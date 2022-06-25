Овечкин дебютирует в футбольном «Динамо». Как он вообще связан с этой игрой?

Уже сегодня Александр Овечкин сыграет за «Динамо» в дружеском матче с блогерской командой «Амкал». Хоккеиста уже представили как нового игрока футбольной команды и презентовали с третьим номером на спине.

Овечкин и футбол – давняя история. Александр любит этот вид спорта: смотреть, играть, общаться с известными футболистами.

При этом, когда Ови был маленьким, то во дворе постоянно играл во все спортивные игры: футбол, баскетбол, хоккей. А когда пришла пора выбирать, остановился на хоккее.

Потомственный динамовец. Инкогнито звонил в спортивную газету и топил за команду

Начнём с того, что вся семья Овечкина неразрывно связана с «Динамо». Оба его родителя – спортсмены, выступавшие за одноимённые клубы в различных видах спорта. Мать Татьяна – выдающаяся баскетболистка московского «Динамо», впоследствии – его тренер. Отец Михаил был футболистом столичного клуба, за который много лет спустя сыграет его сын. Их сын Александр – воспитанник хоккейного «Динамо», за которое болел с детства.

Александр Овечкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 2012 году у Овечкина состоялся разговор с сотрудником спортивного издания, которому он высказал недовольство уходом из «Динамо» ряда игроков. Ниже мы приводим отрывок из того материала, который получился необычным: Андрей Воронин, сидя за ужином, передал трубку Овечкину. И тот, не называя своего имени, выдал весёлый футбольный монолог.

«Это правда «Спорт-экспресс»? Тогда говорю. Очень жалко, что потеряли тех ребят, которые играли за «Динамо», – Андрея Воронина и Александра Самедова. Я фанат «Динамо», и мне очень обидно, что такое случилось. Команда показывала отличный футбол, возможно, лучший в стране, и после этого из неё ушли отличные футболисты. Они демонстрировали потрясающую игру, динамовские фанаты их любили и уважали. Не знаю, что будет дальше.

Приход Хохлова, конечно, плюс. А моё имя знать необязательно. Я фанат «Динамо», коренной динамовец. И у меня холодное полотенце на голове. Ладно, даю Воронина…».

Позже уже сам Воронин рассказал о своём знакомстве с Овечкиным: «Это давняя история, мы знакомы уже более трёх лет, в Турции встретились. Я у него в Вашингтоне был на играх, он у меня в Химках. Саша – ненормальный фанат «Динамо». Из Вашингтона звонит, спрашивает, как мы здесь сыграли. Переживает...».

Поддерживает «Барселону» и Месси. Дружит с Руни

Александр и Лионель знают друг друга лично. Вот как описывает это событие хоккеист:

«Дело было в Вашингтоне. Аргентина приехала то ли на предсезонный турнир, то ли на товарищеский матч, но команда была в нашем городе. Мне позвонили из клуба и сказали, что есть возможность познакомиться с Месси. Конечно, такой шанс я упустить не мог. Мы встретились, обменялись майками, он подарил мне футбольный мяч».

Овечкин и Месси Фото: Из личного архива Овечкина

Также Овечкин называл себя фанатом не только «Динамо», но и «Барселоны», поэтому каждый игрок каталонского клуба «становится его кумиром» (это, если что, прямая цитата). Также Ови надеялся, что Месси никогда и никуда не уйдёт из «Барселоны».

Ещё Овечкин рассказывал, что хорошо общается с Уэйном Руни: «Мы хорошо дружим, потому что он играл за «Ди Си Юнайтед», мы смотрели его последний матч, когда он выступал там. Колоссальный класс, сразу видно опыт, понятно, что уже не та форма, которая у него раньше была, но то, что он вытворяет с мячом, то, как видит площадку, как читает игру – это просто феноменально».

Посол ЧМ-2018

Хоккеист был задействован и во время домашнего для России чемпионата мира – выполняя почётную роль посла турнира.

Александр Овечкин хоккеист «Вашингтона» «Для меня большая честь стать послом чемпионата мира. Футбол – моя вторая страсть, и мне очень приятно, что самый крупный футбольный турнир впервые в истории пройдёт в нашей стране. Я желаю всем болельщикам ярких эмоций, а футболистам – по-настоящему зажечь на поле.

Любимая позиция — вратарь. Но за «Динамо» выйдет в нападении

Овечкин не считает себя безнадёжным футболистом, но и не говорит, что этот вид спорта даётся ему просто. Хотя в шутку сравнивал, что Овечкин в хоккее – это Месси в футболе.

«Я мог бы сыграть, но вряд ли добился бы больших результатов, – говорит хоккеист. – Иногда мне предлагают принять участие в благотворительных матчах или получается поиграть с друзьями. Но это любительские истории. Мне нравится выйти на поле, попинать мяч. Футбол – это, кстати, неотъемлемая часть разминки хоккеистов. Но так, чтобы заниматься им профессионально, это вряд ли».

При этом предпочтительное для него место на поле – в воротах:

«Когда я играю в футбол, больше всего люблю быть вратарём. Почему? Футбол – это травмоопасный вид спорта, поэтому лучше всего стоять на воротах. Безопаснее».

Александр Овечкин Фото: ФК «Динамо»

Тем не менее новый тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, что видит новичка на позиции нападающего:

Славиш Йоканович главный тренер «Динамо» «Овечкин – великий хоккеист. Буду использовать его на позиции нападающего, ведь он забил много голов. Будет странно ставить его защитником или вратарём. Постараюсь максимально мотивировать команду на завтра, все сыграют по 45 минут».

При этом на вопрос, что Овечкин сделал бы со своей футболкой после дебюта в матче РПЛ, хоккеист ответил, что оставил бы себе.

Возможно, так сегодня и получится.

В тексте использованы цитаты из интервью для «СЭ», РБК, YouTube-каналу «КраСава» и пресс-службе ФИФА.