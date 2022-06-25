«Зенит» может вернуть звезду РПЛ в обмен на Юри Алберто. А какие ещё есть варианты?

Чемпионат России неожиданно потерял самого дорогого зимнего новичка РПЛ – Юри Алберто не вернулся в «Зенита» после отпуска. Судя по всему, нападающий останется в Бразилии, а фаворитами в гонке за 21-летним игроком петербургской команды местные журналисты называют «Коринтианс» и его бывший клуб «Интернасьонал». Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев признался, что рассматривается вариант двусторонней аренды: в обмен на Юри Алберто «Зенит» получит одного или даже двух футболистов. Очевидно, речь также идёт о форвардах или атакующих полузащитниках, поскольку бразилец закрывал три позиции – «девятки», инсайда и вингера. Кто это может быть?

В составе «Коринтианса» и «Интернасьонала» много интересных фигур. Возможно, из-за того, что трансферная работа по предложенным игрокам не велась (кто мог ждать ухода Юри Алберто, не предупреждавшего клуб о своём желании?), в «Зените» предпочтут арендовать на ближайший год адаптированных к нашему чемпионату бразильцев и снизить риск ошибки к минимуму. Таковых в заявках двух клубов из Сан-Паулу и Порту-Алегри сразу трое. Каждого из этих футболистов в той или иной степени можно назвать бывшей звездой РПЛ. Вопрос только в их мотивации ехать в Россию и соответствии требованиям главного тренера Сергея Семака.

Виктор Жулиано, «Коринтианс»

Виктор Жулиано Фото: Из личного архива

Во-первых, за «Коринтианс» выступает экс-зенитовец Жулиано. В сезоне-2022 полузащитник сыграл в 17 матчах чемпионата, Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес (аналог Лиги чемпионов), в основу попал восемь раз. Забил три гола и сделал три голевые передачи. По статистике InStat, в среднем за 90 минут игры команда при участии Виктора создаёт 1,51 момента. Жулиано наносит 1,11 удара, в створ – 0,6. Совершает 1,81 обводки.

Против Жулиано его возраст – 32 года. Кроме того, последний сезон в Европе получился у Виктора неубедительным. В турецком «Башакшехире» полузащитник был игроком ротации и результативностью не блеснул. Но в Санкт-Петербурге о нём хорошая память. Год в «Зените» он отыграл на высоком уровне (17+13 в 42 матчах), и наверняка остался бы ещё на несколько лет, если бы летом 2017-го команду не возглавил Роберто Манчини. Не секрет, что итальянец не любит бразильцев. По его инициативе клуб избавился от Жулиано и купил группу аргентинцев.

Кстати, летом 2020-го появлялась информация о возможном возвращении полузащитника в «Зенит». В то время Жулиано даже опубликовал пост в соцсетях, написав: «Я скучаю по «Зениту» и Санкт-Петербургу. Отличная команда и удивительный город!» Вот только сами чемпионы России тогда были нацелены на других бразильцев.

Виллиан, «Коринтианс»

Виллиан Фото: Из личного архива

Весь мир знает Виллиана по его выступлениям за «Челси» и лондонский «Арсенал», а мы помним левого вингера ещё и по игре за «Анжи». В январе 2013-го клуб Сулеймана Керимова выкупил бразильца у «Шахтёра» за € 35 млн, чтобы всего через полгода продать за ту же сумму клубу Романа Абрамовича. Виллиан успел провести в РПЛ 11 матчей, в которых набрал 1+4.

На родину вингер вернулся в августе 2021-го свободным агентом. Сезон в «Арсенале», куда бразилец перешёл годом ранее из «Челси», у Виллиана не получился. Он и сам это признал в интервью Рио Фердинанду: «Я не играл на своём уровне, потому что не был счастлив. Когда приехал туда, то был счастлив, с самого начала был мотивирован. Я хотел преуспеть – новый клуб, новые партнёры, новый проект. Но через три месяца сказал своему агенту: «Пожалуйста, я хочу уйти». Не хочу плохо говорить о клубе, потому что это большой клуб, у него большая история, там играли великие игроки. Просто для меня это не сработало, и это было, конечно, самое сложное время в моей карьере. Я отказался от больших денег».

В 33 года уже не каждый способен выдержать интенсивность АПЛ. За «Коринтианс» звёздный вингер сыграл 17 матчей (в основе – 13) в чемпионате, Кубке Бразилии и Кубке Либертадорес и сделал три голевые передачи. Команда при участии Виллиана создаёт 0,88 момента за 90 минут, сам он наносит 1,43 удара (в створ – 0,4) и совершает 5,6 обводки. В общем-то, тоже ничего сверхъестественного, кроме крутого дриблинга.

Вандерсон, «Интернасьонал»

Вандерсон Фото: Из личного архива

В «Интернасьонале» тоже есть игрок, знакомый с РПЛ. И даже получше, чем Жулиано с Виллианом. Бывший вингер «Краснодара» Вандерсон арендован бразильским клубом до конца 2022 года с опцией выкупа. В нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей в чемпионате и Южноамериканском кубке (аналог Лиги Европы) и забил четыре гола. По статистике, «Интернасьонал» при участии Вандерсона создаёт 1,85 момента за 90 минут, сам вингер наносит 2,1 удара (в створ – 1,26) и совершает 3,5 обводки.

Бразилец вместе с другими легионерами «Краснодара» покинул Россию в марте этого года. Его соотечественник Кайо уже вернулся в РПЛ, а вот Вандерсона в краснодарском клубе не ждут как минимум до зимнего трансферного окна. Но в случае субаренды вингера в «Зенит» руководству «Интернасьонала», по всей видимости, придётся договариваться и с Сергеем Галицким.

«Зенит» подумывал о покупке Вандерсона летом 2020-го, а это значит, что в Санкт-Петербурге наверняка с интересом восприняли бы возможный трансфер этого игрока. Впрочем, в истории с арендой Вандерсона есть ещё одна проблема. Как сообщают бразильские СМИ, вингер «Интернасьонала» получил травму мышцы левого бедра. Вандерсон выбыл приблизительно на четыре недели. Следовательно, к старту сезона РПЛ готов не будет.