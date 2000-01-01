История любви Зидана и его жены Вероник. Они вместе уже 33 года

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Как Зидан прожил всю жизнь с одной женщиной?
Как Зидан прожил всю жизнь с одной женщиной?
Вероник имеет на Зизу особое влияние.
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Знакомство в Каннах
Знакомство в Каннах
Зинедин и Вероник познакомились в 1989 году. Тогда Зизу было 17 лет, он ещё выступал за «Канн».
Зизу и Вероник — дети эмигрантов
Зизу и Вероник — дети эмигрантов
И Зизу, и Вероник — дети эмигрантов, только если родственники Зидана родом из Алжира, то его супруга родилась в семье выходцев из испанской Андалусии.
Одна жена на всю жизнь
Одна жена на всю жизнь
Пара поженилась в мае 1994 года, Зинедин тогда выступал за «Бордо». Свадьба состоялась в замке Эйлан. «Если я женюсь, то на всю жизнь», — говорил Зидан и продолжает держать обещание уже более 25 лет.
Никаких измен и связей на стороне
Никаких измен и связей на стороне
В СМИ часто писали о возможных романах Зидана с различными знаменитостями, в особенности после того, как он выиграл ЧМ в 1998 году, но футболист оставался верен своей супруге.
Вероник родила Зинедину четверых сыновей
Вероник родила Зинедину четверых сыновей
У пары четверо детей: Энцо родился в 1995 году, Лука — в 1998-м, Тео — в 2002-м и Элиас — в 2005-м. Все они пошли по стопам отца и стали футболистами.
Через Вероник Зидана переманили в «Реал»
Через Вероник Зидана переманили в «Реал»
Вероник косвенно повлияла на переход Зизу в «Реал». Ей не нравился туринский климат, дети часто болели, а агент футболиста в красках расписывал его жене, как хорошо им будет жить в Испании.
«Всем моим не нравится в Турине. Но моя жена одна ничего не решает — мы это делаем сообща», — говорил Зидан в интервью, однако веры в его слова было мало.
«Всем моим не нравится в Турине. Но моя жена одна ничего не решает — мы это делаем сообща», — говорил Зидан в интервью, однако веры в его слова было мало.
33 года вместе
33 года вместе
И спустя 33 года после знакомства Вероник и Зизу находятся в полной идиллии. «Между нами нет преград, всё сказано, всё сделано, и это прекрасно. Я обязан ей всем», — отмечал Зидан.
История любви Зидана и его жены Вероник. Они вместе уже 33 года
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