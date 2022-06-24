Футболистки возмущены и говорят о неуважении. Что не так с английскими стадионами?

Футболистки недовольны стадионами Евро-2022 и говорят о неуважении. Что не так?

Что произошло?

Сара Бьорк Гуннарсдоттир, футболистка французского Лиона и сборной Исландии, рассказала о проблеме со стадионами женского чемпионата Европы, который пройдёт в июле в Англии, и заявила о неуважении:

«Я расстроена теми аренами, на которых мы будем играть. Это шокирует — играем в Англии, стране с огромными стадионами, а мы вынуждены играть на тренировочных объектах с вместимостью в районе четырёх тысяч зрителей. Это очень неприятно, не такого отношения мы заслуживаем. Они не были готовы к тому, что может быть продано более четырёх тысяч билетов, это неуважительно по отношению к женскому футболу. Возможно, на матч сборной Исландии могли бы прийти до 20 тысяч болельщиков. А в этой ситуации даже членам моей семьи было сложно купить билеты», — рассказала футболистка.

Ее поддержала одноклубница и звезда норвежской сборной Ада Хегерберг:

«Да, у нас была дискуссия по этому поводу. Я не знаю причины такого выбора со стороны организаторов. Понимаю разочарование Гуннарсдоттир. В Англии есть фантастические стадионы. Похоже, многие неправильно поняли, что она на самом деле хотела донести».

В Англии отреагировали достаточно быстро. Футбольная ассоциация заявила, что некоторые города пришлось уговаривать принять матчи чемпионата Европы:

«Места проведения были выбраны в 2019 году. Мы проводили тендер в каждом важном месте и городе страны, но было очень мало тех, кто изъявил бы желание принять женский Евро. Мы даже были вынуждены уговаривать некоторые большие клубы и города поучаствовать, поэтому рады тому, что сейчас имеем», — сказал Марк Биллингем, исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии.

Сара Бьорк Гуннарсдоттир с кубком Лиги чемпионов Фото: Maja Hitij/Getty Images

О каких стадионах речь?

Евро примут девять городов: Лондон, Манчестер, Траффорд, Брайтон, Шеффилд, Милтон-Кинс, Саутгемптон, Ротерем и Уиган. Матч-открытие пройдёт на легендарном «Олд Траффорд» — сборная Англии встретится с Австрией, а финал примет «Уэмбли» в Лондоне.

Правда, на «Олд Траффорд» состоится только матч-открытие — на этом турнир для Траффорда закончен.

Сборной Исландии (да и всей группе D) действительно не повезло: два их матча — с Бельгией и Италией — пройдут на тренировочной арене «Манчестер Сити» «Академи Стэдиум», её вместимость — семь тысяч зрителей.

«Академи Стэдиум» в Манчестере Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Академи Стэдиум», Манчестер Фото: Naomi Baker/Getty Images

Третий матч исландок, с француженками, примет город Ротерем. Стадион «Ротерем Юнайтед» вмещает до 12 тысяч зрителей. Также в Ротереме сыграют команды Италии и Бельгии.

«АЕССИЛ Нью Йорк Стэдиум» Фото: Will Matthews/Getty Images

Несправедливость определённо можно найти. Сборная Англии проведёт большую часть своих матчей на стадионе «Брайтона» с вместимостью более 30 тысяч человек. Команды Испании и Германии проведут групповой этап на арене «Брентфорда», куда могут прийти более 17 тысяч зрителей, и в городе Милтон-Кинс. Местный стадион также вмещает около 30 тысяч человек.

Стадион «Фалмер», Брайтон Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

«Брентфорд Коммьюнити Стэдиум» Фото: Alex Davidson/Getty Images

Стадион «МК» Фото: Marc Atkins/Getty Images

Сборная России вышла на Евро, но была дисквалифицирована ФИФА. Команду Юрия Красножана заменила сборная Португалии. Если бы россиянки всё же принимали участие в турнире, то все матчи провели бы в городе Уиган на стадионе «Ли Спортс Вилладж», туда смогли бы приехать 12 тысяч болельщиков. Это домашняя арена женского «Манчестер Юнайтед», расположенная в центре большого жилого и торгового комплекса.

Стадион «Ли Спортс Вилладж», Уиган Фото: Emma Simpson/Getty Images

Соперницы Португалии по группе сыграют в Шеффилде на стадионе «Брэмолл Лейн». На действующих чемпионок Европы, сборную Нидерландов, а также на серебряных призёров Олимпиады в Токио, сборную Швеции, смогут посмотреть более 30 тысяч зрителей.

Стадион «Брэмолл Лейн» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сборные Норвегии, Австрии и Северной Ирландии в целом тоже смогут обеспечить билетами своих болельщиков. Большая часть их матчей пройдёт в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис», его вместимость — почти 33 тысячи зрителей.

Стадион «Сент-Мэрис» Фото: Adam Fradgley/Getty Images

Финал пройдёт на «Уэмбли», и там уже проданы все билеты. А это значит, что чемпион Европы определится в присутствии 80 тысяч зрителей.

Стадион «Уэмбли», Лондон Фото: Matt Cardy/Getty Images

Стадион «Уэмбли», Лондон Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Кстати, это меньше, чем собрала женская «Барселона» на «Камп Ноу».

Как вы думаете, почему «Этихад», «Стэмфорд Бридж» или «Эмирейтс» не смогли принять матчи женского Евро?