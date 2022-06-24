У Лионеля Месси больше 100 рекордов! Но треть из них — мусорные

За всю карьеру Лионеля Месси мы столько раз слышали об очередном установленном им рекорде, что в их количестве уже давно можно было потеряться. Лучший бомбардир, лучший ассистент, лучший по количеству «Золотых мячей», лучший среди лучших – и та-а-к далее по списку всего «лучшего».

Большая часть рекордов ниже: мы собрали всё, что нам удалось найти, и их получилось 114! И даже с учётом того, что мы не стали учитывать совместные с кем-то рекорды (несколько достижений Мессии делит, например, с Криштиану Роналду), это всё равно ничего себе. Правда, среди них примерно треть рекордов, которые сложно воспринимать серьёзно или относить в разряд значимых – наоборот, скорее мусорных: что-то вроде «стал первым, кто забил больше 20/30/40 голов за 8, 9, 10 сезонов», а ещё те, которые просто перефразированы. Например: лучший бомбардир в истории Ла Лиги и в истории «Барселоны» с одним и тем же числом голов.

Мировые рекорды

— Месси семь раз получал «Золотой мяч» – у Криштиану Роналду их пять.

Лионель Месси Фото: Kristy Sparow/Getty Images

— А ещё рекордом считается, что он четыре раза подряд выигрывал «ЗМ».



— Семь раз Месси признавали игроком года ФИФА.



— Наибольшее количество появлений в тройке лучших на «Золотой мяч»: 13 раз (2007–2017, 2019, 2021)

– Самый молодой игрок, выигравший «Золотой мяч» два раза, три раза, четыре раза, пять раз, шесть раз и семь раз: Месси было 23, 24, 25, 28, 32 и 34 года.



– Самый большой разрыв во времени между первой и последней наградами «Золотой мяч»: 12 лет (2009-й и 2021-й).

— Месси попадал в книгу рекордов Гиннесса несколько раз! В 2012 году он забил 91 гол за один календарный год (с учётом сборной, без неё тоже выходит рекорд – 79); в сезоне-2011/2012 в 37 матчах Лео наколотил 50 мячей в Ла Лиге. Ещё была запись о двух хет-триках в Лиге чемпионов в одном сезоне, но этот рекорд побил Роналду – в сезоне-2015/2016 он забил по три гола в трёх матчах.



— В сезоне-2012/2013 Месси забивал 21 игру подряд (всего 33 мяча).



— Месси — единственный игрок, забивший более 40 голов за 12 лет за клуб и страну.



— А ещё единственный футболист, забивавший подряд всем командам в чемпионате (в сезоне-2011/2012).

Лионель Месси Фото: David Ramos/Getty Images

— Единственный, кто забивал более 40 голов за клуб 10 сезонов подряд (2009/2010–2018/2019).



— Единственный, кто забивал более 50 голов за девять разных календарных лет за клуб и сборную.



– Единственный игрок, забивший более 40 голов за 12 лет за клуб и страну.



– Единственный игрок, забивший в семи различных турнирах за клуб и сборную за один год (2015).



– Единственный игрок, дважды забивший в шести различных клубных турнирах за календарный год (2011 и 2015).



– Единственный игрок, забивавший и ассистировавший в шести различных клубных соревнованиях за один год (2011).



— Забил более 60 голов за два сезона подряд (2011/2012 и 2012/2013).



— Месси забивал более 30 голов за клуб 13 сезонов подряд (2008/2009–2020/2021).



— Единственный игрок в истории, выигравший «Золотой мяч», трофей Пичичи и «Золотую бутсу», а также получивший звание игрока года ФИФА в одном сезоне (2009/2010).



— Единственный игрок, забивший в семи различных официальных соревнованиях за один календарный год: Ла Лиге, Кубке Испании, Лиге чемпионов, Кубке Америки, Суперкубке УЕФА, Суперкубке Испании и Клубном чемпионате мира. Было это в 2015 году.



— Единственный игрок, дважды забивший в шести разных клубных турнирах за сезон: 2011/2012 и 2015/2016.



— Месси трижды получал награду лучшего игрока в истории на крупных международных турнирах: на чемпионате мира – 2014, Кубке Америки – 2015 и 2021.



– Наибольшее количество званий лучшего игрока матча на одном турнире – четыре (ЧМ-2014).



– Единственный игрок, забивший на ЧМ в подростковом, 20-летнем и 30-летнем возрасте.

Лионель Месси Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

– Единственный игрок, сделавший больше одного ассиста на четырёх чемпионатах мира.



– Единственный игрок, кто дважды получал награду лучшему игроку клубного чемпионата мира (2009 и 2011).



– Единственный футболист и единственный спортсмен из командных видов спорта, получивший награду Laureus Sportsman of the Year.



– Наибольшее количество индивидуальных наград на крупных международных турнирах – пять (Лучший игрок 2014, 2015, 2021, «Золотая бутса» – 2021, Лучший молодой игрок – 2007).



– Единственный игрок, получивший звание лучшего игрока, «Золотую бутсу», выигравший трофей, а также признававшийся лучшим игроков матча наибольшее количество раз на одном международном турнире (Кубок Америки – 2021).



– Наибольшее количество наград лучшему игроку матча на крупных международных турнирах – 20 (14 Кубков Америки, шесть чемпионатов мира).

Европа

— Шесть раз Лео получал «Золотую бутсу».



— Наибольшее количество «Золотых бутс» подряд – три (2016/2017–2018/2019).



— Наибольшее количество наград лучшему бомбардиру чемпионата среди пяти лучших лиг Европы – восемь.

Лионель Месси Фото: David Ramos/Getty Images

— Наибольшее количество голов за один сезон в пяти лучших лигах Европы (все матчи) – 73 (дело было в сезоне-2011/2012).

— Наибольшее количество голов в чемпионате за один сезон в пяти лучших лигах Европы (после 1945 г.) – 50 (сезон-2011/2012).



— Единственный игрок, забивший больше 20 голов за 13 сезонов подряд среди пяти лучших лиг Европы.



— Единственный игрок, забивший более 30 голов в девяти сезонах среди пяти лучших лиг Европы.



— 672 мяча – столько Месси забил за «Барселону». Это наибольшее количество забитых голов за один европейский клуб.



— Чтобы преодолеть отметку в 400 голов, Месси понадобилось 435 матчей – лучший результат в истории.



— Наибольшее количество голов в Лиге чемпионов, забитых за один европейский клуб: 120 за «Барселону».



— Чтобы забить 100 голов в Лиге чемпионов, Месси понадобилось 123 игры – это лучший результат в истории.

Лионель Месси Фото: Jasper Juinen/Getty Images

— Самый молодой игрок, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов (28 лет, 84 дня).



— Наибольшее количество голов в матчах группового этапа Лиги чемпионов – 76.



— Наибольшее количество забитых мячей в 1/8 финала Лиги чемпионов – 29.



— Наибольшее количество забитых мячей в одном матче 1/8 финала ЛЧ – пять («Барселона» – «Байер», сезон-2011/2012).

— Наибольшее количество забитых мячей за два матча 1/8 финала ЛЧ – шесть («Барселона» – «Байер», сезон-2011/2012).



— Лидер по количеству хет-триков в Лиге чемпионов за один клуб – восемь (за «Барселону»).



— Наибольшее количество голов, забитых со штрафного в Суперкубке УЕФА, – два.

Лионель Месси Фото: David Ramos/Getty Images

Испания

— Лучший бомбардир Ла Лиги в истории – 474 мяча.



— Наибольшее количество хет-триков в истории чемпионата – 36.



— Наибольшее количество голов со штрафных в истории Ла Лиги – 39.



— Наибольшее количество ассистов в истории Ла Лиги – 193. А ещё у Месси больше всего голевых передач за один сезон – 21 (2019/2020).



— Единственный игрок, кто забил больше 20 голов и отдал больше 20 голевых передач за сезон (2019/2020).

Лионель Месси Фото: Alex Caparros/Getty Images

— Наибольшее количество голов, забитых дома (277) и на выезде (197) в истории Ла Лиги. За один сезон тоже есть похожие рекорды: 35 голов за 19 домашних игр (сезон-2011/2012) и 24 мяча на выезде за 19 матчей (сезон-2012/2013).



— За карьеру в Ла Лиге Месси забил 37 разным клубам – тоже рекорд.



— Единственный игрок, кто стал лучшим бомбардиром и ассистентом в Ла Лиге трижды (сезоны-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).



– Единственный игрок, забивавший более 40 голов в трёх разных сезонах Ла Лиги.



– Единственный игрок, забивавший более 30 голов в восьми и девяти разных сезонах Ла Лиги.



– Единственный игрок, забивавший более 20 голов в 10, 11 и 12 сезонах Ла Лиги подряд (2009/2010 – 2020/2021).



– Единственный игрок, забивавший более 20 голов в 10, 11, 12 и 13 сезонах Ла Лиги подряд (2008/2009 — 2020/2021).

– Единственный игрок, забивавший более 10 голов в 15 сезонах Ла Лиги подряд (2006/2007 — 2020/2021).



– Лучший показатель по соотношению сыгранных матчей и забитых голов в одном сезоне Ла Лиги (не менее 20 выходов на поле) – 1,44 гола за игру (46 голов в 32 играх в сезоне-2012/2013).



– Наибольшее количество матчей в финалах Кубка Испании – 10.



— Наибольшее количество голов (9) и ассистов (6) в финале Кубка Испании.



— Лучший бомбардир Суперкубка Испании – 14 голов в 20 матчах.



– Единственный игрок, забивавший в семи матчах Суперкубка Испании.



— Лучший бомбардир «эль класико» – 26 (18 голов в матчах Ла Лиги, шесть в Суперкубке и два – в Лиге чемпионов). А ещё Месси чаще всех оформлял хет-трики в матчах с «Реалом» – дважды.

Лионель Месси Фото: Angel Martinez/Getty Images

– Наибольшее количество голов во всех официальных матчах каталонского дерби (с «Эспаньолом») – 25.



— Лучший бомбардир международных турниров. На его счету 128 голов: 120 в Лиге чемпионов, три в Суперкубке Европы и пять – на клубном чемпионате мира.



— Игрок с наибольшим количеством побед в официальных соревнованиях. На его счету 542 победы с «Барселоной».



— А ещё с наибольшим количеством побед в чемпионате Испании – 383.



— Игрок с наибольшим количеством титулов. В Испании у Месси их набралось аж 35 с 2002 года: 10 чемпионств, восемь Суперкубков Испании, семь Кубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Клубных чемпионата мира и три Суперкубка Европы.

Лионель Месси Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Барселона»

— Лучший бомбардир в истории «Барселоны» – с учётом товарищеских матчей получается 710 мячей.



— Рекордсмен по количеству матчей за «Барселону» – 778 игр с момента дебюта.



— Наибольшее число оформленных хет-триков – 48.



— Наибольшее количество голов, забитых после выхода на замену – 34.



— Наибольшее количество голов, забитых за «Барселону» за один сезон ЛЧ – 14 (2011/2012).



— Первый игрок «Барсы», который забил больше 50 голов за сезон (Месси это делал шесть раз).

Аргентина

— Лучший бомбардир в истории аргентинской сборной – 86 мячей.



— Лучший ассистент в истории аргентинской сборной – 49.

Лионель Месси Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

— Наибольшее количество голов, забитых со штрафного – восемь.



— Наибольшее количество оформленных хет-триков в истории аргентинской сборной – восемь.



— Единственный игрок, забивший за Аргентину против каждой страны КОНМЕБОЛ.



— Месси провёл наибольшее количество матчей за сборную Аргентины в истории – 162.



— Самый молодой игрок, сыгравший за Аргентину в финальном турнире чемпионата мира – Месси было 18 лет, 357 дней (2006 г.). Тогда же он стал самым молодым, кто забивал на этой стадии.



— Самый молодой игрок, ставший капитаном сборной Аргентины в финальном турнире чемпионата мира – Лео было 22 года и 363 дня (2010 г.)



— Наибольшее количество голов за сборную Аргентины в отборе на ЧМ – 10 голов (отбор на ЧМ-2014).

Лионель Месси Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Южная Америка

— Наибольшее количество голов за сборную, забитых южноамериканцем – 86.

— Наибольшее количество голов в отборочных матчах чемпионата мира КОНМЕБОЛ – 20.



— Самый молодой игрок, сыгравший 100 матчей за сборную в истории КОНМЕБОЛ – Месси было 27 лет и 361 день.



— Наибольшее количество матчей, сыгранных на Кубке Америки – 34.



— Лучший ассистент Кубка Америки – 17.



— Наибольшее количество ассистов на одном турнире Кубка Америки – 5 (2021).



— Наибольшее количество голов, забитых со штрафного, – четыре.



— Наибольшее количество голов, забитых при выходе на замену в матче Кубка Америки, – три.



— Единственный игрок, забивший более 10 голов и отдавший более 10 голевых передач в истории Кубка Америки.



— Наибольшее количество официальных наград лучшему игроку матча в Кубке Америки – 14.



— Наибольшее количество официальных наград лучшему игроку матча на одном турнире Кубка Америки – четыре (2021).