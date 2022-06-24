Футболистки недовольны стадионами Евро-2022 и говорят о неуважении. Что не так?

Что произошло?
Сара Бьорк Гуннарсдоттир, футболистка французского Лиона и сборной Исландии, рассказала о проблеме со стадионами женского чемпионата Европы, который пройдёт в июле в Англии, и заявила о неуважении:
«Я расстроена теми аренами, на которых мы будем играть. Это шокирует — играем в Англии, стране с огромными стадионами, а мы вынуждены играть на тренировочных объектах с вместимостью в районе четырёх тысяч зрителей. Это очень неприятно, не такого отношения мы заслуживаем. Они не были готовы к тому, что может быть продано более четырёх тысяч билетов, это неуважительно по отношению к женскому футболу. Возможно, на матч сборной Исландии могли бы прийти до 20 тысяч болельщиков. А в этой ситуации даже членам моей семьи было сложно купить билеты», — рассказала футболистка.
Ее поддержала одноклубница и звезда норвежской сборной Ада Хегерберг:
«Да, у нас была дискуссия по этому поводу. Я не знаю причины такого выбора со стороны организаторов. Понимаю разочарование Гуннарсдоттир. В Англии есть фантастические стадионы. Похоже, многие неправильно поняли, что она на самом деле хотела донести».
В Англии отреагировали достаточно быстро. Футбольная ассоциация заявила, что некоторые города пришлось уговаривать принять матчи чемпионата Европы:
«Места проведения были выбраны в 2019 году. Мы проводили тендер в каждом важном месте и городе страны, но было очень мало тех, кто изъявил бы желание принять женский Евро. Мы даже были вынуждены уговаривать некоторые большие клубы и города поучаствовать, поэтому рады тому, что сейчас имеем», — сказал Марк Биллингем, исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии.
Сара Бьорк Гуннарсдоттир с кубком Лиги чемпионов
Фото: Maja Hitij/Getty Images
О каких стадионах речь?
Евро примут девять городов: Лондон, Манчестер, Траффорд, Брайтон, Шеффилд, Милтон-Кинс, Саутгемптон, Ротерем и Уиган. Матч-открытие пройдёт на легендарном «Олд Траффорд» — сборная Англии встретится с Австрией, а финал примет «Уэмбли» в Лондоне.
Правда, на «Олд Траффорд» состоится только матч-открытие — на этом турнир для Траффорда закончен.
Сборной Исландии (да и всей группе D) действительно не повезло: два их матча — с Бельгией и Италией — пройдут на тренировочной арене «Манчестер Сити» «Академи Стэдиум», её вместимость — семь тысяч зрителей.
«Академи Стэдиум» в Манчестере
Фото: Alex Livesey/Getty Images
«Академи Стэдиум», Манчестер
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Третий матч исландок, с француженками, примет город Ротерем. Стадион «Ротерем Юнайтед» вмещает до 12 тысяч зрителей. Также в Ротереме сыграют команды Италии и Бельгии.
«АЕССИЛ Нью Йорк Стэдиум»
Фото: Will Matthews/Getty Images
Несправедливость определённо можно найти. Сборная Англии проведёт большую часть своих матчей на стадионе «Брайтона» с вместимостью более 30 тысяч человек. Команды Испании и Германии проведут групповой этап на арене «Брентфорда», куда могут прийти более 17 тысяч зрителей, и в городе Милтон-Кинс. Местный стадион также вмещает около 30 тысяч человек.
Стадион «Фалмер», Брайтон
Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images
«Брентфорд Коммьюнити Стэдиум»
Фото: Alex Davidson/Getty Images
Стадион «МК»
Фото: Marc Atkins/Getty Images
Сборная России вышла на Евро, но была дисквалифицирована ФИФА. Команду Юрия Красножана заменила сборная Португалии. Если бы россиянки всё же принимали участие в турнире, то все матчи провели бы в городе Уиган на стадионе «Ли Спортс Вилладж», туда смогли бы приехать 12 тысяч болельщиков. Это домашняя арена женского «Манчестер Юнайтед», расположенная в центре большого жилого и торгового комплекса.
Стадион «Ли Спортс Вилладж», Уиган
Фото: Emma Simpson/Getty Images
Соперницы Португалии по группе сыграют в Шеффилде на стадионе «Брэмолл Лейн». На действующих чемпионок Европы, сборную Нидерландов, а также на серебряных призёров Олимпиады в Токио, сборную Швеции, смогут посмотреть более 30 тысяч зрителей.
Стадион «Брэмолл Лейн»
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Сборные Норвегии, Австрии и Северной Ирландии в целом тоже смогут обеспечить билетами своих болельщиков. Большая часть их матчей пройдёт в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис», его вместимость — почти 33 тысячи зрителей.
Стадион «Сент-Мэрис»
Фото: Adam Fradgley/Getty Images
Финал пройдёт на «Уэмбли», и там уже проданы все билеты. А это значит, что чемпион Европы определится в присутствии 80 тысяч зрителей.
Стадион «Уэмбли», Лондон
Фото: Matt Cardy/Getty Images
Стадион «Уэмбли», Лондон
Фото: Matthew Lewis/Getty Images
Кстати, это меньше, чем собрала женская «Барселона» на «Камп Ноу».
Как вы думаете, почему «Этихад», «Стэмфорд Бридж» или «Эмирейтс» не смогли принять матчи женского Евро?
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