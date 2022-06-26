Символ «ПСЖ» вовсе не Башня! Первая и последняя эмблемы клубов Франции

Как символом «ПСЖ» стал корабль, откуда собака на эмблеме «Лилля» и почему все клубы так любят горностаевый мех?

Большое исследование истории клубных эмблем продолжается. Мы уже изучили первый и последний логотипы в этих лигах:

Теперь отправляемся во Францию. Общая тенденция здесь — редизайн. Больше половины клубов в последние годы существенно меняли эмблему. Да и вообще это нормальная практика для французских клубов.

В списке ниже все клубы, которые стартуют в новом сезоне Лиги 1. Плюс два неудачника, которых мы добавили из уважения к истории.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

«ПСЖ»

«ПСЖ» — довольно молодой клуб, появившийся в 1970 году после слияния «Парижа» и «Стад Сен-Жермен». И первой эмблемой был схематичный мяч с силуэтом парусного корабля — клипера. Мотивация была простая: корабль — один из символов Парижа, он есть на гербе. И даже девиз города: «Fluctuat nec mergitur», то есть «Плывёт на волнах, но не тонет». Однако лого просуществовало лишь два года.



В 1972 году на эмблеме появились другие узнаваемые символы города: Эйфелева башня, а у её подножия — колыбель с лилией. Это отсылка к замку Сен-Жермен-ан-Лэ, где часто бывала королевская семья. Большую часть времени это и была основа логотипов «ПСЖ».



В 2013 году клуб провёл ребрендинг: убрали дату создания и колыбель. А слово «Париж» сделали крупнее, чтобы создать большую связь между клубом и городом. Пригород Сен-Жермен уже малоинтересен.

1970 — 1972 С 2013 — сейчас

«Олимпик Марсель»

А вот марсельский «Олимпик» — один из старейших клубов Франции. Появился он после слияния футбольного клуба «Марсель» и фехтовального — «Меч». В наследство от футболистов достался девиз «Droit Au But», в переводе — «Прямо к цели». От фехтовальщиков, возможно, достался резкий стиль для буквы «M». Историческое первое лого — будто литера из книги.



Современный взгляд на ту эмблему — это нынешнее лого «Марселя». Хотя появилось оно ещё в 2004 году.

1899 — 1935 С 2004 — сейчас

«Монако»

Самый стабильный клуб Франции, если брать эмблему. С 1924 года это полосатый щит с названием клуба. Изначально была аббревиатура ASM — Association Sportive de Monaco (Спортивная ассоциация Монако). В 1962-м появилась корона, символ княжества Монако. В 2001-м к ASM добавили FC — Football Club.

А в 2013 году клуб обновил дизайн: перерисовали щит и добавили полное название: «Монако».

1924 — 1962 С 2013 — сейчас

«Ренн»

Ещё один представитель давних времён, на первой эмблеме «Ренна» изображён вовсе не крест, как может показаться. Это горностаевый мех (по-французски — hermine), он же есть на гербе региона Бретань.



Силуэты двух горностаев заметны и на современном логотипе.

1900 — 1960-е С 2003 — сейчас

«Ницца»

Будто высеченный из камня красный орёл перекочевал на эмблему «Ниццы» прямиком с герба города. Аббревиатура OGCN — это Olympique Gymnaste Club Nice (Олимпийский гимнастический клуб «Ницца»). С первым лого клуб играл аж до начала 90-х.



В 2013 году эмблему перепридумали. Орёл стал более живым и главным персонажем, название вынесли отдельно и добавили дату основания. С этим логотипом клуб играет по сей день.

1948 — 1992 С 2013 — сейчас

«Страсбург»

Был у «Страсбурга» предшественник под названием «Нойдорф» — в честь страсбургского пригорода, однако его символика не сохранилась. В 1920-м уже «Страсбург» представил дебютную эмблему: сокращение RCS — это Racing Club de Strasbourg (Беговой клуб Страсбург) плюс флажок города.



Дизайн лого, с которым клуб играет сейчас, датирован 1976 годом. Это круг в клубных цветах, а внутри, помимо названия, изображение Страсбургского собора и цапли (да-да, это она). Последние косметические доработки проводили в 2016 году.

1920 — 1945 С 2016 — сейчас

«Ланс»

«Кроваво-золотые» — не просто так прозвище «Ланса». Клуб официально выбрал комбинацию кроваво-красного, жёлтого и чёрного цветов, чтобы обозначить связь с регионом О-де-Франс. Здесь исторически сильна горнодобывающая промышленность. Поэтому и на логотипе не маяк, а шахтёрский фонарь.



В 1979-м появился нынешний и более спокойный стиль эмблемы, а к фонарю добавили герб города.

1955 — 1968 С 2014 — сейчас

«Олимпик Лион»

С лионским «Олимпиком» всё просто: аббревиатура и активный лев с герба. Некоторые считают, что он танцует. Современное лого — развитие изначального дизайна.

1950 — 1957 С 2006 — сейчас

«Нант»

Город Нант стоит в устье реки Луары, до Атлантического океана — 50 км. Поэтому парусник-клипер есть и на гербе города, и на первой эмблеме «Нанта». Пять звёзд — снова не то, что вы видите. Это упоминаемый ранее горностаевый мех.



У «Нанта» было много разных эмблем, последний редизайн прошёл в 2019 году. Клуб выбрал стиль «Ювентуса»: буква «N» формирует очертания щита, а внизу можно снова увидеть горностаевый мех.

1955 — 1961 С 2019 — сейчас

«Лилль»

Геральдическая лилия на первой эмблеме клуба — с герба Лилля. На современном логотипе она едва заметна. Теперь в центре композиции — собака породы немецкий дог. Этот символ привязался к «Лиллю» то ли из-за того, что дог был у владельца, то ли потому, что стадион был рядом с собачьим питомником. В любом случае всем понравилось. Впервые пёс оказался на эмблеме в 1981 году.

1944 — 1946 С 2018 — сейчас

«Брест»

Первое лого «Бреста» — микс из символики клуба (цвета, название) и герба города. Да, снова лилия и опять мех.



В 1992 году клуб обновил имя на «Стад Брест 29» и вписал цифру в логотип. Что она означает? 29 — это порядковый номер департамента Финистер, где располагается город Брест.

1960 — 1981 С 2010 — сейчас

«Реймс»

Ну а что ещё могло оказаться на первом логотипе клуба из региона Шампань? Конечно, бутылка шампанского! Было даже несколько лет, когда клубу запрещали использовать эмблему из-за ограничений закона. В 1999 году «Реймс» провёл редизайн и отказался от алкоголя на лого. Два года назад вновь перепридумал эмблему. Теперь это монограмма Stade de Reims.

1931 — 1991 С 2020 — сейчас

«Монпелье»

Историческая первая эмблема «Монпелье» — это ни много ни мало герб лордов Монпелье. Есть он и на гербе города.



С нынешним лого клуб играет с начала нулевых. Тут всё просто: клубные цвета и название. «Hérault» — это Эро, департамент, куда и входит город Монпелье.

1919 — 1923 С 2000 — сейчас

«Анже»

Чёрно-белая классика во всех логотипах «Анже». Причём изначально это был SCO — Sporting Club de l'Ouest. Последняя часть — это отсылка к банку Crédit de l'Ouest, директорами которого были братья Фортин. По их инициативе и появился клуб.

1919 — 1994 С 2021 — сейчас

«Труа»

С «Труа» всё непросто. Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) образовался в 1986 году, а профессиональный статус получил через 10 лет. Однако в Труа и до этого существовали футбольные клубы, но все они обанкротились. Поскольку «Труа» не считает их прародителями, отсчёт идёт от 86-го. Первый логотип — унылый. ATAC — полное название клуба Association Troyes Aube Champagne, в вольном переводе «Ассоциация Труа Об Шампань». Об — департамент на севере Франции, а Шампань — историческая столица района.



Ирония в том, что в нулевые клубу пришлось сменить название, ведь «АТАК» уже существовал во Франции — это супермаркеты. Так появился «Эсперанс Спортив Труа Об Шампань». Именно это значит ESTAC на современном логотипе. «10», как и в случае с «Брестом» – это порядковый номер департамента Об.

90-е — 2000 С 2007 — сейчас

«Лорьян»

Любители футбола в портовом городе Лорьян и местный клуб создали в рыбацкой гавани. Поэтому на исторической эмблеме сразу оказалась рыба.



Нынешнее лого появилось в 2010 году, и к рыбе добавили флаг Бретани. Причём флаг отрисован в движении, что придаёт общей динамики эмблеме.

1926 — 1994 С 2010 — сейчас

«Клермон Фут»

С первым логотипом всё просто: как бы литера «С» из мяча и название клуба. Auvergne — это Овернь, бывший административный регион Франции, где располагается город Клермон-Ферран.



На современном логотипе изображён силуэт Верцингеториг — похожий памятник стоит в городе. Это герой Галльской войны, сражавшийся с Юлием Цезарем вождь кельтского племени арвернов в центральной Галлии.

1990 — 2004 С 1993 — сейчас

«Тулуза»

У «Тулузы» сложная судьба: строго говоря, это новообразованный в 1970 году клуб. Но за дату основания он принял 1937 год. Тогда была сформирована условно «первая» «Тулуза», которая развалилась в конце 50-х. У той команды эмблемой был просто герб города, так что мы возьмём первый логотип новой «Тулузы»-1970. UST — d'Union sportive de Toulouse, «Спортивный союз Тулузы». И да, это шляпа и шпаги мушкетёра.



Последний редизайн датирован 2018 годом. И нет, владельцы «Манчестер Сити» не имеют к «Тулузе» отношения. Клубом руководит тоже мощная, но американская компания RedBird Capital Partners. При этом логотип — очень в стиле City Football Group.

1970 — 1979 С 2018 — сейчас

«Аяччо»

На первом логотипе «Аяччо» был почти плюшевый белый мишка, который так всех впечатлил, что прозвище «медведи» закрепилось. Впоследствии на эмблему добавили больше отсылок к Корсике: силуэт темнокожего человека (мавра) с кудрями и белой банданой и герб. Периодически герб меняют на грозного медведя. Сейчас лого именно с его изображением.

1970-е С 2014 — сейчас

«Осер»

Клуб основал в 1905 году священник Аббе-Дешам, и для эмблемы был выбран восьмиконечный Мальтийский крест. Тогда это был символ Католической ассоциации французской молодёжи. Всю историю «Осер» сохраняет изначальную структуру логотипа.



У нынешней эмблемы целиком выведено название, но «молодёжь» остаётся: AJ — это ​​Association de la Jeunesse, «Ассоциация молодёжи».

1970-е С 1997 — сейчас

Два бонусных клуба: «Бордо» и «Сент-Этьен» переживают тёмные времена, оба вылетели, а «Бордо» так вообще рискует закрыться. Поэтому они в нашем списке за прежние заслуги. И ждём, что они вернутся к жизни!

«Жиронден де Бордо»

На первой эмблеме сплошь символ города Бордо (наверху), ви-образный элемент и настолько невнятная монограмма GB, что пришлось дополнительно написать расшифровку Girondins de Bordeaux.



Нынешнюю, возможно, последнюю в истории эмблему клуб представил в 2020 году. Из узнаваемых деталей осталась лишь галочка.

1936 — 1955 С 2020 — сейчас

«Сент-Этьен»

Аббревиатура ASSE была на всех лого клуба, это Association sportive de Saint-Étienne (Спортивная ассоциация Сент-Этьена). У современной эмблемы выделяется громадная звезда — в честь десяти чемпионских титулов. Правда, последний датирован сезоном-1980/1981. В новом сезоне «Сент-Этьену» придётся бороться за чемпионство в Лиге 2.

1933 — 1940 С 1993 — сейчас

►► Что было с логотипами клубов Англии, Италии, Испании и Германии:

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