лидеров команды, выиграл чемпионство, а впоследствии удостоился звания вице-капитана. Одной из особенностей игры Романа является большой объём работы на всех участках поля. Зобнин не только хорош в прессинге и неуступчив в отборах, но и способен принимать участие в контратаках, тащить мяч вперёд.

Роман Зобнин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё во время чемпионского сезона полузащитник фигурировал в списках потенциальных приобретений европейских клубов. В частности, «Шальке» начал предварительные контакты с представителем Зобнина. Кроме того, в услугах игрока была заинтересована «Рома». Однако наиболее близок к переходу в европейский клуб Зобнин был в 2021 году. Тогда он мог перейти в дортмундскую «Боруссию». Немецкий клуб предлагал за игрока € 12 млн, но Томас Цорн и Доменико Тедеско заблокировали сделку. «Это так. Предложение было в районе € 12 млн, но Томас и Доменико очень не хотели терять Зобнина и уговорили остаться», – сообщил источник.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Молодой форвард убедил тренерский штаб ЦСКА в первом же сезоне — шестью голами и двумя ассистами в 15 матчах чемпионата-2016/2017. На следующий год Фёдор наколотил столько же голов, но уже в 20 играх. Лучшим в карьере нападающего остаётся сезон-2018/2019, когда Чалов стал лучшим бомбардиром турнира с 15 мячами и семью результативными передачами. На форварда обратили внимание несколько английских клубов, а ближе всех к подписанию был «Кристал Пэлас», который готов был отдать за россиянина € 25 млн. ЦСКА посчитал, что Чалов стоит дороже.

«Кристал Пэлас» предлагал за Чалова £ 25 млн (примерно € 27 млн). И это чистейшая правда. ЦСКА считает, что Чалов стоит больше 25 млн. Он им нужен для чемпионата и выхода в Лигу чемпионов. В Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Фёдора. Если бы он перешёл в «Кристал Пэлас», это мог быть большой шаг на пути в большой клуб, в любой топ-клуб мира», — сказал агент игрока Кристиан Эмиле.

Какой-никакой европейский опыт Чалов приобрёл прошедшей весной в Швейцарии. В 14 матчах за «Базель» россиянин забил четыре гола и сделал два ассиста. Несмотря на то что срок арендного соглашения истекает 30 июня, Чалов хочет остаться в Швейцарии. Возможно, в нынешней ситуации из «Базеля» попасть в топ-чемпионат будет даже попроще, чем из РПЛ.

Далер Кузяев, «Зенит»

С первого сезона в «Зените» Кузяев играет важную роль в системе Сергея Семака. За три года полузащитник добился сразу нескольких целей: заиграл в топ-клубе России, выиграл чемпионство и Кубок России, выступил на домашнем чемпионате мира. В 2020 году Кузяев предпринял важный шаг – навстречу Европе. Ходили разговоры о «Марселе», «Бордо», «Валенсии», «Алавесе», «Саутгемптоне» и «Уотфорде». В последний клуб у Далера были большие шансы попасть.

«Пытался устроить Кузяева в «Уотфорд», но мне сказали, что игрок и его отец просили контракт на один год, а если клуб возвратится в Премьер-лигу, то потом ещё и автоматическое его продление на два года. Но в «Уотфорде» отказались. Клуб хотел подписать его только до конца этого сезона и посмотреть, как он будет играть. Проблема в том, что пока никто в него не верит в АПЛ. От него отказались практически все клубы Премьер-лиги. Им пока всё равно, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе.

Далер Кузяев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Я передал им через человека, чтобы Далер приезжал на один год и показывал себя. Но они этого не понимают. Если он мечтает о Европе, то вот ему давали шанс и конкретное предложение. Тем более это Лондон. А если покажет хорошую игру, то всё равно будет в Премьер-лиге. Но они желали автоматического продления на два года, а для «Уотфорда» это риск. В клубе не знают, как он будет играть в Англии. Поэтому не получилось», — сказал агент Секу Траоре.

Илья Кутепов, «Спартак»

Пик карьеры 28-летнего защитника пришёлся на сезон-2017/2018 и чемпионат мира, на котором Кутепов провёл все пять матчей от звонка до звонка. Тем летом интерес к защитнику «Спартака» приписывали «Фиорентине», «Лиону», «Вест Хэму», «РБ Лейпциг», «Сассуоло», «Фулхэму» и обеим немецким «Боруссиям», из Дортмунда и Мёнхенгладбаха. По информации «Чемпионата», основными претендентами на Кутепова были «Боруссия» М, «РБ Лейпциг» и «Фулхэм». Один из европейских клубов был готов отдать за него отступные в размере € 12 млн. Правда, босс красно-белых воспринимал все эти разговоры скептически.

Леонид Федун владелец «Спартака» «Да бросьте вы. Что там пишут, какой Мёнхенгладбах? Они [Зобнин и Кутепов] уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем сидеть в запасе в Гладбахе?»

История закончилась печально – Кутепов никуда не уехал, а, оставшись в «Спартаке», стал всё чаще травмироваться, застрял в глухом запасе и в итоге ушёл бесплатно. Пока в никуда.