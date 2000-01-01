История любви Зидана и его жены Вероник. Они вместе уже 33 года

Одна жена на всю жизнь

Пара поженилась в мае 1994 года, Зинедин тогда выступал за «Бордо». Свадьба состоялась в замке Эйлан. «Если я женюсь, то на всю жизнь», — говорил Зидан и продолжает держать обещание уже более 25 лет.