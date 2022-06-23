Выйдет ли Россия из ФИФА? Главное из слов президента РФС

В РФС прошёл очередной исполком – повестка была не слишком обширная, но заседание длилось довольно долго. В итоге:

утвердили результаты розыгрышей прошлого сезона;

утвердили регламент нового;

внесли изменения в дисциплинарный регламент и по статусу перехода футболистов;

назначили руководителем судейского комитета Павла Каманцева.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц, выйдя с заседания, уделил этому моменту особое внимание: «Это была моя настоятельная рекомендация, чтобы его назначили. Не только потому, что он профессионал, но и потому, что он пришёл со мной и знает все процессы в судействе. Павел дорос, чтобы возглавить судейство».

Дальше больше часа на вопросы журналистов отвечал президент РФС Александр Дюков. Выделили главное.

«Факел» утвердили в списке участников: клуб успевает модернизировать стадион

Не знаю, какие фотографии видели вы, но по тем фото, что видел я, стадион [в Воронеже] соответствует всем требованиям, чтобы принимать матчи РПЛ. Да, у него были недостатки, но была составлена дорожная карта, определены планы работ. Было выделено финансирование – вопрос на контроле у губернатора. Сейчас нет опасений, что стадион не будет готов. С точки зрения внешнего вида он выглядит абсолютно адекватно. Были проблемы с полем, но сейчас завершается его укладка – газон будет натуральный. Привели в порядок освещение, раздевалки. Всё соответствует требованиям РПЛ.

Решение ФИФА — незаконное и политическое

Я знаю только о нескольких случаях, когда агенты игроков вышли с инициативой приостановки контрактов. В ближайшее время выйдет заявление РФС, РПЛ и клубов касательно этого вопроса. Безусловно, мы осуждаем решение ФИФА и категорически с ним не согласны. ФИФА постоянно заявляет, что футбол должен быть вне политики, а это решение противоречит этому принципу. Оно принято против одного из членов семьи ФИФА, коим является РФС. Возмутительным является то, что предварительных консультаций с нами не велось, никаких механизмов по выплате финансовых компенсаций тоже сейчас нет. Решение политическое и незаконное. Это опасный прецедент, который подрывает основы контрактной стабильности. Если сейчас такое решение приняли в отношении России, то когда-то это может быть принято в отношении других федераций. Мы поддержим клубы, если они выйдут с инициативой оспорить решение, которое противоречит основополагающим принципам мирового футбола.

Отстранение Мацея Рыбуса от сборной – политический жест. Все федерации декларируют, что футбол должен быть вне политики, но сейчас этот принцип нарушается.

Александр Дюков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Выход из ФИФА: надежда, что скоро ситуация разрешится

До исключения РФС из ФИФА не дойдёт, думаю. Диалог ведётся, мы проводим определённые консультации. Но решение [о приостановке контрактов] стало для нас неожиданным. Надеемся в ближайшее время получить какие-то разъяснения, почему перед его вынесением с нами не было проведено каких-либо консультаций.

Если все совместно примут решение о выходе из ФИФА, то техническую составляющую мы возьмём на себя. Но это решение должно быть предельно взвешенным. Молодые игроки, тренеры и все-все должны понимать, что в таком случае они надолго будут лишены возможности принимать участие в международных турнирах. Да, сейчас они этого лишены, но в настоящий момент идёт процесс оспаривания, а также ведутся консультации с ФИФА. Есть вероятность, что принятое решение в отношении РФС будет изменено.

И снова про Суперкубок: решение провести матч в Петербурге — неоднозначное

Мне ничего не известно о возможности «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок. Я никаких официальных заявлений и звонков от клуба не получал. То, что попало в медийное пространство, давайте считать за дополнительный разогрев. В бойкот я не верил: что бойкотировать игрокам «Спартака»? Возможность сыграть на современной арене, второй в России по вместимости?

Мы ожидаем, что посещаемость будет значительно выше, чем в Нижнем Новгороде или Казани. Нам кажется, что в Санкт-Петербурге соберётся больше болельщиков «Спартака», чем в любом другом городе.

«Спартак» — «Зенит» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Повлияли ли высказывания отдельных людей из «Спартака» на членов бюро исполкома? Правильно задать вопрос членам бюро исполкома, повлияло это или нет. Мне кажется, какое-то влияние оказало. В РФС не было никаких официальных обращений, заявлений, писем, звонков. Мне неизвестно, чтобы кто-то говорил из клуба с членами бюро исполкома.

Есть набор критериев, по которым осуществлялся выбор места. Петербург с большей вместимостью стадиона, заполняемостью, с большим количеством лож и зоны hospitality способен создать больший доход. Важный фактор – качественная медиакартинка, стадион лучше готов. Для нас важно, чтобы и телезрители получили комфортный просмотр, их будут десятки миллионов. У Петербурга есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий, как у и Нижнего Новгорода, Казани. У Петербурга есть организационное наследие финала Лиги чемпионов, который не состоялся. Надеюсь, вы согласитесь, что Санкт-Петербург — достойный кандидат на проведение матча.

Был критерий против – принцип нейтральности. Он не был актуален до начала июня 2022 года, хотя турнир проводится почти 20 лет. Да, его надо учитывать, но бюро исполкома учитывало, что принцип нейтральности в том, что команды должны получить равную поддержку болельщиков. В данном случае мы договорились, что оба клуба получают одинаковую квоту – по 30% от вместимости. Если они будут проданы, то, может быть, будет выделено еще 10%. В кассы ехать будет не нужно: продажа будет организована онлайн. Да, игра будет не на нейтральном поле, но болельщиков «Спартака», мы считаем, в Санкт-Петербурге будет больше, чем могло бы быть в Нижнем Новгороде или Казани.

Соглашусь, что это решение неоднозначное по совокупности факторов. Но ситуаций, когда принять можно однозначное решение, почти не бывает.

И ещё про Суперкубок: почему РФС не согласился на перенос матча (хотя этого хотели «Зенит» и «Спартак»)

Решение принимали бюро исполкома и РПЛ. Мы не пошли навстречу как «Спартаку», так и «Зениту». Я видел, писали, что «Зенит» и «Газпром» продавили проведение матча в Санкт-Петербурге. Но единственный вопрос, который я обсуждал с генеральным директором Александром Медведевым, – более позднее начало нового сезона РПЛ. Для «Зенита» это было важно, как я понял из звонка. Этот вопрос рассматривался на заседаниях дважды, но члены бюро исполкома посчитали важным поддержать большинство клубов, а не идти навстречу «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». Большинство проголосовало за 16-17 июля.

Я сомневаюсь, что письмо «Спартака» с просьбами о переносе и пожеланием об иностранном судье слили из РФС. Зачем нам это нужно? Проверку, конечно, провести можно. Но я не понимаю, зачем РФС сливать. Чтобы что?

Fan ID: возможна встреча с болельщиками, клубы ищут компромиссы

Мы с болельщиками не ругались. Будет жаль, если бойкот поддержат болельщики и других клубов. Нашу позицию вы знаете: принят федеральный закон. Для того чтобы этот проект был реализован, а получение паспорта болельщика было максимально прозрачным, мы отправили ряд предложений. По кое-каким мы ещё не получили обратную связь, какие-то были уже приняты. Нужен диалог между сторонами, но для этого нужно принять соответствующие регулятивные документы. Их должны принять на следующей неделе, возможно, будет встреча с болельщиками. Надеюсь, что в рамках этого диалога удастся найти компромисс. Безусловно, в потере активной части болельщиков ничего хорошего нет. Это большая потеря – клубам важно сохранить фанатов. Но мы видим, что клубы делают ставку на привлечение семейной аудитории. Но ещё раз: ситуация сейчас находится в динамике. Мы надеемся, что компромисс будет найден.

Болельщики «Динамо» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Расширение РПЛ: возможно в перспективе, но сейчас не все из 16 команд соответствуют высшей лиге